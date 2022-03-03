Lê Dương Bảo Lâm chính thức lên tiếng về vụ kêu gọi từ thiện 'ẢO', thẳng thừng tiết lộ 'vẫn vui vẻ, không bị cắn rứt lương tâm'

Hậu trường 03/03/2022 08:36

Mới đây trên Facebook cá nhân, Lê Dương Bảo Lâm đã phát trực tiếp và có những giải đáp liên quan tới lùm xùm về việc từ thiện ảo trong những ngày vừa qua.

Những ngày vừa qua, vụ ồn ào từ thiện ẢO liên quan đến 3 nghệ sĩ Quách Ngọc Tuyên, Khả Như, Lê Dương Bảo Lâm vẫn đang là tâm điểm chú ý của CĐM. Theo đó, một tài khoản có tên L.K.T, tự xưng là Thỏ cho biết, sau khi đọc được bài đăng kêu gọi ủng hộ của Quách Ngọc Tuyên dành cho một trường hợp cháu nhỏ bị bệnh hiểm nghèo, người này đã lập tức chuyển tiền. Đáng chú ý hơn khi trước đó cả Lê Dương Bảo Lâm và Khả Như cũng chuyển khoản quyên góp.

Le Duong Bao Lam 1
Nam diễn viên phim Chị 13 từng đăng bài kêu gọi - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, tài khoản này cho hay, sau khi chuyển 100 triệu đồng, cô đến bệnh viện nơi được cho là cháu bé đang nằm để thăm nom thì sững sờ khi nhận được thông tin: “Bệnh viện báo không có tên bé”. 

 

Trong khi Quách Ngọc Tuyên và Khả Như nhanh chóng đăng đàn phân trần thì đến tối hôm qua, nam diễn viên hài Lê Dương Bảo Lâm mới phát trực tiếp để giải đáp mọi chuyện. Khi được khán giả hỏi về việc bệnh nhân không tồn tại mà kêu gọi từ thiện, nam nghệ sĩ cho hay: "Em lên Facebook của anh, em tìm kiếm giùm anh bài đăng nào chia sẻ và kêu gọi cho anh. Em có thấy điều đó hay không rồi vào chất vấn anh nha". Cụ thể, anh khẳng định bản thân chưa bao giờ đăng bài kêu gọi quyên góp cho trường hợp kể trên. Trên thực thế, tài khoản bóc trần vụ từ thiện ảo cũng không đề cập đến việc nam diễn viên này kêu gọi quyên góp. Lê Dương Bảo Lâm còn tự bỏ tiền túi 2 triệu để ủng hộ.

Le Duong Bao Lam 2
Lê Dương Bảo Lâm trong livestream mới đây - Ảnh chụp màn hình

"Có những người họ rất là ghét em, tất cả mọi thứ bắt đầu là vào mày phải như vậy, mày là phải sai cho nên họ không có tìm hiểu gì hết trơn", nam diễn viên bức xúc nói thêm. Bên cạnh đó, khi được hỏi về tình trạng hiện tại, Lê Dương Bảo Lâm thông báo: "Anh bình thường, làm việc vui vẻ không bị cắn rứt lương tâm".

Le Duong Bao Lam 3
Bài viết của tài khoản tên L.K.T - Ảnh chụp màn hình

Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục nhận được sự quan tâm, chú ý của CĐM.

Bất thình lình vướng vào lùm xùm từ thiện, bà xã Lê Dương Bảo Lâm nhắn nhủ 'lời ruột gan' đến chồng

Bất thình lình vướng vào lùm xùm từ thiện, bà xã Lê Dương Bảo Lâm nhắn nhủ 'lời ruột gan' đến chồng

Thông tin Lê Dương Bảo Lâm, Khả Như, Quách Ngọc Tuyên có liên quan đến một vụ lừa đảo từ thiện đang được cộng đồng mạng bàn tán xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   Lê Dương Bảo Lâm Quách Ngọc Tuyên Từ thiện

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 4 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 4 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 14 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 6 giờ 34 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 19 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 7 giờ 34 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 19 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 8 giờ 34 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?