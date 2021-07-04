Lệ Quyên ‘xin cái nhẫn’ khiến Lâm Bảo Châu tung hứng ‘đeo rồi còn xin’ làm fan nghi ngờ đám cưới rùm beng trong tương lai?

Phải chăng sau màn ‘thả thính’ đòi nhẫn trên trang cá nhân giữa Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu sẽ có một đám cưới rình rang trong tương lai không xa.
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Ngoài chuyện tình ‘chị em’ của Trương Ngọc Ánh, Ngô Thanh Vân thì Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu cũng đang khiến fan “đứng ngồi không yên” mong một cái kết đẹp. Nữ hoàng phòng trà và tình trẻ thường xuyên khoe ảnh tình tứ bên nhau, thậm chí Lệ Quyên còn sở hữu nhà sang, xe “xịn”, nhiều khán giả dự đoán đây có thể là tổ ấm của cả hai hoặc Lâm Bảo Châu cũng đã âm thầm chuẩn bị mà chưa có dịp ra mắt.
Dù mối quan hệ của cả hai vẫn còn đang nằm trong sự đồn thổi của cư dân mạng nhưng mới đây sau khi thấy ảnh tình trẻ mặc áo dài thả thính đang ngồi đợi ai đó thì Lệ Quyên đã vào tỏ ý “xin cái nhẫn”. Khá bất ngờ anh chàng Lâm Bảo Châu đáp lại ngay “đeo rồi còn xin” làm dấy lên nghi vấn cặp đôi sẽ có một đám cưới xa hoa trong tương lai không xa.
Nhiều người quen của anh chàng còn vào comment cho rằng dạo này chắc lo yêu nên hơi ốm và một số khác còn gọi anh hẳn là “chồng Lệ Quyên”.
Trước đó Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu đã công khai hẹn hò. Cô còn khẳng định 'yêu 200%' và rất hạnh phúc bên tình mới của mình.
Hiện tại màn đối đáp “thả thính” của cả hai vẫn đang gây chú ý từ phía cư dân mạng.