'Bạn gái tin đồn' của chồng cũ Lệ Quyên 'đanh thép' đáp trả: 'Tôi chưa chồng và người đó không vợ, quen nhau là sai trái luân thường đạo lý à? '

Nguyễn Thị Cẩm Đan sinh năm 2002 tại An Giang, cô hiện đang là người mẫu được "săn đón" trong nhiều sự kiện, quảng cáo sau khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2020. Song, người đẹp vướng tin đồn hẹn hò với doanh nhân Đức Huy - chồng cũ ca sĩ Lệ Quyên. Cặp đôi được cho là đã "đường ai nấy đi" từ nhiều tháng nay, khi Đức Huy bị phát hiện hủy theo dõi "bạn gái tin đồn" trên trang cá nhân.

Chồng cũ Lệ Quyên và Cẩm Đan liên tục bắt gặp hẹn hò cùng nhau - Ảnh: Internet

Sau nhiều tháng ngày vướng vào lùm xùm chuyện tình cảm, cô nàng bất ngờ lên tiếng, chia sẻ về chuyện tình cảm sau những ồn ào với doanh nhân hơn 27 tuổi. Theo đó, trên trang cá nhân, cô nàng bày tỏ:"Cuộc sống không cho phép chúng ta quay lại và sửa chữa những sai lầm trong quá khứ, nhưng nó cho phép chúng ta sống tốt hơn mỗi ngày ở hiện tại và tương lai. Nhưng thật ra cho dù chúng ta không làm gì sai thì cũng sẽ bị ghét, vì ai cũng có chứng kiến riêng cả, có người thương thì có người ghét rất bình thường".