Lệ Quyên đáp trả về nghi vấn được thiên vị quá đà trong 'Chị đẹp đạp gió': 'Tôi chơi công bằng và ‘xanh chín’ với ê-kíp cùng đồng đội'

Sau hai vòng công diễn trong Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Lệ Quyên bị một bộ phận khán giả chỉ trích, cho rằng cô đang được chương trình quá ưu ái.

Lệ Quyên là cái tên thu hút nhiều sự chú ý của khán giả ngay từ khi tham gia show "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng". Tuy nhiên, sau hai vòng công diễn đầu tiên, cư dân mạng dấy lên tranh cãi việc Lệ Quyên đang được chương trình quá ưu ái. Nhiều người chỉ ra bằng chứng như nữ ca sĩ liên tục có điểm số cao hơn so với mặt bằng chung dù không xuất sắc bằng đối thủ hay chuyện bạn trai Lệ Quyên – người mẫu Lâm Bảo Châu làm MC chương trình. Giữa nhiều lời thị phi, Lệ Quyên cho biết: “Êkip bỏ nhiều tiền bạc công sức rồi, mình tử tế giúp người ta là đủ, ai cần cái gì ở mình ngoài sự nghiêm túc đâu". Đồng thời, nữ ca sĩ 42 tuổi tự tin bản thân không nhờ đến sự nâng đỡ, thiên vị từ ban tổ chức.

Sau hai vòng công diễn đầu tiên, cư dân mạng dấy lên tranh cãi việc Lệ Quyên đang được chương trình quá ưu ái “Tôi chơi công bằng và ‘xanh chín’ với ê-kíp cùng đồng đội, luôn ngẩng cao đầu chơi văn minh và chẳng cần ai chăm chút đặc biệt. Điều này tổ nghiệp chứng cho tôi. Nhưng chắc đã được chú ý thì ở đâu cũng vẫn được soi kỹ, chắc có lẽ đó gọi là hào quang ư?” – Lệ Quyên nêu quan điểm. Bình chọn của khán giả trường quay có quyền định đoạt chị đẹp nào sẽ đi tiếp, ra về cũng gây tranh luận. Nhiều ý kiến cho rằng cách thức này thiếu công tâm và nghi ngờ lượt bầu chọn cho Lệ Quyên. Nữ ca sĩ chia sẻ sự xuất sắc của cô và đồng đội nằm ở chỗ mỗi đêm công diễn không trùng lặp ý tưởng, từ tạo hình, gu âm nhạc, dàn dựng…

Nữ ca sĩ 42 tuổi tự tin bản thân không nhờ đến sự nâng đỡ, thiên vị từ ban tổ chức. Lệ Quyên khẳng định không áp lực thắng thua, giữ tâm thế thoải mái, "bung xõa" hết mình. Việc thể hiện nhiều khía cạnh ngoài sở trường ca hát khiến Lệ Quyên gặp không ít khó khăn. Cô tiết lộ gặp nhiều chấn thương khi tập luyện. Dù vậy, nữ ca sĩ thấy mọi thứ xứng đáng. "Tôi cảm thấy đau, mất mát chút xíu nhưng lại vui và không nề hà gì. Chắc chắn còn nhiều buổi công diễn trầy da tróc vảy nhưng vui. Tôi tin các 'chị đẹp' trong chương trình cũng thế" - cô cho biết. Lệ Quyên khẳng định không áp lực thắng thua, giữ tâm thế thoải mái, "bung xõa" hết mình Đồng thời, nữ ca sĩ cũng cho biết không ngại mất hình tượng trong chương trình bởi theo cô, đây là cuộc chơi để nghệ sĩ biến hóa, làm mới mình mà không ai chê trách. Trước đó, trong buổi công diễn 2, kết quả đội Lệ Quyên - MLee - Thu Phương giành 311 điểm, xếp thứ 2/6 đội, được vào nhóm an toàn. Một số khán giả cho rằng tiết mục này thiếu bùng nổ về cả âm nhạc lẫn dàn dựng. Phần rap của Lệ Quyên và hai "chị đẹp" còn lại được nhận định không ăn nhập, làm chùng không khí của tiết mục.

Ý kiến tranh cãi của khán giả về màn công diễn 2 của đội Lệ Quyên Về nghi vấn thiên vị các "chị đại" Hồng Nhung, Mỹ Linh, Lệ Quyên hay Thu Phương, đại diện ban tổ chức từng phản hồi: "Họ đến đây không vì thắng thua, không mang tinh thần tranh đấu với nhau trong chương trình. Họ đến đây để làm những thứ chưa từng được làm".

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