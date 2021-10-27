Lệ Quyên khoe cận cảnh từng ngóc ngách trong căn biệt thự sang trọng như khách sạn 5 sao

Hậu trường 27/10/2021 17:46

Biệt thự mới của Lệ Quyên đang trong giai đoạn được hoàn thiện.

Sau khi ly hôn với ông chủ phòng trà Đức Huy, cuối tháng 12/2020, "nữ hoàng phòng trà" tậu biệt thự mới. "Không có ai sinh ra đã là ngôi sao hay thiên tài. Thành quả có được là sự nỗ lực, bản lĩnh, tài năng, nhân cách, cộng chút may mắn, thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Tính cách tạo nên số phận, đừng quên.

Chẳng có ai bước giùm bạn, bởi vậy cứ vững vàng từng bước mà đi thì sẽ chẳng bao giờ sợ thử thách nào cả. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", Lệ Quyên viết kèm khi "nhá hàng" một góc căn biệt thự.

Chiều ngày 27/10, nữ ca sĩ tiếp tục đăng tải video clip khoe trọn mọi ngóc ngách trong căn biệt thự. Được biết, biệt thự mới đang giai đoạn hoàn thiện nội thất.

Lệ Quyên khoe cận cảnh từng ngóc ngách trong căn biệt thự sang trọng như khách sạn 5 sao - Ảnh 1

Nữ ca sĩ chia sẻ: "Chạy đua cùng các hậng mục cho xong, chỉnh sửa các thứ tùm lum để 1 tháng nữa an cư. Một năm không làm được gì, may mà làm được tổ ấm này, luôn đầy ắp ánh sáng là điều mình mê nhất".

Lệ Quyên khoe cận cảnh từng ngóc ngách trong căn biệt thự sang trọng như khách sạn 5 sao - Ảnh 2

Do đang trong giai đoạn hoàn thiện nội thất nên đồ đạc khá ngổn ngang. Nữ ca sĩ dự định một tháng nữa sẽ dọn về nơi ở mới.

Lệ Quyên khoe cận cảnh từng ngóc ngách trong căn biệt thự sang trọng như khách sạn 5 sao - Ảnh 3

Lệ Quyên khoe cận cảnh từng ngóc ngách trong căn biệt thự sang trọng như khách sạn 5 sao - Ảnh 4

Lệ Quyên khoe cận cảnh từng ngóc ngách trong căn biệt thự sang trọng như khách sạn 5 sao - Ảnh 5

Qua góc quay của Lệ Quyên có thể thấy căn biệt thự có màu sắc chủ đạo là trắng, trông lộng lẫy, nguy nga không kém một tòa lâu đài. Cầu thang nối lên lầu được chạm trổ tinh xảo theo phong cách quý tộc. Nhà lắp đặt nhiều kính, có không gian mở, tạo cảm giác rộng rãi. 

Lệ Quyên khoe cận cảnh từng ngóc ngách trong căn biệt thự sang trọng như khách sạn 5 sao - Ảnh 6

Bản vẽ căn biệt thự của Lệ Quyên. Được biết, nhà mới của nữ ca sĩ nằm ở phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, rộng 337 m2, gồm một trệt, hai lầu, vị trí đắc địa mang phong cách Hy Lạp cổ điển. 

Lệ Quyên khoe cận cảnh từng ngóc ngách trong căn biệt thự sang trọng như khách sạn 5 sao - Ảnh 7

Căn nhà thể hiện đẳng cấp, gu thẩm mỹ riêng của Lệ Quyên. Cô gọi nhà mới là "giấc mơ đẹp" trở thành hiện thực do bản thân tạo ra nên đang thong dong thưởng thức thành quả.

Lệ Quyên khoe cận cảnh từng ngóc ngách trong căn biệt thự sang trọng như khách sạn 5 sao - Ảnh 8

Khu vực sân vườn trồng nhiều cây xanh, có hồ bơi xanh mát mang đậm phong cách Hy Lạp.

Lệ Quyên khoe cận cảnh từng ngóc ngách trong căn biệt thự sang trọng như khách sạn 5 sao - Ảnh 9

Phòng ngủ với nội thất sang trọng dành cho chủ nhân.

Lệ Quyên khoe cận cảnh từng ngóc ngách trong căn biệt thự sang trọng như khách sạn 5 sao - Ảnh 10

Phòng ngủ của bé Bo - con trai của cô và doanh nhân Đức Huy - sơn tông xanh chủ đạo

Lệ Quyên khoe cận cảnh từng ngóc ngách trong căn biệt thự sang trọng như khách sạn 5 sao - Ảnh 11

Lệ Quyên khoe cận cảnh từng ngóc ngách trong căn biệt thự sang trọng như khách sạn 5 sao - Ảnh 12

Nữ ca sĩ xây dựng phòng riêng để trưng bộ sưu tập túi xách, đồng hồ, quần áo, nhẫn kim cương tiền tỷ.

Lệ Quyên khoe cận cảnh từng ngóc ngách trong căn biệt thự sang trọng như khách sạn 5 sao - Ảnh 13

Sau khi ly hôn, Lệ Quyên đang hẹn hò với tình trẻ kém 12 tuổi Lâm Bảo Châu.

Mặc váy ngắn cũn cỡn xuống phố, Lệ Quyên liền 'rào trước' nói 1 câu tránh bị antifan soi

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Để tránh bị cư dân mạng khó tính chê trách, soi mói, Lệ Quyên liền nói 1 câu nhằm thể hiện rõ thái độ.

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