Đang mang bầu, vợ Lê Dương Bảo Lâm vẫn ra đường bán hoa ở vỉa hè

Đang mang bầu ở tháng thứ 3 nhưng Quỳnh Quỳnh - vợ Lê Dương Bảo Lâm vẫn rất năng nổ kinh doanh, buôn bán. Tuy nhiên, việc cô ra bán hoa ở vỉa hè khiến cư dân mạng lo lắng.

Khi ngày lễ Valentine 14/2 đang gần kề, vợ Lê Dương Bảo Lâm cũng tất bật gói và bán hoa. Dù đang mang bầu ở tháng thứ 3 nhưng Quỳnh Quỳnh vẫn rất năng nổ kinh doanh, buôn bán.

Mới đây, Quỳnh Quỳnh - bà xã Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ clip livestream bán hoa ở vỉa hè khiến khán giả lo lắng cho sức khỏe mẹ bầu.

Vợ Lê Dương Bảo Lâm mang bầu nhưng vẫn đi bán hoa ở vỉa hè.

Được nhiều người động viên hỏi han và khuyên nên nghỉ ngơi để dưỡng thai nhưng vợ Dương Lâm khẳng định bán hàng... vì đam mê: "Em đam mê quá mấy chị, không thể không làm được. Thôi mọi người ủng hộ là em vui rồi ạ".

Được biết, mỗi dịp Valentine hàng năm, vợ nam diễn viên đều tự tay làm hoa và gói từng bó bắt mắt đem đi bán để kiếm thêm thu nhập. "Em bầu hơn 3 tháng rồi ạ. Mọi người ủng hộ em nhé", Quỳnh Quỳnh nói.

Lê Dương Bảo Lâm và Quỳnh Quỳnh kết hôn vào năm 2017. Sau hơn 4 năm về chung nhà, cặp đôi đã hạ sinh 2 cô con gái xinh đẹp, lanh lợi và chuẩn bị chào đón con thứ 3. Mang thai lần 3 đã hơn 2 tháng, bà xã Lê Dương Bảo Lâm chưa rõ giới tính em bé. Được biết, Quỳnh Quỳnh thích có thêm con gái nhưng Lê Dương Bảo Lâm lại mong muốn có một bé trai.

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