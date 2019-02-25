Linh Chi tiết lộ Lâm Vinh Hải được nhà vợ cưng chiều hết mực, dân mạng nói: 'Cứ chờ xem!'

Giữa ồn ào vợ cũ tố ngược Lâm Vinh Hải trốn tránh chu cấp cho con, loạt ảnh nam vũ công bên gia đình Linh Chi được chia sẻ rầm rộ.
- Lâm Vinh Hải tiết lộ lý do cả năm không chu cấp một đồng cho con
- Lâm Vinh Hải bị vợ cũ tố kỳ kèo tiền cấp dưỡng nuôi con nhưng mua nhà, nhẫn kim cương tiền tỷ tặng tình mới
Mới đây, cư dân mạng đã chuyền tay nhau những hình ảnh Lâm Vinh Hải chụp cùng gia đình Linh Chi vô cùng thân thiết. Đây là những khoảnh khắc được chụp từ Tết Nguyên đán 2019 nhưng đến bây giờ anti-fan mới đào bới lại nhân dịp Lâm Vinh Hải bị tố vô trách nhiệm với con gái.
Có thể thấy, tuy chưa là con rể chính thức nhưng Lâm Vinh Hải đã được bố mẹ vợ tương lai cưng chiều hết mực. Anh được xem như thành viên chính thức trong gia đình, tham gia vào các bữa tiệc với họ hàng nhà Linh Chi và chụp ảnh vô cùng thân mật. Linh Chi chia sẻ rằng, cô sẽ cố gắng bù đắp cho Lâm Vinh Hải những điều mà trước đây anh không có được từ cuộc hôn nhân đầu. Tuy nhiên, cư dân mạng lại nghi ngờ về độ bền chặt của mối tình này.
Vài ngày qua, ồn ào xung quanh chuyện Lâm Vinh Hải tố vợ cũ không cho gặp con đã một lần nữa khiến chuyện cũ bị đào xới lại. Cụ thể, nam vũ công cho rằng hai năm qua vợ cũ ngăn cấm anh và Linh Chi gặp gỡ bé Kỳ Kỳ. Theo lời Lâm Vinh Hải, Lý Phương Châu không những ngăn cách tình cảm cha con mà còn không tạo điều kiện để anh chu cấp cho bé.
Tuy nhiên, ngay sau đó Lý Phương Châu đã chụp hết tin nhắn qua lại với chồng cũ để tố chính Lâm Vinh Hải mới là người vô trách nhiệm với con. Mẹ của bé Kỳ Kỳ cho rằng Lâm Vinh Hải từng kỳ kèo tiền cấp dưỡng cho con gái từ 5 triệu xuống 3 triệu, và sau đó thì mất hút nốt. Những điều trên khiến mối quan hệ giữa Lâm Vinh Hải và Linh Chi lại tiếp tục bị chỉ trích. Nhiều người còn quyết định “lót dép ngồi hóng”, chờ xem cặp đôi này hạnh phúc được bao lâu.