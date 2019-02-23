Lâm Vinh Hải bị vợ cũ tố kỳ kèo tiền cấp dưỡng nuôi con nhưng mua nhà, nhẫn kim cương tiền tỷ tặng tình mới

Bức xúc trước những chia sẻ sai sự thật của Lâm Vinh Hải về việc chu cấp và gặp mặt con gái, Lý Phương Châu tung bằng chứng làm rõ mọi việc.

Cách đây ít ngày, Lâm Vinh Hải khiến nhiều người bất ngờ khi nói về việc bị vợ cũ Lý Phương Châu ngăn cấm không cho gặp con gái. Đã hai năm rồi bé Kỳ Kỳ không được ăn Tết cùng ba và gia đình bên nội. "Tết vừa rồi, tôi không được gặp con gái. Tôi có ngỏ lời xin vợ nhưng không cho là không cho, cưỡng cầu cũng không được gì. Đã hai năm qua, con gái không được ăn Tết cùng tôi và gia đình bên nội", Lâm Vinh Hải chia sẻ.

Ngoài ra, nam vũ công còn tiết lộ về việc vợ cũ từ chối nhận trợ cấp nuôi con gái sau ly hôn. Anh muốn làm tròn bổn phận nhưng Lý Phương Châu từ chối không cho anh số tài khoản để chuyển tiền. Lâm Vinh Hải cho biết không được gặp và gửi trợ cấp tiền nuôi dưỡng cho con gái do vợ cũ ngăn cấm - Ảnh: Internet Trước những thông tin không hay, Lý Phương Châu đã chính thức lên tiếng. Trên trang Facebook cá nhân, cô tung ra loạt bằng chứng cho thấy điều Lâm Vinh Hải nói là không đúng vì anh rõ ràng có số tài khoản ngân hàng của cô.

Cô viết: “Gửi Hải, em đã block Facebook anh, nhưng em chắc chắn anh sẽ đọc được status này. Về việc trợ cấp, em có vài lời gửi đến anh. Chúng ta là người lớn rồi, anh là ba của 1 đứa bé, việc trợ cấp em nuôi con là trách nhiệm và nghĩa vụ của anh. Anh phải tự biết và tự ý thức. Chứ không phải lên báo nói rằng là: 'Chúng ta có thời gian căng thẳng nên anh không trợ cấp' hay 'em không cho anh số tài khoản, nên anh không trợ cấp được'. Lý Phương Châu trách chồng cũ kỳ kèo từng đồng tiền trợ cấp nuôi con gái nhưng lại chi tiền tỷ mua nhà, nhẫn đắt tiền cho tình mới - Ảnh: FBNV Anh không phải trẻ dưới tuổi vị thành niên anh nhé, anh 30 tuổi rồi. Từng lời anh trả giá, mặc cả số tiền trợ cấp 5 triệu/1 tháng còn 3 triệu/1 tháng, chắc anh vẫn nhớ chứ. Anh cho con anh, mà anh trả giá từng đồng. Anh nói với em, gia đình khó khăn, anh có gánh nặng gia đình. Em tin anh, không đôi co 1 lời khi anh nói giảm tiền trợ cấp. Quay lưng, anh đi du lịch nước ngoài, tặng nhẫn kim cương, nhà tiền tỷ. Em cũng không nói gì anh, tiền anh mà, anh muốn làm gì anh làm". Lý Phương Châu tung bằng chứng Lâm Vinh Hải vô trách nhiệm, nhiều tháng không gửi tiền trợ cấp nuôi con - Ảnh: FBNV Cô cũng nhắc nhở Lâm Vinh Hải nên quan tâm và gặp con gái nhiều hơn - Ảnh: FBNV Về việc bị chồng cũ tố không cho con gái gặp ba, Lý Phương Châu cũng chia sẻ thẳng thắn bằng cách tung ra ảnh chụp màn hình loạt tin nhắn nhắc nhở Lâm Vinh Hải nên gặp con thường xuyên hơn, khác hoàn toàn với lời cáo buộc trước đó của chồng cũ.

Lâm Vinh Hải tiết lộ lý do cả năm không chu cấp một đồng cho con Mối quan hệ căng thẳng giữa Lâm Vinh Hải và Lý Phương Châu sau ly hôn được cho là nguyên nhân chính khiến nam vũ công không thể chu cấp cho con.

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