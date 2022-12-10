Đấu giá trang phục diện đi kí đơn ly hôn bị CĐM mỉa mai: 'Đấu giá váy về lấy vía li dị chồng'? Elly Trần đáp trả gay gắt

Sau thời gian đấu tố chồng Tây, Elly Trần đã quyết định đặt bút kết thúc cuộc hôn nhân đầy đau khổ. Cô buồn bã cho biết: "Chẳng ai muốn kết hôn để ly hôn cho đến khi đó là lựa chọn duy nhất. Cuối cùng ngày này cũng đến. Thật sự thì Elly Trần chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mình đối diện với tình huống này. Hy vọng mọi thứ sẽ công bằng và bảo vệ được ba mẹ con Elly Trần".

Mới đây, trong video cô đăng tải về việc đi ký đơn ly hôn, một bộ phận khán giả nữ đã chú ý đến chiếc váy cô diện khi đi gặp luật sư. Theo đó, sau khi chia sẻ đoạn video dứt khoát ly dị chồng Tây, nhiều khán giả hỏi và muốn mua bộ đầm xanh của Elly Trần nên “cựu hotgirl” cũng thoải mái đấu giá với mục đích đóng góp cho tổ chức liên quan đến phụ nữ.