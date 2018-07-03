Lâu lắm Hồ Ngọc Hà mới khoe con trai, Subeo ngày càng đẹp trai và ra dáng 'thanh niên' chững chạc

Hậu trường 03/07/2018 11:08

Hồ Ngọc Hà nhận được nhiều lời khen khi chia sẻ hình ảnh mới nhất của con trai Subeo. Cậu bé cao lớn và chững chạc hơn trước rất nhiều.

Cách đây ít giờ, Hồ ngọc Hà vừa chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ của con trai ở nước ngoài. Subeo diện trang phục khá đơn giản với quần short, áo thun kết hợp với giày thể thao năng động. Cậu bé tỏ ra vô cùng phấn khích và hào hứng tạo dáng trước ống kính. Quý tử nhà Hà Hồ trông khá hiếu động và tự tin. Có vẻ Subeo đã quen với việc được công chúng và truyền thông chú ý như bố mẹ.

Lâu lắm Hồ Ngọc Hà mới khoe con trai, Subeo ngày càng đẹp trai và ra dáng 'thanh niên' chững chạc - Ảnh 1
Hà Hồ khoe con trai ngày càng lớn và chững chạc - Ảnh: FBNV

Cậu bé nhận được rất nhiều lời khen của cư dân mạng vì ngày càng chững chạc và thừa hưởng nhiều nét đẹp của bố mẹ.

Lâu lắm Hồ Ngọc Hà mới khoe con trai, Subeo ngày càng đẹp trai và ra dáng 'thanh niên' chững chạc - Ảnh 2

Lâu lắm Hồ Ngọc Hà mới khoe con trai, Subeo ngày càng đẹp trai và ra dáng 'thanh niên' chững chạc - Ảnh 3
Cậu bé nhận được rất nhiều lời khen vì ngày càng đẹp trai - Ảnh: FBNV
Lâu lắm Hồ Ngọc Hà mới khoe con trai, Subeo ngày càng đẹp trai và ra dáng 'thanh niên' chững chạc - Ảnh 4
Cách đây vài ngày, Subeo vừa có chuyến du lịch nước ngoài cùng bố Quốc Cường nhân dịp sinh nhật  - Ảnh: FBNV
Lâu lắm Hồ Ngọc Hà mới khoe con trai, Subeo ngày càng đẹp trai và ra dáng 'thanh niên' chững chạc - Ảnh 5
'Đại gia phố núi' thoải mái lưu lại những khoảnh khắc ý nghĩa bên quý tử - Ảnh: FBNV
Lâu lắm Hồ Ngọc Hà mới khoe con trai, Subeo ngày càng đẹp trai và ra dáng 'thanh niên' chững chạc - Ảnh 6
Đàm Thu Trang đi cùng bố con anh - Ảnh: FBNV

Subeo giúp chuyện tình của bố mẹ điều bất ngờ

Subeo giúp chuyện tình của bố mẹ điều bất ngờ

Hà Hồ từng nhận mình và Cường Đô la là tri kỉ. Có lẽ vì họ là tri kỉ nên mới giống nhau đến vậy.

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