Vượt qua khoảng thời gian chống chọi với căn bệnh xuất huyết não và liệt nửa người sau sinh, bệnh tình của Thúy Anh bắt đầu có dấu hiệu chuyển biến đầy tích cực.

Thúy Anh là một trong những nữ diễn viên 9x quen mặt với khán giả qua các bộ phim như: “Trận đồ bát quái”, “Tình hoa muống biển”, “Kén mẹ chồng”, “Những mảnh đời giông bão”... Tháng 10/2018, làng giải trí Việt bàng hoàng trước thông tin cô bị xuất huyết não phải nhập viện điều trị trong tình trạng cấp cứu. Thời điểm đó, nữ diễn viên đang mang thai và chỉ còn 2 tuần nữa là đến ngày lâm bồn. Thúy Anh bị hôn mê suốt 2 tháng sau sinh - Ảnh: Internet Sau khi sinh con bằng phương pháp mổ lấy thai gấp, Thúy Anh rơi vào tình trạng hôn mê suốt 2 tháng do cơ thể bị thêm chứng dị dạng mạch máu não dẫn đến liệt nửa người.

Để giúp đỡ Thúy Anh vượt qua giai đoạn khó khăn, nhiều nghệ sĩ cũng như mạnh thường quân đã tiến hành quyên góp ủng hộ nữ diễn viên. Nữ diễn viên Hồ Bích Trâm là người huy động kinh phí để hỗ trợ cho Thúy Anh - Ảnh: Internet Mới đây, tin vui đã đến với Thúy Anh khi cô bắt đầu đi lại được sau 7 tháng liệt nửa người. Theo đó, nữ diễn viên có thể đi lại khoảng 10m trong nhà và 20m ngoài sân. Nếu muốn đi xa hơn thì bắt buộc phải có mẹ đi cùng bởi “nếu não bị mệt, hai chân tôi sẽ khuỵu xuống bất cứ lúc nào”, Thúy Anh chia sẻ.

Được biết, Thúy Anh đã vô cùng vui mừng khi bệnh tình có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Nữ diễn viên cho biết trên Vietnamnet: “Thời gian trước, lúc tôi còn yếu quá, mỗi lần đến phòng bấm huyệt phải có ba mẹ kèm. Bây giờ, khi sức khỏe đã đỡ hơn, mẹ chỉ cần lấy vải cột tôi vào mẹ là chở tôi đi được rồi”. Hình ảnh mới nhất của Thúy Anh sau khoảng thời gian điều trị bệnh - Ảnh: Internet Nữ diễn viên cũng gửi lời cảm ơn đến khán giả và những người đồng nghiệp thân thiết đã giúp cô vượt qua khoảng thời gian khó khăn này. Sự động viên, khích lệ của mọi người chính là một phần động lực giúp cô cố gắng hơn. Hiện tại, Thúy Anh đang tích cực tập luyện để có thể đi lại bình thường. Bên cạnh đó, cô còn kết hợp với bấm huyệt mỗi ngày để đẩy nhanh quá trình phục hồi của cơ thể. Khán giả hi vọng Thúy Anh sẽ sớm bình phục để trở lại với nghệ thuật - Ảnh: Internet Được biết, mặc dù Thúy Anh đã đi lại được nhưng tổn thương do xuất huyết não vẫn còn nên cô bắt buộc phải uống thuốc đều đặn để phục hồi các chức năng não. Trong trường hợp não chảy nước dịch quá nhiều thì Thúy Anh phải làm phẫu thuật đặt ống.

Bệnh tình nghiêm trọng của Thúy Anh: Tay chân co quắp không đi được, não ứ nước Diễn viên Hồ Bích Trâm đến nhà thăm Thúy Anh và tiết lộ tình trạng sức khỏe của đồng nghiệp sau thời gian bạo bệnh.

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