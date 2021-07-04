Lệ Quyên ‘xin cái nhẫn’ khiến Lâm Bảo Châu tung hứng ‘đeo rồi còn xin’ làm fan nghi ngờ đám cưới rùm beng trong tương lai?

Ngoài chuyện tình ‘chị em’ của Trương Ngọc Ánh, Ngô Thanh Vân thì Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu cũng đang khiến fan “đứng ngồi không yên” mong một cái kết đẹp. Nữ hoàng phòng trà và tình trẻ thường xuyên khoe ảnh tình tứ bên nhau, thậm chí Lệ Quyên còn sở hữu nhà sang, xe “xịn”, nhiều khán giả dự đoán đây có thể là tổ ấm của cả hai hoặc Lâm Bảo Châu cũng đã âm thầm chuẩn bị mà chưa có dịp ra mắt.

Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu đã có động thái mới trên trang cá nhân khiến fan chú ý - Ảnh: Internet

Dù mối quan hệ của cả hai vẫn còn đang nằm trong sự đồn thổi của cư dân mạng nhưng mới đây sau khi thấy ảnh tình trẻ mặc áo dài thả thính đang ngồi đợi ai đó thì Lệ Quyên đã vào tỏ ý “xin cái nhẫn”. Khá bất ngờ anh chàng Lâm Bảo Châu đáp lại ngay “đeo rồi còn xin” làm dấy lên nghi vấn cặp đôi sẽ có một đám cưới xa hoa trong tương lai không xa.