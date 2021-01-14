Ngân 98 khoe nhà 8 tầng ở quê, khẳng định gia đình giàu nhất thị xã, bố mẹ đeo vàng lúc lỉu

Người đẹp Ngân 98 gây chú ý khi đưa bạn trai Lương Bằng Quang ra Bình Định thăm gia đình và khoe cơ ngơi "khủng" tại quê nhà.
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Mới đây, Lương Bằng Quang bất ngờ đăng tải clip về thăm nhà bạn gái ở thị xã An Nhơn, Bình Định. Tại đây, anh nhiệt tình đi từng ngóc ngách để giới thiệu cơ ngơi hoành tráng của Ngân 98 với khán giả.
Căn nhà 8 tầng của "người đẹp ngực khủng" ở quê khiến nhiều người phải trầm trồ. Tham quan căn nhà, Lương Bằng Quang cũng phải thốt lên: "Nhà giàu quá, toàn chơi đồ gỗ bự không à". Lúc này, chân dài họ Võ cũng tự hào khẳng định: "Nhà Ngân giàu lắm đó, giàu nhất An Nhơn luôn nha".
Theo chia sẻ, Ngân 98 về thăm gia đình nhân dịp sinh nhật mẹ. Trong clip, bố mẹ "hot girl thị phi" cũng xuất hiện và tất bật nấu nướng. Lương Bằng Quang không hề tỏ ra ngại ngùng mà thoải mái dạo quanh nhà, phụ giúp bố mẹ bạn gái như con rể trong gia đình.
Trước đó, Ngân 98 đăng ảnh bên bố mẹ và Lương Bằng Quang. Tuy nhiên, chiếc áo in hình nhạy cảm của cô lại gây tranh cãi dữ dội. Cô nhận về không ít lời chỉ trích khi mặc áo phản cảm trước mặt người lớn.