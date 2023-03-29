Liên tục bị đồn đoán mang thai, Diệu Nhi có hành động ngầm phủ nhận

Hậu trường 29/03/2023 17:39

Chỉ đăng tải một bức ảnh, bà xã của Anh Tú đập tan nghi vấn mang thai.

Đã hơn 5 tháng hậu đám cưới nhưng vẫn không thông báo thêm tin vui mới, Diệu Nhi - Anh Tú luôn bị đồn đoán về việc có em bé. Những ngày qua, hình ảnh Diệu Nhi mặc trang phục rộng thùng thình lại được đưa ra bàn tán, netizen cho rằng cô đang mang thai.

Liên tục bị đồn đoán mang thai, Diệu Nhi có hành động ngầm phủ nhận - Ảnh 1
Hình ảnh gần đây của Diệu Nhi làm dấy lên nghi vấn cô đang mang thai - Ảnh: Internet

Trước những lời đồn đoán, bà xã của Anh Tú không có phản hồi chính thức. Tuy nhiên mới đây, cô có động thái ẩn ý phủ nhận tin đồn. Cụ thể, trên story Instagram cá nhân, Diệu Nhi đã đăng tải hình ảnh tại phòng tập gym.

Trong khung hình được chia sẻ, nữ diễn viên 31 tuổi mặc trang phục ôm sát cơ thể, khéo léo khoe vòng 2 với cơ bụng săn chắc. Vóc dáng gọn gàng, không chút mỡ thừa của Diệu Nhi đã ngầm phủ nhận tin đồn mang thai nhiều ngày qua.

Liên tục bị đồn đoán mang thai, Diệu Nhi có hành động ngầm phủ nhận - Ảnh 2
Diệu Nhi chia sẻ hình ảnh khoe eo gọn gàng ngầm phủ nhận tin đồn mang thai - Ảnh: Internet
 

Nhiều ngày trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh Diệu Nhi mặc đồ rộng thùng thình khi ra ngoài, gương mặt mộc cũng khiến cô trông có phần thay đổi khác lạ. Hình ảnh bà xã Anh Tú bị tiết lộ làm dấy lên nghi vấn cô đang đi khám thai. Nhưng thực tế, nữ diễn viên đang ngồi nghiên cứu kịch bản, chuẩn bị cho sản phẩm mới. Trang phục cô đang mặc cũng được cho là tạo hình nhân vật mới.

Liên tục bị đồn đoán mang thai, Diệu Nhi có hành động ngầm phủ nhận - Ảnh 3
Thậm chí, netizen còn cho rằng Diệu Nhi đang đi khám thai - Ảnh: Internet

Là một trong những cặp đôi đẹp của Vbiz, cuộc sống hôn nhân của Anh Tú - Diệu Nhi luôn là chủ đề được khán giả quan tâm. Thậm chí từ trước khi chính thức về chung một nha, Diệu Nhi cũng được đồn đoán đã sinh con đầu lòng cho Anh Tú bởi có một giai đoạn dài, cô ít xuất hiện trên mạng xã hội. Tuy nhiên cho đến nay, cả hai đều không hề lên tiếng về việc này. Người hâm mộ vô cùng háo hức, chờ mong Anh Tú - Diệu Nhi nhanh chóng thông báo tin vui có thêm thành viên trong gia đình.

Liên tục bị đồn đoán mang thai, Diệu Nhi có hành động ngầm phủ nhận - Ảnh 4
Anh Tú - Diệu Nhi đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân ngọt ngào - Ảnh: FBNV
Sau 5 tháng 'lên xe hoa' với Anh Tú, Diệu Nhi đã chính thức có 'tin vui'?

Sau 5 tháng 'lên xe hoa' với Anh Tú, Diệu Nhi đã chính thức có 'tin vui'?

Mới đây, sau gần nửa năm kết hôn, cư dân mạng bất ngờ xôn xao nghi vấn Diệu Nhi đang mang thai.

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Từ khóa:   Anh Tú - Diệu Nhi Diệu Nhi mang thai Diệu Nhi

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