Ái nữ nhà MC Quyền Linh tung video bắt trend đón Tết, chỉ với 15 giây đã gây sốt mạng xã hội vì quá xinh đẹp

Hậu trường 28/01/2023 14:36

Mới đây, nhân dịp Tết Nguyên đán, Lọ Lem - Mai Thảo Linh chơi lớn khoe clip bắt trend với bản hit của rapper Pháo, nhan sắc khiến cư dân mạng xuýt xoa.

Lọ Lem (tên thật là Mai Thảo Linh) có phần hoạt động trên mạng xã hội sôi nổi hơn em gái. Không chỉ sở hữu thành tích nổi bật trong học tập, mà cô nàng còn gây thương nhớ cho công chúng bởi những khoảnh khắc "không tỳ vết". 

Mới đây, nhân dịp Tết Nguyên đán, Thảo Linh chơi lớn khoe clip bắt trend. Khoảnh khắc ghi lại, nữ sinh diện trang phục đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng, ngồi trên giường và liên tục thực hiện các động tác dễ thương. Vốn đã nổi tiếng xinh xắn rồi, giờ lại "đu trend" đáng yêu thế này khiến cộng đồng mạng khen ngợi hết lời.

Ái nữ nhà MC Quyền Linh tung video bắt trend đón Tết, chỉ với 15 giây đã gây sốt mạng xã hội vì quá xinh đẹp - Ảnh 1

Ái nữ nhà MC Quyền Linh tung video bắt trend đón Tết, chỉ với 15 giây đã gây sốt mạng xã hội vì quá xinh đẹp - Ảnh 2
Lọ lem vô cùng xinh đẹp khi bắt trend đón Tết - Ảnh: Internet

Đặc biệt, Lọ Lem còn ngầm bày tỏ sự yêu thích cho ca khúc Kìa bóng dáng ai, hiện đang là bài hát phổ biến trên các nền tảng mạng xã hội. Kìa bóng dáng ai được thể hiện bởi rapper Pháo. Được biết, đây chính là ca khúc Pháo trình diễn trong chương trình The Heroes 2022 phiên bản Idol Camp. Dưới phần bình luận, cư dân mạng đã để lại những bình luận có cánh tới Lọ Lem bởi vẻ đẹp thuần khiết, trong trẻo. Đồng thời có nhiều người cho rằng cô nàng đang ngày càng trở nên xinh đẹp và tràn đầy nhựa sống.

- Ngọt ngào thực sự á

- Xinh như thiên thần luôn

- Ui cái visual này làm tôi thao thức đó ạ.                                                                                                                                                                                              Thời gian qua, con gái cả MC Quyền Linh tên Mai Thảo Linh (hay còn gọi Lọ Lem) là cái tên khá hot trên mạng xã hội. Ngoài sở hữu thành tích học tập nổi bật, đạt nhiều huy chương trong các cuộc thi, nhan sắc của 10X cũng gây xuýt xoa không ngớt. 

 

Ái nữ nhà MC Quyền Linh tung video bắt trend đón Tết, chỉ với 15 giây đã gây sốt mạng xã hội vì quá xinh đẹp - Ảnh 3

Nhan sắc của Lọ Lem gây xuýt xoa không ngớt - Ảnh: Internet

MC Quyền Linh và doanh nhân Dạ Thảo chính thức nên duyên vợ chồng vào năm 2004. Trải qua một thời gian dài chung sống, cặp đôi đã có hai cô con gái lần lượt là Lọ Lem và Hạt Dẻ. Cả hai đều được thừa hưởng những nét đẹp từ bố mẹ, mỗi khi hai ái nữ có động thái mới trên mạng xã hội cư dân mạng đều bày tỏ sự thích thú trước nhan sắc thuần khiết, trong trẻo của Lọ Lem và Hạt Dẻ.

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