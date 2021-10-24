'Bạn gái tin đồn' của chồng cũ Lệ Quyên 'đanh thép' đáp trả: 'Tôi chưa chồng và người đó không vợ, quen nhau là sai trái luân thường đạo lý à? '

Hậu trường 24/10/2021 17:01

Sau nhiều tháng ngày vướng vào lùm xùm chuyện tình cảm, cô nàng bất ngờ chia sẻ về chuyện tình cảm sau những ồn ào với doanh nhân Đức Huy - chồng cũ ca sĩ Lệ Quyên.

Nguyễn Thị Cẩm Đan sinh năm 2002 tại An Giang, cô hiện đang là người mẫu được "săn đón" trong nhiều sự kiện, quảng cáo sau khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2020. Song, người đẹp vướng tin đồn hẹn hò với doanh nhân Đức Huy - chồng cũ ca sĩ Lệ Quyên. Cặp đôi được cho là đã "đường ai nấy đi" từ nhiều tháng nay, khi Đức Huy bị phát hiện hủy theo dõi "bạn gái tin đồn" trên trang cá nhân.

nguyen thi cam dan
Chồng cũ Lệ Quyên và Cẩm Đan liên tục bắt gặp hẹn hò cùng nhau - Ảnh: Internet

Sau nhiều tháng ngày vướng vào lùm xùm chuyện tình cảm, cô nàng bất ngờ lên tiếng,  chia sẻ về chuyện tình cảm sau những ồn ào với doanh nhân hơn 27 tuổi. Theo đó, trên trang cá nhân, cô nàng bày tỏ:"Cuộc sống không cho phép chúng ta quay lại và sửa chữa những sai lầm trong quá khứ, nhưng nó cho phép chúng ta sống tốt hơn mỗi ngày ở hiện tại và tương lai. Nhưng thật ra cho dù chúng ta không làm gì sai thì cũng sẽ bị ghét, vì ai cũng có chứng kiến riêng cả, có người thương thì có người ghét rất bình thường".

nguyen thi cam dan 1
Cẩm Đan lần đầu chia sẻ dài về chuyện tình cảm trên trang cá nhân của mình - Ảnh: chụp màn hình

Khi nhắc đến chuyện tình cảm, người đẹp khẳng định đang độc thân: "Còn về chuyện tình cảm, Đan cũng xin nói luôn là Đan vẫn còn độc thân mà trên Facebook có bao giờ đổi "đang hẹn hò", hay "kết hôn" bao giờ, ai không muốn được yêu thương và tìm hiểu người phù hợp với mình. Đan không bao giờ muốn công khai chuyện riêng tư nhất tình cảm nhưng mọi người tìm hiểu về nó và tự cho mình cái quyền bàn luận về cuộc sống của người khác. Yêu người lớn tuổi hay nhỏ tuổi cũng cho là vì tiền, thế này thế kia vậy thì trên thế giới này có rất nhiều người mang tội danh yêu người lớn tuổi".

nguyen thi cam dan 3
Người đẹp khẳng định đang độc thân - Ảnh: FBNV

Đồng thời, Cẩm Đan cũng thẳng thắn đáp trả những chỉ trích chuyện cô yêu người hơn nhiều tuổi: "Gắn mác là tình trẻ quen chồng cũ trong khi đó Đan chưa chồng và người đó không vợ, quen nhau là sai trái luân thường đạo lý à? Sẽ có những người vào chửi thế này thế kia. Xin lỗi ạ, đừng cào phím ạ, có khi đang tự chửi chính mình đấy. Yêu sai người có quyền được yêu lại mà đâu ai cấm, nếu cấm thì không có tờ giấy ly hôn xuất hiện rồi".

Đạo diễn Trần Cảnh Đôn qua đời: 'Chú đang ngồi nói chuyện với vợ con thì ngưng, rồi đi luôn'

Đạo diễn Trần Cảnh Đôn qua đời: 'Chú đang ngồi nói chuyện với vợ con thì ngưng, rồi đi luôn'

"Đang ngồi nói chuyện với vợ con thì chú ngưng lại rồi đi luôn, rất nhẹ nhàng, thanh thản", diễn viên Trần Trọng Hiếu, cháu ruột đạo diễn Trần Cảnh Đôn nói.

Xem thêm
Từ khóa:   Nguyễn Thị Cẩm Đan chuyện tình cảm doanh nhân Đức Huy

TIN MỚI NHẤT

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 2 giờ 36 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 3 giờ 6 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 3 giờ 28 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 3 giờ 46 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Đời sống 4 giờ 6 phút trước
Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36