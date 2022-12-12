Lễ cưới của diễn viên Huỳnh Quý - 'Gia đình là số 1': Không gian cưới hoành tráng, sang trọng, cô dâu chú rể rạng rỡ trong ngày vui

Hậu trường 12/12/2022 20:23

Hôn lễ của Huỳnh Quý và vợ được tổ chức tại một khách sạn khá sang trọng vào tối nay (12/12).

Tối nay (12/12), đám cưới của Huỳnh Quý và vợ đã diễn ra tại một khách sạn sang trọng. Không gian được trang trí trang nhã, sang trọng với tông vàng - trắng làm chủ đạo. Hình cưới của cặp đôi được trưng bày khắp nơi. Cổng cưới được kết hoa và pha lê tạo cảm giác lung linh huyền ảo.

Lễ cưới của diễn viên Huỳnh Quý - 'Gia đình là số 1': Không gian cưới hoành tráng, sang trọng, cô dâu chú rể rạng rỡ trong ngày vui - Ảnh 1

Lễ cưới của diễn viên Huỳnh Quý - 'Gia đình là số 1': Không gian cưới hoành tráng, sang trọng, cô dâu chú rể rạng rỡ trong ngày vui - Ảnh 2

Lễ cưới của diễn viên Huỳnh Quý - 'Gia đình là số 1': Không gian cưới hoành tráng, sang trọng, cô dâu chú rể rạng rỡ trong ngày vui - Ảnh 3

Lễ cưới của diễn viên Huỳnh Quý - 'Gia đình là số 1': Không gian cưới hoành tráng, sang trọng, cô dâu chú rể rạng rỡ trong ngày vui - Ảnh 4
Không gian tiệc cưới của Huỳnh Quý và vợ sang trọng tinh tế - Ảnh: Internet 

Sánh đôi bên Huỳnh Quý, cô dâu diện đầm cúp ngực khoe xương quai xanh cùng vòng một đẫy đà. Cặp đôi xứng đôi bên nhau, nắm tay đón khách từ khá sớm. Cử 2 nở nụ cười rạng rỡ và đầy hạnh phúc trong khoảnh khắc trở thành người bạn đời của nhau. Huỳnh Quý cho biết đám cưới đã được lên kế hoạch từ lâu nhưng vì tình hình dịch mà anh quyết định hoãn đám cưới ra Giêng (tức vào khoảng tháng 2/2022). 

Lễ cưới của diễn viên Huỳnh Quý - 'Gia đình là số 1': Không gian cưới hoành tráng, sang trọng, cô dâu chú rể rạng rỡ trong ngày vui - Ảnh 5

Lễ cưới của diễn viên Huỳnh Quý - 'Gia đình là số 1': Không gian cưới hoành tráng, sang trọng, cô dâu chú rể rạng rỡ trong ngày vui - Ảnh 6
Cô dâu chú rể hạnh phúc trong ngày vui Ảnh: Internet

Lễ cưới của diễn viên Huỳnh Quý - 'Gia đình là số 1': Không gian cưới hoành tráng, sang trọng, cô dâu chú rể rạng rỡ trong ngày vui - Ảnh 7

Lễ cưới của diễn viên Huỳnh Quý - 'Gia đình là số 1': Không gian cưới hoành tráng, sang trọng, cô dâu chú rể rạng rỡ trong ngày vui - Ảnh 8
Phụ huynh hai bên cũng có mặt chúc phúc cho các con - Ảnh: Internet

Nửa kia của Huỳnh Quý là Thụy Khanh, một cô nàng có nhan sắc xinh đẹp, rạng rỡ. Hiện tại, cô đang làm việc trong lĩnh vực khách sạn và có cuộc sống sang chảnh, thoải mái. Cả hai đã yêu nhau khoảng 2 năm trước khi quyết định đi đến hôn nhân.

Hoạt động trong ngành giải trí, nam diễn viên Gia Đình Là Số 1 hoàn toàn giữ kín tiếng về chuyện tình cảm, thậm chí nhiều đồng nghiệp trong giới cũng không hay biết. Phải đến dịp chính thức về chung một nhà với nàng, Huỳnh Quý mới chính thức công khai diện mạo cô dâu trên trang cá nhân của mình.

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