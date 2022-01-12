Lên tiếng khen Hoài Linh "Tâm, Tài, Nhẫn", Hứa Minh Đạt tiếp tục bị netizen đồng loạt mỉa mai

Những ngày qua, việc danh hài Hoài Linh quay trở lại sân khấu nghệ thuật sau loạt ồn ào tiền từ thiện đã gây nên nhiều tranh cãi. Rất nhiều sao Việt cũng đã đồng loạt lên tiếng công khai ủng hộ Hoài Linh khi thấy đàn anh có động thai quay trở lại. Tuy nhiên, Hứa Minh Đạt lại bất ngờ khiến cộng đồng mạng đưa ra ý kiến trái chiều và khơi lại vụ lùm xùm từ thiện của nam nghệ sĩ.

Không biết nên gọi là đang giúp đỡ, ủng hộ đàn anh hay đang khiến đàn anh bị chỉ trích nhiều hơn với trường hợp của Hứa Minh Đạt. Bởi từ lúc lùm xùm từ thiện của Hoài Linh nổ ra, Hứa Minh Đạt đã là 1 trong những nghệ sĩ liên tục đứng ra công khai bênh vực nam nghệ sĩ, tuy nhiên, lần nào Hứa Minh Đạt công khai bảo vệ Hoài Linh cũng bị khán giả phản ứng dữ dội.