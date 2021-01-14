Xót cảnh Hoài Linh mắt thâm quầng, khóc lạc giọng, gục ngã khi đưa tiễn dì ruột về nơi an nghỉ từ nửa vòng trái đất

Hậu trường 14/01/2021 10:33

Đưa tiễn dì ruột về nơi an nghỉ cuối cùng qua điện thoại, danh hài Hoài Linh khóc ngất khiến công chúng vô cùng xót xa.

Chỉ trong thời gian ngắn, danh hài Hoài Linh mất đi hai người thân yêu là người tri kỷ lâu năm Chí Tài và dì ruột. Đây là cú sốc vô cùng lớn với nam nghệ sĩ. Theo thông tin chia sẻ trước đó, người dì vừa qua đời của nam danh hài tên Lệ Ảnh. Bà mất cách đây nửa tháng ngay sau khi đám tang nghệ sĩ Chí Tài hoàn tất.

Vì tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Hoài Linh không thể qua Mỹ đưa tiễn dì lần cuối. Anh thức trắng đêm để dõi theo lễ tang: "Con xin thức trọn đêm nay, được ru người giấc nồng say cuối cùng. 15 ngày nay, giờ con đã chấp nhận sự thật rồi. Hãy ngủ thật ngon, cô áo hồng xinh đẹp nhé. Con xin lỗi về tất cả".

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Hoài Linh vô cùng đau lòng khi dì ruột qua đời - Ảnh: FB

Mới đây, danh hài Thúy Nga vừa đăng tải clip cùng Hoài Tâm, ca sĩ Phương Loan đến viếng đám tang dì ruột Hoài Linh tại Mỹ.

Trong đoạn clip được Thúy Nga chia sẻ có sự xuất hiện của danh hài Hoài Linh. Anh đang video call để dõi theo lễ tang. Vì không ngủ được nên mắt anh thâm quầng, giọng rất khàn và yếu. Khi thi hài được đưa đi an táng, Hoài Linh ôm gối khóc ngất khiến công chúng không khỏi xót xa.

Nam nghệ sĩ nói qua điện thoại: "Mẹ ơi, con đau quá. Con muốn lo mà con không ở gần được. Mẹ khổ quá, mẹ ơi là mẹ ơi".

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Mọi người xót xa trước cảnh Hoài Linh ôm gối khóc ngất khi nhìn linh cữu qua điện thoại - Ảnh: Internet

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Khóc nhiều và mất ngủ, Hoài Linh trông khá mệt mỏi, mắt thâm quầng - Ảnh: Internet

Hình ảnh đau khổ và suy sụp của Hoài Linh khiến Thúy Nga, Phương Trang, Phương Loan, Hoài Tâm vô cùng lo lắng. Mọi người hết lời khuyên nhủ nam danh hài nên đi ngủ và không được khóc nhiều để giữ sức khỏe. Bà xã cố nghệ sĩ Chí Tài còn nhắn Hoài Linh: "Má Chín lên kia còn có anh Tài, nấu ăn cho anh Tài ăn. Linh nói với Bé Heo một câu, không được khóc nữa. Trước Linh khuyên Bé Heo không được khóc cơ mà".

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