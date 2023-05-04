Lộ ảnh cưới của cặp đôi 'báo thủ' nhất Lật Mặt 6, dân tình ngạc nhiên vì quá có tướng phu thê

Hậu trường 04/05/2023 10:46

Ngoài tình tiết câu chuyện hấp dẫn, con số đầu tư khủng, phim Lật Mặt 6 của Lý Hải còn mang đến cho khán giả những chi tiết vui nhộn, bất ngờ và thú vị bên lề bộ phim

Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh, do Lý Hải cầm trịch, Minh Hà sản xuất đang “làm mưa làm gió” tại rạp Việt. Phim vượt mốc doanh thu 155 tỷ đồng tính đến tối 3/5, theo Box Office Vietnam. Các thông tin bên lề về dự án cũng được đông đảo khán giả quan tâm săn đón. 

Lộ ảnh cưới của cặp đôi 'báo thủ' nhất Lật Mặt 6, dân tình ngạc nhiên vì quá có tướng phu thê - Ảnh 1
Lật Mặt 6 quy tụ dàn diễn viên với diễn xuất đính cao - Ảnh: Internet

Mới đây, netizen chuyền tay nhau ảnh cưới của cặp vợ chồng "bất ổn" - Lộc (Quỳnh Thi đóng) và Yến (Tạ Lâm đảm nhiệm) trong Lật Mặt 6. “Visual” thời trẻ của cặp đôi khiến netizen không ngừng cảm thán vì sự hiền dịu, khác xa những gì khán giả thấy trên màn ảnh.

Lộ ảnh cưới của cặp đôi 'báo thủ' nhất Lật Mặt 6, dân tình ngạc nhiên vì quá có tướng phu thê - Ảnh 2
Cặp đôi Lộc và Yến - Ảnh: Internet

Chia sẻ về tiêu chí chọn diễn viên, Lý Hải cho biết anh muốn dành cơ hội cho những gương mặt thật sự hợp vai, không đặt nặng về độ nổi tiếng. Chính vì thế, bên cạnh dàn diễn viên gạo cội, nhiều gương mặt mới cũng được Lý Hải tạo điều kiện để thể hiện khả năng của bản thân.

Một trong số các gương mặt mới đó là Huỳnh Thi (Lộc) và Tạ Lâm (Yến), cặp đôi vào vai vợ chồng trong dự án lần này. Trong khi Yến là cô vợ ồn ào, dữ dằn, mặt trắng bệt vì đánh… chục lớp phấn thì Lộc lại có vẻ ngoài xuề xòa, mê đá gà, thường xuyên lấy tiền của vợ con. Vừa qua, cư dân mạng chuyền tay nhau bức ảnh cưới của vợ chồng Lộc. Trong ảnh, cặp đôi gây ấn tượng với vẻ ngoài nền nã, trẻ trung khác xa với hình tượng của họ về sau. 

Lộ ảnh cưới của cặp đôi 'báo thủ' nhất Lật Mặt 6, dân tình ngạc nhiên vì quá có tướng phu thê - Ảnh 3
Cặp đôi Lộc và Yến hiện tại khác xa vẻ nền nã trong ảnh cưới - Ảnh: Internet
Lộ ảnh cưới của cặp đôi 'báo thủ' nhất Lật Mặt 6, dân tình ngạc nhiên vì quá có tướng phu thê - Ảnh 4
Diễn xuất nhập tâm và đem lại tiếng cười cho khán giả của hai diễn viên - Ảnh: Internet

Ngoài cặp đôi kể trên, thì cặp đôi diễn viên chính của phim là Thanh Thức và Diệp Bảo Ngọc cũng nhận được sự quan tâm nhiều nhất của khán giả vì cách phối hợp quá ''ăn ý'' khiến khán giả cảm thấy đây là một căp vợ chồng thực sự. 

Lộ ảnh cưới của cặp đôi 'báo thủ' nhất Lật Mặt 6, dân tình ngạc nhiên vì quá có tướng phu thê - Ảnh 5
Thanh Thức và Diệp Bảo Ngọc vai vợ chồng của nhau - Ảnh: Internet

Chính vì diễn xuất quá đỉnh của hai diễn viên nên người hâm mộ đã không ngần ngại ''đẩy thuyền'' cho hai cặp đôi, tuy nhiên cả hai ngôi sao đều khẳng định họ chỉ làm tốt vai trò của mình trong bộ phim chứ không hề có tình ý cá nhân và xem nhau như những người đồng nghiệp thân thiết. Được biết đây không phải là lần đầu tiên Thanh Thức và Diệp Bảo Ngọc đóng vai vợ chồng nên việc thể hiện tốt là chuyện đương nhiên. 

Lộ ảnh cưới của cặp đôi 'báo thủ' nhất Lật Mặt 6, dân tình ngạc nhiên vì quá có tướng phu thê - Ảnh 6
Cả hai rất thân thiết tại các buổi cinetour- Ảnh: Internet

Đến đây phải khen ngợi tài chọn diễn viên cho từng nhân vật của Lý Hải, anh mang đến sự tự nhiên nhất có thể để khán giả có thể cảm nhận được mạch phim một cách dễ dàng và sâu sắc. Ngoài kịch bản, chi phí xây dựng thì việc lựa chọn diễn viên cũng rất cam go nếu như không phù hợp có thể ảnh hưởng đến cả bộ phim, tuy nhiên Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh đã không làm khán giả thất vọng. 

Đã tìm ra danh tính nam diễn viên từng thẳng thừng từ chối đóng Lật Mặt vì nghi ngờ khả năng của Lý Hải

Đã tìm ra danh tính nam diễn viên từng thẳng thừng từ chối đóng Lật Mặt vì nghi ngờ khả năng của Lý Hải

Trước đó, trong các phần tiền nhiệm, theo Lý Hải chia sẻ tại một chương trình, có một diễn viên trong dàn cast Lật Mặt 6 từng thẳng thừng từ chối lời mời đóng phim của Lý Hải từ phần 1 bởi nguyên nhân bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   Lật mặt 6 diễn viên trẻ cặp đôi yêu thích

TIN MỚI NHẤT

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Cứ ngỡ lấy được vợ ngoan, cưới xong tôi mới biết mình đã chọn sai

Cứ ngỡ lấy được vợ ngoan, cưới xong tôi mới biết mình đã chọn sai

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Phát hiện con cá sấu nổi trên sông, người dân vây bắt sống con cá có kích thước khủng lên đến 7 mét

Phát hiện con cá sấu nổi trên sông, người dân vây bắt sống con cá có kích thước khủng lên đến 7 mét

Video 1 giờ 31 phút trước
Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Tôi đang ở cữ thì phát hiện chồng thường xuyên sang nhà cô hàng xóm, lý do khiến tôi sốc

Tôi đang ở cữ thì phát hiện chồng thường xuyên sang nhà cô hàng xóm, lý do khiến tôi sốc

Tâm sự 2 giờ 22 phút trước
Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Sao quốc tế 2 giờ 33 phút trước
Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Sao quốc tế 2 giờ 50 phút trước
Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Sao quốc tế 3 giờ 0 phút trước
Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi