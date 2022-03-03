Lê Dương Bảo Lâm chính thức lên tiếng về vụ kêu gọi từ thiện 'ẢO', thẳng thừng tiết lộ 'vẫn vui vẻ, không bị cắn rứt lương tâm'

Mới đây trên Facebook cá nhân, Lê Dương Bảo Lâm đã phát trực tiếp và có những giải đáp liên quan tới lùm xùm về việc từ thiện ảo trong những ngày vừa qua.

Những ngày vừa qua, vụ ồn ào từ thiện ẢO liên quan đến 3 nghệ sĩ Quách Ngọc Tuyên, Khả Như, Lê Dương Bảo Lâm vẫn đang là tâm điểm chú ý của CĐM. Theo đó, một tài khoản có tên L.K.T, tự xưng là Thỏ cho biết, sau khi đọc được bài đăng kêu gọi ủng hộ của Quách Ngọc Tuyên dành cho một trường hợp cháu nhỏ bị bệnh hiểm nghèo, người này đã lập tức chuyển tiền. Đáng chú ý hơn khi trước đó cả Lê Dương Bảo Lâm và Khả Như cũng chuyển khoản quyên góp. Nam diễn viên phim Chị 13 từng đăng bài kêu gọi - Ảnh: FBNV Tuy nhiên, tài khoản này cho hay, sau khi chuyển 100 triệu đồng, cô đến bệnh viện nơi được cho là cháu bé đang nằm để thăm nom thì sững sờ khi nhận được thông tin: “Bệnh viện báo không có tên bé”.

Trong khi Quách Ngọc Tuyên và Khả Như nhanh chóng đăng đàn phân trần thì đến tối hôm qua, nam diễn viên hài Lê Dương Bảo Lâm mới phát trực tiếp để giải đáp mọi chuyện. Khi được khán giả hỏi về việc bệnh nhân không tồn tại mà kêu gọi từ thiện, nam nghệ sĩ cho hay: "Em lên Facebook của anh, em tìm kiếm giùm anh bài đăng nào chia sẻ và kêu gọi cho anh. Em có thấy điều đó hay không rồi vào chất vấn anh nha". Cụ thể, anh khẳng định bản thân chưa bao giờ đăng bài kêu gọi quyên góp cho trường hợp kể trên. Trên thực thế, tài khoản bóc trần vụ từ thiện ảo cũng không đề cập đến việc nam diễn viên này kêu gọi quyên góp. Lê Dương Bảo Lâm còn tự bỏ tiền túi 2 triệu để ủng hộ.

Lê Dương Bảo Lâm trong livestream mới đây - Ảnh chụp màn hình "Có những người họ rất là ghét em, tất cả mọi thứ bắt đầu là vào mày phải như vậy, mày là phải sai cho nên họ không có tìm hiểu gì hết trơn", nam diễn viên bức xúc nói thêm. Bên cạnh đó, khi được hỏi về tình trạng hiện tại, Lê Dương Bảo Lâm thông báo: "Anh bình thường, làm việc vui vẻ không bị cắn rứt lương tâm". Bài viết của tài khoản tên L.K.T - Ảnh chụp màn hình Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục nhận được sự quan tâm, chú ý của CĐM.

Bất thình lình vướng vào lùm xùm từ thiện, bà xã Lê Dương Bảo Lâm nhắn nhủ 'lời ruột gan' đến chồng Thông tin Lê Dương Bảo Lâm, Khả Như, Quách Ngọc Tuyên có liên quan đến một vụ lừa đảo từ thiện đang được cộng đồng mạng bàn tán xôn xao.

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