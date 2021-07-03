Livestream khoe cảnh 'giường chiếu' táo bạo với Lương Bằng Quang, Ngân 98 còn mạnh miệng tự nhận: 'Như Ngân thì mất nết lắm'

Từ sau khi công khai mối quan hệ, Lương Bằng Quang và Ngân 98 nhận về nhiều phản hồi không mấy tích cực vì liên tục đăng tải hình ảnh phản cảm và có nhiều phát ngôn gây sốc trên MXH.

Lương Bằng Quang và Ngân 98 là cặp đôi khiến CĐM nhiều lần ngán ngẩm vì những hành động lố lăng, làm màu trên MXH. Không ít lần, cặp đôi nhận về "rổ gạch đá" từ dư luận nhưng có vẻ cả 2 vẫn không mấy bận tâm. Từng có giai đoạn "đường ai nấy đi" rồi lại tái hợp nên cặp đôi chú - cháu lại càng táo bạo hơn trong việc thể hiện tình cảm. Cặp đôi vàng trong làng thị phi - Ảnh: Internet Mới đây, vào khuya ngày 1/7, cả 2 vô tư phát trực tiếp khoe nhiều khoảnh khắc nhạy cảm. Nhạc sĩ họ Lương thoải mái chỉnh sửa y phục cho bạn gái khi vừa tắm xong. Hành động của Lương Bằng Quang và Ngân 98 khiến nhiều người không vừa mắt, thậm chí chỉ trích gay gắt vì quá táo bạo và không giữ ý tứ khi đang phát trực tiếp cho nhiều người xem.

Nam nhạc sĩ chỉnh sửa áo cho bạn gái ngay trên sóng - Ảnh chụp màn hình Đáng chú ý, sau khi nhận về nhiều chỉ trích, cặp đôi chẳng những không có ý định dừng lại mà nàng hotgirl thị phi còn đáp trả như để dằn mặt cư dân mạng: "Thấy ngứa mắt thì đừng coi". Mặc dù chưa cưới hỏi nhưng Ngân 98 đã dọn về sống chung cùng bạn trai từ khi mới quen nhau nên nhiều người cũng cảm thấy không hài lòng, thậm chí còn có tài khoản bức xúc mắng cô hết lời. Trả lời bình luận này, hot girl ngực khủng tỏ ra thoải mái và trả lời: "Không biết mọi người sao chứ Ngân thấy bình thường. Nhiều khi sống thử để biết họ thế nào, chứ lúc cưới về mới biết không hợp về giường chiếu thì sao. Nếu lại phải chia tay vì chuyện lãng xẹt thì buồn cười lắm.

Mọi người cứ nói chưa cưới ở với nhau là mất nết, nhưng Ngân thấy nếu không ở trước để cưới rồi mới biết là chồng bê đê thì thế nào? Nhiều người vợ phải cắn răng chịu đựng khi biết chồng thuộc thế giới thứ 3. Họ cưới mình chỉ để gia đình, ba mẹ vui... nên với Ngân sống thử tìm hiểu cho chắc. Mỗi người một quan điểm, Ngân không cổ xúy cho việc sống thử trước hôn nhân, nhưng với riêng Ngân thì cảm thấy như vậy. Thôi các bạn hãy cưới về rồi mới ở chung cho có nết, cho danh giá, chứ như Ngân thì mất nết lắm. Giờ mất nết như Ngân đầy. Các bạn có đếm được số người mất nết như Ngân không? Thôi thì mỗi người mỗi cách sống khác nhau, mệt quá". Cặp đôi có nhiều hành động nhạy cảm - Ảnh chụp màn hình Đây không phải là lần đầu tiên cô nàng lên tiếng về vấn đề này. Dù là chủ đề nhạy cảm song cả 2 tỏ ra khá thoải mái. Thậm chí trước đó, hotgirl thị phi còn hồn nhiên tiết lộ bí quyết giữ mối quan hệ yêu đương chính là... tích cực trong chuyện phòng the khiến CĐM ngỡ ngàng. Với nhiều lần mất điểm trước CĐM, chuyện tình cảm chú cháu đầy thị phi và ồn ào của cặp đôi có vẻ như không nhận được nhiều thiện cảm và sự ủng hộ từ dư luận.

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