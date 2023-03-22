Mới đây, Lệ Quyên đã đăng tải lên trang cá nhân của mình bộ ảnh khoe dáng trong trang phục corset tông nude và quần baggy đen sang chảnh. Nữ ca sĩ cũng nhân cơ hội này đề cập đến việc sẽ đáp trả lại nếu như bị "tiểu nhân" tấn công, vượt qua giới hạn chịu đựng.

Lương thiện, sắc sảo, thông minh, tình nghĩa. Đặc biệt là biết bảo vệ mình, không khoan nhượng khi bị tấn công hãm hại cho dù đó là ai và rõ ràng đó là chân lý, sự thật đúng đắn thì luôn chiến thắng.

"Quyên không bao giờ yêu lại nguời mình đã từng chia tay, hiếm khi xem lại phim mình đã từng xem... Ấy thế mà,Quyên ngoại lệ xem lại trọn bộ phim cung đấu ngôn tình Diên Hy Công Lược bởi Quyên yêu Ngụy Anh Lạc, Lệnh Phi, sau này là Hoàng Quý Phi. Cái cách xây dựng nhân vật cho HQP thật tuyệt vời (dù biết là phim ảnh sẽ có hư cấu).

Khi bạn đủ phẩm giá, tử tế để ngẩng cao đầu thì cái cách bạn bất bình và trừng trị kẻ tai ngược vô cớ kiếm chuyện là việc phải làm. Điều đó kẻ ấu trĩ sẽ cho rằng bạn ghê gớm,nhưng người hiểu chuyện sẽ đồng cảm bởi đó là tự trọng của người lương thiện bị tấn công vô căn cứ.

Đôi khi bạn bắt buộc phải ngậm miệng trong mọi trường hợp bởi bạn sợ quá nhiều thứ chứ chả phải bạn cao sang hay cao thượng gì đâu mà không đáp lại! Ông bà ta đã dạy, đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy! Quyên là thế, chấp sao hết tiểu nhân nên đa số là bỏ qua nhưng lúc cần sẽ nói bởi đơn giản Quyên cũng là một người có cảm xúc và giới hạn chịu đựng nhất định. Vậy hen, chúc cả nhà ta tháng mới an yên." - Lệ Quyên viết.

Bài viết trên của Lệ Quyên được cho là đáp trả lại những lời chê bai, chỉ trích từ phía anti-fan sau khi vô tình chạm mặt Hồ Ngọc Hà tại một sự kiện gần đây.