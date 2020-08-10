Lầy như Minh Tú, giặt đồ trong khu cách ly cũng không quên tạo dáng bá đạo, fan lại được dịp cười no

Những khoảnh khắc lầy lội trong khu cách ly được siêu mẫu Minh Tú đăng tải trên trang cá nhân liên tục khiến người hâm mộ không nhịn được cười.

Ngày 29/7, Minh Tú chính thức đáp chuyến bay về Việt Nam sau hơn 4 tháng mắc kẹt tại Bali (Indonesia). Hiện tại, nữ người mẫu đang thực hiện cách ly tập trung 14 ngày ở Trà Vinh.

Trên mạng xã hội, Minh Tú thường xuyên cập nhật hình ảnh trong khu cách ly đến người hâm mộ.

Cách ly nhưng vẫn sang chảnh là đây! - Ảnh: FB

Mới đây, nàng siêu mẫu tiếp tục khiến cư dân mạng bật cười thích thú với loạt khoảnh khắc giặt giũ quần áo cực bá đạo.

Qua những hình ảnh đăng tải, cô nàng không ngừng tạo dáng để khoe đôi chân thon dài trước ống kính. Dường như giặt giũ chỉ là cái cớ để cô nàng thỏa mãn đam mê chụp ảnh vì quá nhớ nghề.

Minh Tú tạo dáng chuyên nghiệp bất chấp hoàn cảnh trong khu cách ly – Ảnh: FB

Giặt đồ thì giặt…

… nhưng vẫn không quên khoe chân dài – Ảnh: FB

Đi kèm với bộ ảnh, Minh Tú hài hước viết: “Tiếp nối với chương trình ‘Dưỡng Tâm Trại’ là cuộc thi tìm kiếm gương mặt The Kacklie mùa thu 2020 với chủ đề ‘Giặt đồ sao cho sang’. Xin mời quý bà con chiêm ngưỡng tác phẩm và đưa ra lời bình luận. Và thông điệp cô muốn truyền tải là giàu mới giặt đồ bằng tay đó nha”.

Dưới bài đăng, người hâm mộ để lại nhiều bình luận bày tỏ sự thích thú trước độ lầy lội của thần tượng: “Cái thau cũng độc lạ nữa”, “Giặt đồ mà thần thái dữ”, “Rồi tạo dáng vậy chừng nào giặt xong thau đồ ta”, “Em nhìn mà cười xỉu chị ơi”, “Ta nói mê gì đâu, cái nết cưng ghê”, “Hãy như chị, chất phát ngất”…

Có thể thấy, Minh Tú đang trải qua khoảng thời gian cách ly với tinh thần đầy vui vẻ và lạc quan.

Bế tắc giữa mùa dịch Covid-19, Thúy Diễm mệt mỏi 'cầu cứu' dân mạng, nghe mà thương hết sức Diễn viên Thúy Diễm than: "Ngán quá cái cảnh một tuần đi chợ gom hàng một lần, rồi khi nấu phải rã đông, thịt thì không tươi, rau thì lại héo".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lay-nhu-minh-tu-giat-do-trong-khu-cach-ly-cung-khong-quen-tao-dang-ba-dao-fan-lai-duoc-dip-cuoi-no-375482.html