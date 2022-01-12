Lên tiếng khen Hoài Linh "Tâm, Tài, Nhẫn", Hứa Minh Đạt tiếp tục bị netizen đồng loạt mỉa mai

Hậu trường 12/01/2022 15:59

Hàng loạt sao Việt ủng hộ Hoài Linh nhưng cứ đến lượt Hứa Minh Đạt lên tiếng là lại bị cộng đồng mạng ồ ạt mỉa mai.

Những ngày qua, việc danh hài Hoài Linh quay trở lại sân khấu nghệ thuật sau loạt ồn ào tiền từ thiện đã gây nên nhiều tranh cãi. Rất nhiều sao Việt cũng đã đồng loạt lên tiếng công khai ủng hộ Hoài Linh khi thấy đàn anh có động thai quay trở lại. Tuy nhiên, Hứa Minh Đạt lại bất ngờ khiến cộng đồng mạng đưa ra ý kiến trái chiều và khơi lại vụ lùm xùm từ thiện của nam nghệ sĩ.

Lên tiếng khen Hoài Linh 'Tâm, Tài, Nhẫn', Hứa Minh Đạt tiếp tục bị netizen đồng loạt mỉa mai - Ảnh 1

Không biết nên gọi là đang giúp đỡ, ủng hộ đàn anh hay đang khiến đàn anh bị chỉ trích nhiều hơn với trường hợp của Hứa Minh Đạt. Bởi từ lúc lùm xùm từ thiện của Hoài Linh nổ ra, Hứa Minh Đạt đã là 1 trong những nghệ sĩ liên tục đứng ra công khai bênh vực nam nghệ sĩ, tuy nhiên, lần nào Hứa Minh Đạt công khai bảo vệ Hoài Linh cũng bị khán giả phản ứng dữ dội.

Lên tiếng khen Hoài Linh 'Tâm, Tài, Nhẫn', Hứa Minh Đạt tiếp tục bị netizen đồng loạt mỉa mai - Ảnh 2

Mới đây, khi Hoài Linh hoàn thành vở diễn đánh dấu sự trở lại sau thời gian ở ẩn, Hứa Minh Đạt một lần nữa dành lời khen ngợi hết lời cho đàn anh trên trang cá nhân. Nam diễn viên chia sẻ suy nghĩ về Hoài Linh: "Lúc đầu tôi nghĩ chữ "Tài", nhưng chữ "Tâm" quá lớn... Cuối cùng chữ “Nhẫn” mới là anh".

Lên tiếng khen Hoài Linh 'Tâm, Tài, Nhẫn', Hứa Minh Đạt tiếp tục bị netizen đồng loạt mỉa mai - Ảnh 3

Có thể thấy, Hứa Minh Đạt đang khen ngợi Hoài Linh là người có tài, có tâm, lại biết nhẫn nhịn, tuy nhiên, câu nói của anh lại khiến Hoài Linh phải nhận về ý kiến trái chiều của CĐM. Nhiều người mỉa mai chữ “nhẫn” mà Hứa Minh Đạt dành cho đàn anh sẽ thích hợp hơn nếu dùng trong “nhẫn tâm”. Netizen không ngừng mỉa mai việc nam nghệ sĩ đã ngâm hơn 14 tỷ đồng tiền quyên góp từ thiện miền Trung trong lúc người dân đang khốn khổ.

Lên tiếng khen Hoài Linh 'Tâm, Tài, Nhẫn', Hứa Minh Đạt tiếp tục bị netizen đồng loạt mỉa mai - Ảnh 4
Lên tiếng khen Hoài Linh 'Tâm, Tài, Nhẫn', Hứa Minh Đạt tiếp tục bị netizen đồng loạt mỉa mai - Ảnh 5
Lên tiếng khen Hoài Linh 'Tâm, Tài, Nhẫn', Hứa Minh Đạt tiếp tục bị netizen đồng loạt mỉa mai - Ảnh 6
 Ảnh chụp màn hình

Ở thời điểm hiện tại, sau tất cả những ồn ào, Hoài Linh đã chính thức có hoạt động nghệ thuật đầu trở lại đầu tiên. Vở kịch của nam danh hài thu hút được nhiều sự chú ý của truyền thông, khán giả. Tuy nhiên, bên cạnh những lời bênh vực, khen ngợi, việc tái xuất của Hoài Linh vẫn đang gây tranh cãi rất lớn và nhận về nhiều sự phản đối.

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