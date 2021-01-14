Ngân 98 khoe nhà 8 tầng ở quê, khẳng định gia đình giàu nhất thị xã, bố mẹ đeo vàng lúc lỉu

Mới đây, Lương Bằng Quang bất ngờ đăng tải clip về thăm nhà bạn gái ở thị xã An Nhơn, Bình Định. Tại đây, anh nhiệt tình đi từng ngóc ngách để giới thiệu cơ ngơi hoành tráng của Ngân 98 với khán giả.

Ngân 98 đưa bạn trai Lương Bằng Quang về quê mừng sinh nhật mẹ - Ảnh: Internet

Phòng khách nhà Ngân 98 trang hoàng sang trọng - Ảnh: Internet

Bức ảnh thuở bé của nàng hot girl được treo ngay phòng khách - Ảnh: Internet

Căn nhà 8 tầng của "người đẹp ngực khủng" ở quê khiến nhiều người phải trầm trồ. Tham quan căn nhà, Lương Bằng Quang cũng phải thốt lên: "Nhà giàu quá, toàn chơi đồ gỗ bự không à". Lúc này, chân dài họ Võ cũng tự hào khẳng định: "Nhà Ngân giàu lắm đó, giàu nhất An Nhơn luôn nha".