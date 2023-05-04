Lộ ảnh cưới của cặp đôi 'báo thủ' nhất Lật Mặt 6, dân tình ngạc nhiên vì quá có tướng phu thê

Ngoài tình tiết câu chuyện hấp dẫn, con số đầu tư khủng, phim Lật Mặt 6 của Lý Hải còn mang đến cho khán giả những chi tiết vui nhộn, bất ngờ và thú vị bên lề bộ phim

Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh, do Lý Hải cầm trịch, Minh Hà sản xuất đang “làm mưa làm gió” tại rạp Việt. Phim vượt mốc doanh thu 155 tỷ đồng tính đến tối 3/5, theo Box Office Vietnam. Các thông tin bên lề về dự án cũng được đông đảo khán giả quan tâm săn đón. Lật Mặt 6 quy tụ dàn diễn viên với diễn xuất đính cao - Ảnh: Internet Mới đây, netizen chuyền tay nhau ảnh cưới của cặp vợ chồng "bất ổn" - Lộc (Quỳnh Thi đóng) và Yến (Tạ Lâm đảm nhiệm) trong Lật Mặt 6. “Visual” thời trẻ của cặp đôi khiến netizen không ngừng cảm thán vì sự hiền dịu, khác xa những gì khán giả thấy trên màn ảnh.

Cặp đôi Lộc và Yến - Ảnh: Internet Chia sẻ về tiêu chí chọn diễn viên, Lý Hải cho biết anh muốn dành cơ hội cho những gương mặt thật sự hợp vai, không đặt nặng về độ nổi tiếng. Chính vì thế, bên cạnh dàn diễn viên gạo cội, nhiều gương mặt mới cũng được Lý Hải tạo điều kiện để thể hiện khả năng của bản thân. Một trong số các gương mặt mới đó là Huỳnh Thi (Lộc) và Tạ Lâm (Yến), cặp đôi vào vai vợ chồng trong dự án lần này. Trong khi Yến là cô vợ ồn ào, dữ dằn, mặt trắng bệt vì đánh… chục lớp phấn thì Lộc lại có vẻ ngoài xuề xòa, mê đá gà, thường xuyên lấy tiền của vợ con. Vừa qua, cư dân mạng chuyền tay nhau bức ảnh cưới của vợ chồng Lộc. Trong ảnh, cặp đôi gây ấn tượng với vẻ ngoài nền nã, trẻ trung khác xa với hình tượng của họ về sau.

Cặp đôi Lộc và Yến hiện tại khác xa vẻ nền nã trong ảnh cưới - Ảnh: Internet Diễn xuất nhập tâm và đem lại tiếng cười cho khán giả của hai diễn viên - Ảnh: Internet Ngoài cặp đôi kể trên, thì cặp đôi diễn viên chính của phim là Thanh Thức và Diệp Bảo Ngọc cũng nhận được sự quan tâm nhiều nhất của khán giả vì cách phối hợp quá ''ăn ý'' khiến khán giả cảm thấy đây là một căp vợ chồng thực sự. Thanh Thức và Diệp Bảo Ngọc vai vợ chồng của nhau - Ảnh: Internet Chính vì diễn xuất quá đỉnh của hai diễn viên nên người hâm mộ đã không ngần ngại ''đẩy thuyền'' cho hai cặp đôi, tuy nhiên cả hai ngôi sao đều khẳng định họ chỉ làm tốt vai trò của mình trong bộ phim chứ không hề có tình ý cá nhân và xem nhau như những người đồng nghiệp thân thiết. Được biết đây không phải là lần đầu tiên Thanh Thức và Diệp Bảo Ngọc đóng vai vợ chồng nên việc thể hiện tốt là chuyện đương nhiên. Cả hai rất thân thiết tại các buổi cinetour- Ảnh: Internet Đến đây phải khen ngợi tài chọn diễn viên cho từng nhân vật của Lý Hải, anh mang đến sự tự nhiên nhất có thể để khán giả có thể cảm nhận được mạch phim một cách dễ dàng và sâu sắc. Ngoài kịch bản, chi phí xây dựng thì việc lựa chọn diễn viên cũng rất cam go nếu như không phù hợp có thể ảnh hưởng đến cả bộ phim, tuy nhiên Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh đã không làm khán giả thất vọng.

Đã tìm ra danh tính nam diễn viên từng thẳng thừng từ chối đóng Lật Mặt vì nghi ngờ khả năng của Lý Hải Trước đó, trong các phần tiền nhiệm, theo Lý Hải chia sẻ tại một chương trình, có một diễn viên trong dàn cast Lật Mặt 6 từng thẳng thừng từ chối lời mời đóng phim của Lý Hải từ phần 1 bởi nguyên nhân bất ngờ.

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