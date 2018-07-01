Lệ Quyên khoe 'không nhẫn kim cương vẫn kiêu sa', Hồ Ngọc Hà gây bất ngờ với động thái này

Sau lùm xùm khoe nhẫn kim cương, hầu như mọi hành động của Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà đều rơi vào tầm ngắm của công chúng và giới truyền thông.

Sau ồn ào nhẫn kim cương và nghi vấn bị Hồ Ngọc Hà ‘mỉa mai’ khoe của, ca sĩ Lệ Quyên tiếp tục khiến dư luận chú ý với động thái mới của mình.

Trên trang cá nhân, “Nữ hoàng phòng trà” vừa đăng tải hình ảnh mặt mộc và đưa tay nhưng không đeo nhẫn kim cương như mọi lần. Điều đáng nói, nữ ca sĩ còn kèm theo dòng chú thích đầy ẩn ý: “Chuyến bay đêm… Lại tung tăng khắp nơi mùa july 4 nào. Bàn tay không nhẫn… em vẫn kiêu sa”.

Lệ Quyên khoe ảnh mặt mộc và tự tin không đeo nhẫn vẫn kiêu sa - Ảnh: FBNV

Bài viết nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều người để lại bình luận khen ngợi nhan sắc của giọng ca Chuyến tàu hoàng hôn.



Nữ ca sĩ trả lời bình luận của người hâm mộ - Ảnh: FBNV

Trước động thái của Lệ Quyên, dân mạng háo hức chờ đợi phản ứng mới nhất của phía Hồ Ngọc Hà. Thế nhưng, trước hành động của đàn chị, Hồ Ngọc Hà lại tỏ ra không hề quan tâm. Giọng ca Cả một trời thương nhớ chỉ chia sẻ clip mặc lộng lẫy và trang điểm xinh đẹp khi tham gia trình diễn một sự kiện lớn tại Đà Nẵng vừa qua.

'Nữ hoàng giải trí' ăn mặc lộng lẫy tham gia sự kiện tại Đà Nẵng - Ảnh: FBNV

Công chúng hi vọng, những hiểu lầm của hai mỹ nhân này sẽ nhanh chóng được hóa giải - Ảnh: FBNV

Thanh Hằng - Hồ Ngọc Hà chụp ảnh chung trên máy bay, dân mạng phát hiện điều bất thường Hà Hồ đăng bức ảnh trong chuyến bay cùng với cô bạn thân, nhưng điều khiến khán giả chú ý lại là người đàn ông ngồi cạnh Thanh Hằng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/le-quyen-khoe-khong-nhan-kim-cuong-van-kieu-sa-ho-ngoc-ha-gay-bat-ngo-voi-dong-thai-nay-288643.html