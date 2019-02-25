Linh Chi tiết lộ Lâm Vinh Hải được nhà vợ cưng chiều hết mực, dân mạng nói: 'Cứ chờ xem!'

Mới đây, cư dân mạng đã chuyền tay nhau những hình ảnh Lâm Vinh Hải chụp cùng gia đình Linh Chi vô cùng thân thiết. Đây là những khoảnh khắc được chụp từ Tết Nguyên đán 2019 nhưng đến bây giờ anti-fan mới đào bới lại nhân dịp Lâm Vinh Hải bị tố vô trách nhiệm với con gái.

Có thể thấy, tuy chưa là con rể chính thức nhưng Lâm Vinh Hải đã được bố mẹ vợ tương lai cưng chiều hết mực. Anh được xem như thành viên chính thức trong gia đình, tham gia vào các bữa tiệc với họ hàng nhà Linh Chi và chụp ảnh vô cùng thân mật. Linh Chi chia sẻ rằng, cô sẽ cố gắng bù đắp cho Lâm Vinh Hải những điều mà trước đây anh không có được từ cuộc hôn nhân đầu. Tuy nhiên, cư dân mạng lại nghi ngờ về độ bền chặt của mối tình này.