Lệ Quyên than thở gặp nhiều vấn đề sức khỏe phải đi bác sĩ, lần đầu cảm thấy 'kiệt sức vì tham việc'!

Mới đây, trên trang cá nhân, Lệ Quyên than thở: "Chắc bây giờ Quyên đi gặp bác sĩ để trị đốt sống cổ một tí, nó cứng ngắc bao nhiêu tuần nay rồi. Mũi của Quyên bây giờ còn viêm xoang nữa. Quyên cũng tranh thủ đi thư giãn, mát-xa đầu tóc và trị liệu".

Những tháng gần đây, Lệ Quyên là cái tên thu hút nhiều quan tâm khi tham gia show "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng". Tuy nhiên vì lịch đi hát quá dày đặc cộng thêm cường độ luyện tập cho chương trình này khiến sức khỏe của "nữ hoàng phòng trà" ảnh hưởng nghiêm trọng.

Bước sang tuổi 42, sức khỏe là điều Lệ Quyên quan tâm. Từ trước đến nay, người đẹp luôn chăm chỉ vận động, ăn uống nghiêm ngặt và nói không với chất kích thích để luôn giữ thần thái trẻ trung cùng vóc dáng thon gọn.

Trước đây ít ngày, Lệ Quyên từng ngậm ngùi chia sẻ: "Kiệt sức vì tham việc. Chắc đây là lần đầu tiên cảm thấy như thế. Phải buông bớt thôi dù không muốn". Người hâm mộ liên tục gửi lời động viên và chúc nữ ca sĩ giữ được sức khỏe tốt để tham gia chương trình.

Nữ ca sĩ từng chia sẻ dù bận rộn hay mệt mỏi đến đâu cũng luôn dành thời gian tự thúc đẩy bản thân phải tập luyện: "Dù mệt nhũn người vẫn cố gắng lên phòng tập sau 20 phút cadio thì ướt sũng, sau đó tập là hết mệt luôn đấy. Ăn xong 10 giờ khuya đi ngủ, 6 giờ sáng dậy thế là ép quen giờ luôn, khỏi uể oải. Trí não con người là bộ điều khiển thông minh nhất, cơ thể con nguời cũng từ đó vận hành theo không phải gỗ đá thì làm gì có chuyện không mệt mỏi".

Từ trước đến nay, người đẹp luôn chăm chỉ vận động, ăn uống nghiêm ngặt và nói không với chất kích thích để luôn giữ thần thái trẻ trung cùng vóc dáng thon gọn.

Những ngày qua, sau màn công diễn thứ 2 tại show "Chị đẹp". Lệ Quyên gây tranh cãi vì số đông khán giả nghi ngờ và cho rằng chương trình dành sự ưu ái đặc biệt cho nữ ca sĩ. Bằng chứng là Lệ Quyên luôn được chấm điểm cao hơn so với mặt bằng chung dù tiết mục không quá xuất sắc. Thậm chí nhiều khán giả còn yêu cầu chương trình đổi tên thành "Lệ Quyên đạp gió rẽ sóng" vì sự thiên vị dành cho "nữ hoàng phòng trà".

Những ngày qua, sau màn công diễn thứ 2 tại show "Chị đẹp". Lệ Quyên gây tranh cãi vì số đông khán giả nghi ngờ và cho rằng chương trình dành sự ưu ái đặc biệt cho nữ ca sĩ

Trước tranh cãi, Lệ Quyên đã nhanh chóng có những chia sẻ khá thẳng thắn. Lệ Quyên khẳng định: "Ở cái tầm này, tôi ham hố gì nữa ngoài niềm vui và trải nghiệm cùng đồng bọn. Tôi quá bận nên suy nghĩ rất nhiều tháng mới dám nhận lời.

Lệ Quyên khẳng định: "Ở cái tầm này, tôi ham hố gì nữa ngoài niềm vui và trải nghiệm cùng đồng bọn. Tôi quá bận nên suy nghĩ rất nhiều tháng mới dám nhận lời"

Tôi chơi công bằng với ê-kíp cùng tất cả mọi người. Tôi luôn ngẩng cao đầu chơi văn minh và chẳng cần ai chăm chút đặc biệt bởi tôi giành giật để lên đến đâu nữa? Điều này Tổ nghiệp chứng cho con. Nhưng chắc là đã được chú ý rồi thì trong hốc, trong kẹt cũng vẫn được soi kỹ lắm, chắc có lẽ đó gọi là hào quang”.