Dù diễn viên Mai Phương đã vĩnh biệt cõi đời nhưng người bạn thân Trương Bảo Như vẫn gửi lời chúc sinh nhật đến cô.
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Mới đây, Trương Bảo Như gây chú ý khi nhắc đến cố diễn viên Mai Phương. Cụ thể trên trang Facebook cá nhân, cô chia sẻ lại loạt ảnh khi bạn thân còn sống kèm lời chúc mừng sinh nhật. Nữ diễn viên viết ngắn gọn nhưng vô cùng xúc động: "Sinh nhật đầu tiên của vợ ở một nơi xa… Happy Birthday vợ nhé! Mọi thứ vẫn ổn vợ nha!”.
Được biết, 14/1 là sinh nhật tuổi 36 của nữ diễn viên "Những thiên thần áo trắng". Thế nhưng, cô đã vĩnh viễn ra đi ở tuổi 35, để lại niềm tiếc thương vô bờ cho người thân, đồng nghiệp.
Bài viết của Trương Bảo Như khiến dân mạng không khỏi xót xa. Dưới phần bình luận, mọi người bày tỏ lòng ngưỡng mộ trước tấm chân tình nữ diễn viên dành cho người bạn thân quá cố. Ái Châu, Trương Ngọc Ánh, Quốc Thái, ca sĩ Hải Yến, Ốc Thanh Vân... cùng đông đảo khán giả cũng nghẹn ngào khi nhìn lại ảnh Mai Phương.
Diễn viên Mai Phương mất vào cuối tháng 3/2020 sau thời gian dài chiến đấu với bệnh ung thư. Trong suốt gần 2 năm cố nghệ sĩ chống chọi với bệnh hiểm nghèo, Trương Bảo Như luôn cận kề chăm sóc.
Cặp đôi nghệ sĩ có 10 năm tình bạn. Ngoài đời cả hai xem nhau như chị em ruột thịt. Sau khi Mai Phương qua đời, Bảo Như vẫn luôn quan tâm bé Lavie.