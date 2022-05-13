Lệ Quyên và những 'cuộc tình': 'tình đầu bí ẩn' mua loạt vé VIP xem hát phòng trà Lệ Quyên, nghi vấn cưới ‘chạy bầu’ và ly hôn vì có người thứ 3 xuất hiện

Hậu trường 13/05/2022 13:45

Trước khi đến với 'tình trẻ' Lâm Bảo Châu, Lệ Quyên đã trải qua nhiều mối tình có tiếc nuối, có hạnh phúc.

Trước khi đến với Lâm Bảo Châu, Lệ Quyên từng trải qua nhiều mối tình. Tình đầu của nữ ca sĩ có từ những năm cấp ba, với một cậu bạn điển trai hàng top của trường. Tiếc là một thời gian sau cặp đôi chia tay. Lý do bởi cậu bạn trai lỡ khiến Lệ Quyên giận. Nhiều năm sau nhìn lại cô mới thấy mối tình này quá bồng bột và non trẻ. Điều đặc biệt là hiện tại họ vẫn giữ liên lạc, làm bạn với nhau. Mỗi lần “nữ hoàng phòng trà” ra Hà Nội biểu diễn, mối tình đầu lại mua loạt vé VIP để đưa mọi người đi xem.

Lệ Quyên và những 'cuộc tình': 'tình đầu bí ẩn' mua loạt vé VIP xem hát phòng trà Lệ Quyên, nghi vấn cưới ‘chạy bầu’ và ly hôn vì có người thứ 3 xuất hiện - Ảnh 1
Lệ Quyên thời mới vào nghề - Ảnh: Internet

 

Đến cuối năm 2010, tin đồn nữ ca sĩ có bầu 5 tháng và chuẩn bị lên xe hoa được lan truyền rộng rãi, gây xôn xao dư luận. Thời điểm đó, những người trong cuộc vẫn nhất quyết giữ im lặng. Cho tới đầu năm 2011, sau khi chính thức làm đám cưới với ông xã Đức Huy, Lệ Quyên mới bắt đầu cởi mở hơn trong chia sẻ về chuyện đời tư.Khi đó có tin đồn vì Lệ Quyên mà Đức Huy chia tay vợ. Tuy nhiên nữ ca sĩ đã nhanh chóng phủ nhận mọi chuyện.  Nữ hoàng phòng trà từng chia sẻ rằng cô và ông xã đến với nhau rồi tạo dựng mọi thứ từ con số 0, vì vậy, cặp đôi vô cùng trân trọng tình nghĩa vợ chồng.

Lệ Quyên và những 'cuộc tình': 'tình đầu bí ẩn' mua loạt vé VIP xem hát phòng trà Lệ Quyên, nghi vấn cưới ‘chạy bầu’ và ly hôn vì có người thứ 3 xuất hiện - Ảnh 2
Lệ Quyên và chồng cũ Đức Huy - Ảnh: Internet

 

Là chủ một phòng trà ca nhạc lớn nhất nhì TP.HCM, ông xã Lệ Quyên có mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tổ chức các sự kiện nghệ thuật. Sau khi về chung một nhà, Đức Huy hậu thuẫn cho Lệ Quyên rất nhiều. Không quá nếu nói anh có đóng góp lớn trong việc phát triển sự nghiệp cho nữ ca sĩ. Chính Lệ Quyên cũng phải thấy may mắn vì gặp được người chồng như Đức Huy.

Lệ Quyên và những 'cuộc tình': 'tình đầu bí ẩn' mua loạt vé VIP xem hát phòng trà Lệ Quyên, nghi vấn cưới ‘chạy bầu’ và ly hôn vì có người thứ 3 xuất hiện - Ảnh 3
Đức Huy hậu thuẫn cho Lệ Quyên rất nhiều trong sự nghiệp - Ảnh: Internet

 

Đến cuối năm 2000, Lệ Quyên và Đức Huy bất ngờ thông báo đường ai nấy đi khiến CĐM xôn xao. Chia sẻ về chuyện này, nữ ca sĩ chỉ cho biết, mình chấm dứt cuộc hôn nhân 9 năm vì cả 2 đều không muốn làm tổn thương đối phương. Dù “đường ai nấy đi” nhưng hai người vẫn xem nhau là bạn bè, cùng chăm sóc con trai chung.

Thời điểm tin ly hôn của Lệ Quyên xuất hiện, có lời đồn họ chia tay vì sự xuất hiện của người thứ ba, cụ thể là Lệ Quyên có tình mới. Lý do bởi những hình ảnh Lệ Quyên đi cùng Lâm Bảo Châu được chia sẻ rầm rộ cùng thời điểm. Chính Đức Huy cũng lên báo ẩn ý việc vợ cũ phải chịu trách nhiệm với mọi hành động dù từ chối nói về lý do tan vỡ.

Lệ Quyên và những 'cuộc tình': 'tình đầu bí ẩn' mua loạt vé VIP xem hát phòng trà Lệ Quyên, nghi vấn cưới ‘chạy bầu’ và ly hôn vì có người thứ 3 xuất hiện - Ảnh 4
Lệ Quyên hiện đang hạnh phúc với tình trẻ hiện tại - Ảnh: Internet

 

Hiện tại Lệ Quyên đang hạnh phúc bên Lâm Bảo Châu bất chấp những dị nghị. Cặp đôi cách nhau đến 1 con giáp nhưng vẫn được đánh giá là cân xứng về ngoại hình bởi nữ ca sĩ trẻ trung hơn tuổi rất nhiều. Không chỉ hạnh phúc bên nhau, cả hai còn dính nghi vấn đã về ở chung nhà vì những lần để lộ ảnh chụp cùng một không gian sống. Khán giả đang rất háo hức mong chờ vào một đám cưới của Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu trong tương lai.

 

Giọng ca Lệ Quyên ngày càng đi xuống thấy rõ sau 10 năm cầm MIC, khán giả 'la ó' vì không còn nhiệt huyết??

Giọng ca Lệ Quyên ngày càng đi xuống thấy rõ sau 10 năm cầm MIC, khán giả 'la ó' vì không còn nhiệt huyết??

Đoạn clip so sánh giọng hát Lệ Quyên trên cùng một ca khúc nhưng lại nhận vô số sự chú ý từ netizen. Nếu so sánh đoạn clip ngắn và giọng hát trước kia của nữ ca sĩ, khán giả cho rằng có sự đi xuống rõ rệt.

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