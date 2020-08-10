Vợ cũ Hoài Lâm chia sẻ ẩn ý hậu ly hôn, tiết lộ 'phép màu' giúp cô vượt qua nỗi đau đổ vỡ

Sau khi chia tay, Hoài Lâm ra nhiều sản phẩm âm nhạc . Dù vậy, anh vẫn ở quê để bình ổn lại cuộc sống và chưa có dấu hiệu trở lại showbiz Việt. Về phía Bảo Ngọc, cô nhanh chóng cân bằng lại cuộc sống. Bà mẹ đơn thân tất bật kinh doanh và toàn tâm toàn ý chăm sóc hai cô con gái nhỏ.

Chuyện tình của Hoài Lâm và Bảo Ngọc từng làm tốn không ít giấy mực của truyền thông. Sau gần 1 thập kỷ bên nhau, cặp đôi thông báo "đường ai nấy đi" khiến mọi người bàng hoàng tiếc nuối. Bởi để được sống bên nhau, cả hai đã vượt qua nhiều thị phi và sóng gió dư luận.

Kèm theo đó, Bảo Ngọc còn chia sẻ bài viết về tình yêu mà cô khá tâm đắc: "Đôi khi nhìn lầm người, không phải vì mù quáng mà do bạn lương thiện. Có lúc yêu sai người, không phải vì khờ dại mà bởi bạn quá xem nặng tình cảm.

Mới đây, vợ cũ Hoài Lâm gây chú ý khi đăng tải dòng chia sẻ đầy ẩn ý trên trang cá nhân: "Dù thế nào cũng nên giữ lại cho mình một tấm lòng trong sáng sạch bong sáng bóng".

Đôi lúc rơi lệ, không phải vì đau lòng mà do thấy mình bị oan ức. Có khi bạn nhường nhịn, không phải vì mình sai mà bởi không muốn xảy ra tranh chấp.

Dù theo đuổi trăm ngàn điều tốt đẹp, cũng không bằng hạn chế được một việc tồi tệ; có được ngàn vạn sự yêu mến cũng không bằng hoá giải niềm oán hận của một con người. Cuộc đời, không thể nhìn thấu tất cả, không thể mù quáng cả tin, nhưng dù thế nào chúng ta cũng nên giữ lại cho mình một tấm lòng trong sáng. Hãy tin tưởng rằng: chỉ cần giữ được một trái tim lương thiện, thế giới của bạn sẽ ngày càng tươi đẹp hơn...".

Động thái của Bảo Ngọc khiến nhiều người tò mò suy đoán, có phải bà mẹ hai con đang muốn nhắc đến chuyện tình với giọng ca "Buồn làm chi em ơi"?

Chia tay Hoài Lâm, Bảo Ngọc một mình nuôi 2 con gái nhỏ - Ảnh: FB

Dưới phần bình luận, một fan đồng cảm: "Em đang như vậy chị ạ! Khó nhất mình biết không có kết quả tốt nhưng vẫn không thoát ra được". Bảo Ngọc dành lời khuyên chân thành: "Chưa có con thì cứ thoải mái đi em, khi nào có con rồi thì hãy nên làm những điều cần phải làm".

Cô bộc bạch thêm về câu chuyện của bản thân: "Chị mạnh mẽ được vậy là nhờ Gà Cún hết đó em ơi, chứ không thôi chị cũng không biết chị quằn quại tới cỡ nào. Thôi thì mọi chuyện đều có sự sắp đặt sẵn của ông trời, em ráng giữ cho mình 1 tâm an, để có chuyện gì xảy ra, em vẫn có thể đón nhận".