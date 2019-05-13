Liệt nửa người suốt 7 tháng sau sinh, bệnh tình của Thúy Anh bất ngờ có dấu hiệu chuyển biến mới

Hậu trường 13/05/2019 21:26

Vượt qua khoảng thời gian chống chọi với căn bệnh xuất huyết não và liệt nửa người sau sinh, bệnh tình của Thúy Anh bắt đầu có dấu hiệu chuyển biến đầy tích cực.

Thúy Anh là một trong những nữ diễn viên 9x quen mặt với khán giả qua các bộ phim như: “Trận đồ bát quái”, “Tình hoa muống biển”, “Kén mẹ chồng”, “Những mảnh đời giông bão”... Tháng 10/2018, làng giải trí Việt bàng hoàng trước thông tin cô bị xuất huyết não phải nhập viện điều trị trong tình trạng cấp cứu. Thời điểm đó, nữ diễn viên đang mang thai và chỉ còn 2 tuần nữa là đến ngày lâm bồn.

Liệt nửa người suốt 7 tháng sau sinh, bệnh tình của Thúy Anh bất ngờ có dấu hiệu chuyển biến mới - Ảnh 1
Thúy Anh bị hôn mê suốt 2 tháng sau sinh - Ảnh: Internet

Sau khi sinh con bằng phương pháp mổ lấy thai gấp, Thúy Anh rơi vào tình trạng hôn mê suốt 2 tháng do cơ thể bị thêm chứng dị dạng mạch máu não dẫn đến liệt nửa người.

Để giúp đỡ Thúy Anh vượt qua giai đoạn khó khăn, nhiều nghệ sĩ cũng như mạnh thường quân đã tiến hành quyên góp ủng hộ nữ diễn viên.

Liệt nửa người suốt 7 tháng sau sinh, bệnh tình của Thúy Anh bất ngờ có dấu hiệu chuyển biến mới - Ảnh 2
Nữ diễn viên Hồ Bích Trâm là người huy động kinh phí để hỗ trợ cho Thúy Anh - Ảnh: Internet

Mới đây, tin vui đã đến với Thúy Anh khi cô bắt đầu đi lại được sau 7 tháng liệt nửa người. Theo đó, nữ diễn viên có thể đi lại khoảng 10m trong nhà và 20m ngoài sân. Nếu muốn đi xa hơn thì bắt buộc phải có mẹ đi cùng bởi “nếu não bị mệt, hai chân tôi sẽ khuỵu xuống bất cứ lúc nào”, Thúy Anh chia sẻ.

Được biết, Thúy Anh đã vô cùng vui mừng khi bệnh tình có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Nữ diễn viên cho biết trên Vietnamnet: “Thời gian trước, lúc tôi còn yếu quá, mỗi lần đến phòng bấm huyệt phải có ba mẹ kèm. Bây giờ, khi sức khỏe đã đỡ hơn, mẹ chỉ cần lấy vải cột tôi vào mẹ là chở tôi đi được rồi”.

Liệt nửa người suốt 7 tháng sau sinh, bệnh tình của Thúy Anh bất ngờ có dấu hiệu chuyển biến mới - Ảnh 3
Hình ảnh mới nhất của Thúy Anh sau khoảng thời gian điều trị bệnh - Ảnh: Internet

Nữ diễn viên cũng gửi lời cảm ơn đến khán giả và những người đồng nghiệp thân thiết đã giúp cô vượt qua khoảng thời gian khó khăn này. Sự động viên, khích lệ của mọi người chính là một phần động lực giúp cô cố gắng hơn.

Hiện tại, Thúy Anh đang tích cực tập luyện để có thể đi lại bình thường. Bên cạnh đó, cô còn kết hợp với bấm huyệt mỗi ngày để đẩy nhanh quá trình phục hồi của cơ thể.

Liệt nửa người suốt 7 tháng sau sinh, bệnh tình của Thúy Anh bất ngờ có dấu hiệu chuyển biến mới - Ảnh 4
Khán giả hi vọng Thúy Anh sẽ sớm bình phục để trở lại với nghệ thuật - Ảnh: Internet

Được biết, mặc dù Thúy Anh đã đi lại được nhưng tổn thương do xuất huyết não vẫn còn nên cô bắt buộc phải uống thuốc đều đặn để phục hồi các chức năng não. Trong trường hợp não chảy nước dịch quá nhiều thì Thúy Anh phải làm phẫu thuật đặt ống.

Bệnh tình nghiêm trọng của Thúy Anh: Tay chân co quắp không đi được, não ứ nước

Bệnh tình nghiêm trọng của Thúy Anh: Tay chân co quắp không đi được, não ứ nước

Diễn viên Hồ Bích Trâm đến nhà thăm Thúy Anh và tiết lộ tình trạng sức khỏe của đồng nghiệp sau thời gian bạo bệnh.

Xem thêm
Từ khóa:   Thúy Anh

TIN MỚI NHẤT

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 2 giờ 21 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 4 giờ 21 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 5 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 6 giờ 21 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 6 giờ 51 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 7 giờ 21 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 7 giờ 51 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026