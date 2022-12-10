Đấu giá trang phục diện đi kí đơn ly hôn bị CĐM mỉa mai: 'Đấu giá váy về lấy vía li dị chồng'? Elly Trần đáp trả gay gắt

Trước ý kiến chê bai về quyết định đấu giá từ thiện trang phục nhằm giúp đỡ một số chị em khó khăn, Elly Trần thẳng thắn đáp trả.
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Sau thời gian đấu tố chồng Tây, Elly Trần đã quyết định đặt bút kết thúc cuộc hôn nhân đầy đau khổ. Cô buồn bã cho biết: "Chẳng ai muốn kết hôn để ly hôn cho đến khi đó là lựa chọn duy nhất. Cuối cùng ngày này cũng đến. Thật sự thì Elly Trần chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mình đối diện với tình huống này. Hy vọng mọi thứ sẽ công bằng và bảo vệ được ba mẹ con Elly Trần".
Mới đây, trong video cô đăng tải về việc đi ký đơn ly hôn, một bộ phận khán giả nữ đã chú ý đến chiếc váy cô diện khi đi gặp luật sư. Theo đó, sau khi chia sẻ đoạn video dứt khoát ly dị chồng Tây, nhiều khán giả hỏi và muốn mua bộ đầm xanh của Elly Trần nên “cựu hotgirl” cũng thoải mái đấu giá với mục đích đóng góp cho tổ chức liên quan đến phụ nữ.
Hành động của người đẹp đã nhận được sự ủng hộ từ phía một bộ phận khán giả, ngay lập tức đã có nhiều người cùng nhau đấu giá ở dưới phần bình luận. Tuy nhiên đã có một anti-fan chia sẻ lại bài viết của cô và không quên mỉa mai: "Riết rồi lố. Rồi mấy bạn tính đấu giá váy về lấy vía li dị chồng? Hay lấy vía gì?"
Trước sự chê bai thiếu tế nhị, Elly Trần thẳng thắn đáp trả: "Cháu này có vấn đề về tư duy và đọc hiểu hay sao vậy nhỉ? Che tên rồi nha". Cô nói thêm: "Đáng lý không đăng đâu, mà làm người không hiểu đâu là chia sẻ tinh thần, cứ suốt ngày nhăm nhe đay nghiến người khác thì làm đoá hoa vô thường còn hơn (vô duyên thường trực)".
Sau khi tiết lộ góc khuất hôn nhân với chồng cũ bằng nhiều chương chuyện, Elly Trần đã thoải mái hơn trong việc chia sẻ về đời tư. Tuy nhiên, “cựu hotgirl” cũng không thể tránh khỏi những ý kiến cho rằng cô nàng làm lố, dựng chuyện. Hiện tại Elly Trần vẫn tích cực hoạt động trên Facebook và thường xuyên trò chuyện vui với khán giả.