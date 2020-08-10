Bế tắc giữa mùa dịch Covid-19, Thúy Diễm mệt mỏi 'cầu cứu' dân mạng, nghe mà thương hết sức

Hậu trường 10/08/2020 16:37

Diễn viên Thúy Diễm than: "Ngán quá cái cảnh một tuần đi chợ gom hàng một lần, rồi khi nấu phải rã đông, thịt thì không tươi, rau thì lại héo".

Trên trang cá nhân, diễn viên Thúy Diễm thu hút sự chú ý khi chia sẻ bức ảnh "tay xách nách mang", mắt đờ đẫn đứng trước cửa nhà. Bà xã Lương Thế Thành viết kèm status trải lòng về nỗi khổ của bà nội trợ giữa mùa dịch. Nữ diễn viên nhận được sự đồng cảm của hội chị em khi nói về những nỗi lo trong vấn đề chăm sóc gia đình.

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Thúy Diễm bế tắc trong việc lựa chọn thực phẩm tươi ngon cho gia đình - Ảnh: FB

Thúy Diễm viết: "Ước gì một ngày của Diễm 26 tiếng đồng hồ, để tui còn có thời gian đi chợ, xếp hàng siêu thị mua thức ăn về nấu nướng cho tươi cho ngon, chứ ngán quá cái cảnh một tuần đi chợ gom hàng một lần, rồi khi nấu phải rã đông, thịt thì không tươi, rau thì lại héo, chồng con cũng có vẻ bớt mê tui vì đồ ăn nhìn có vẻ hông ngon nữa đó mọi người ơi!".

Nữ diễn viên nhờ dân mạng giúp đỡ: "Băn khoăn, trăn trở thật sự nhé. Đặc biệt là tình hình hiện nay, tuân thủ quy định hạn chế tụ tập chốn đông người, nên tui càng thêm bế tắc. Ai có cách gì thì giúp Diễm với, chỉ cần mua được thực phẩm tươi ngon mỗi ngày thôi. Đắn đo, băn khoăn hoài mà mặt mũi không có tươi, y chang miếng thịt để lâu trong tủ lạnh vậy đó! Help me!".

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Không chỉ giỏi kiếm tiền, Thúy Diễm còn khéo léo vun vén hạnh phúc gia đình - Ảnh: FB
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Cô thường vào bếp, nấu nhiều món ăn ngon cho chồng con - Ảnh: FB

Dưới bài viết, người hâm mộ động viên Thúy Diễm và nhiệt tình góp ý: "Làm 1 mảnh vườn nho nhỏ rồi trồng đủ các loại rau củ quả và chờ ngày thu hoạch thôi", "Tự trồng chị ơi", "Em có cách cho chị nè mua hạt giống về trồng rau mua gà vịt về nuôi", "Nay dịch nhiều cũng hạn chế đi ra ngoài chị ơi"...

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Từ khóa:   Thúy Diễm Lương Thế Thành và Thúy Diễm Vợ Lương Thế Thành

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