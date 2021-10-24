'Bạn gái tin đồn' của chồng cũ Lệ Quyên 'đanh thép' đáp trả: 'Tôi chưa chồng và người đó không vợ, quen nhau là sai trái luân thường đạo lý à? '

Sau nhiều tháng ngày vướng vào lùm xùm chuyện tình cảm, cô nàng bất ngờ chia sẻ về chuyện tình cảm sau những ồn ào với doanh nhân Đức Huy - chồng cũ ca sĩ Lệ Quyên.
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Nguyễn Thị Cẩm Đan sinh năm 2002 tại An Giang, cô hiện đang là người mẫu được "săn đón" trong nhiều sự kiện, quảng cáo sau khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2020. Song, người đẹp vướng tin đồn hẹn hò với doanh nhân Đức Huy - chồng cũ ca sĩ Lệ Quyên. Cặp đôi được cho là đã "đường ai nấy đi" từ nhiều tháng nay, khi Đức Huy bị phát hiện hủy theo dõi "bạn gái tin đồn" trên trang cá nhân.
Sau nhiều tháng ngày vướng vào lùm xùm chuyện tình cảm, cô nàng bất ngờ lên tiếng, chia sẻ về chuyện tình cảm sau những ồn ào với doanh nhân hơn 27 tuổi. Theo đó, trên trang cá nhân, cô nàng bày tỏ:"Cuộc sống không cho phép chúng ta quay lại và sửa chữa những sai lầm trong quá khứ, nhưng nó cho phép chúng ta sống tốt hơn mỗi ngày ở hiện tại và tương lai. Nhưng thật ra cho dù chúng ta không làm gì sai thì cũng sẽ bị ghét, vì ai cũng có chứng kiến riêng cả, có người thương thì có người ghét rất bình thường".
Khi nhắc đến chuyện tình cảm, người đẹp khẳng định đang độc thân: "Còn về chuyện tình cảm, Đan cũng xin nói luôn là Đan vẫn còn độc thân mà trên Facebook có bao giờ đổi "đang hẹn hò", hay "kết hôn" bao giờ, ai không muốn được yêu thương và tìm hiểu người phù hợp với mình. Đan không bao giờ muốn công khai chuyện riêng tư nhất tình cảm nhưng mọi người tìm hiểu về nó và tự cho mình cái quyền bàn luận về cuộc sống của người khác. Yêu người lớn tuổi hay nhỏ tuổi cũng cho là vì tiền, thế này thế kia vậy thì trên thế giới này có rất nhiều người mang tội danh yêu người lớn tuổi".
Đồng thời, Cẩm Đan cũng thẳng thắn đáp trả những chỉ trích chuyện cô yêu người hơn nhiều tuổi: "Gắn mác là tình trẻ quen chồng cũ trong khi đó Đan chưa chồng và người đó không vợ, quen nhau là sai trái luân thường đạo lý à? Sẽ có những người vào chửi thế này thế kia. Xin lỗi ạ, đừng cào phím ạ, có khi đang tự chửi chính mình đấy. Yêu sai người có quyền được yêu lại mà đâu ai cấm, nếu cấm thì không có tờ giấy ly hôn xuất hiện rồi".