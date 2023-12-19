Làng giải trí Việt bàng hoàng nhận tin 1 nam ca sĩ đột ngột qua đời vì ngã từ sân thượng: Tang lễ trong âm thầm, bố mẹ chưa thể chấp nhận sự thật

Hậu trường 19/12/2023 17:10

Theo người thân ca sĩ, sự việc đột ngột nên họ còn sốc, không thể chia sẻ với nhiều người để tránh ồn ào.

Theo thông tin từ VnExpress, nhạc sĩ Hoàng Luân cho biết được ông Nguyễn Tất Tùng - bố Tuấn Khang - báo tin ca sĩ qua đời vì ngã từ sân thượng hôm 15/12. Theo người thân ca sĩ, sự việc đột ngột nên họ còn sốc, không thể chia sẻ với nhiều người để tránh ồn ào. Đám tang Tuấn Khang được tổ chức trong hai ngày, linh cữu hỏa táng hôm 17/12, tro cốt gửi ở một ngôi chùa. Vợ con ca sĩ đang trên đường từ Mỹ về nước sau khi được báo tin.

Làng giải trí Việt bàng hoàng nhận tin 1 nam ca sĩ đột ngột qua đời vì ngã từ sân thượng: Tang lễ trong âm thầm, bố mẹ chưa thể chấp nhận sự thật - Ảnh 1
Ca sĩ Tuấn Khang

Đồng nghiệp cho biết trước khi mất, sức khỏe Tuấn Khang tốt do ăn uống theo chế độ, thường xuyên tập gym. Hồi tháng 9, Tuấn Khang từ Mỹ về nước thăm nhà, hội ngộ Hoàng Luân cùng một số đồng nghiệp trong một đêm nhạc thiện nguyện. Khi đó, anh cho biết vẫn còn sung sức với nghề, dự tính thu âm album trở lại làng nhạc sau nhiều năm vắng bóng.

Làng giải trí Việt bàng hoàng nhận tin 1 nam ca sĩ đột ngột qua đời vì ngã từ sân thượng: Tang lễ trong âm thầm, bố mẹ chưa thể chấp nhận sự thật - Ảnh 2
Di ảnh của nam ca sĩ tại đám tang ở Việt Nam.

Dẫn tin từ VTC News, nam ca sĩ Tuấn Khang xuất thân từ nhóm nhạc GMC - nhóm nhạc đình đám của Việt Nam những năm 2003 - 2005 với những bài hit được khán giả rất yêu mến như Đêm trăng tình yêu, Tình mãi theo ta… Năm 2006, Tuấn Khang trở thành ca sĩ solo khi GMC tan rã.

Làng giải trí Việt bàng hoàng nhận tin 1 nam ca sĩ đột ngột qua đời vì ngã từ sân thượng: Tang lễ trong âm thầm, bố mẹ chưa thể chấp nhận sự thật - Ảnh 3
Tuấn Khang là thành viên của nhóm nhạc GMC đình đám 1 thời 

Tuấn Khang là một trong những thành viên được chú ý nhất khi còn trong GMC. Sau khi nhóm tan rã, anh cũng đẩy mạnh sự nghiệp solo của mình. Gương mặt và ngoại hình đẹp cùng giọng hát khá đặc biệt, anh liên tục có những ca khúc tự sáng tác được khán giả đón nhận.

Sản phẩm âm nhạc nổi bật của Tuấn Khang là album Trong tình yêu người ta nói vào 7/2007. Album với những bản hit như Trong tình yêu người ta nói, Anh sẽ cố quên em... giúp sự nghiệp solo của Tuấn Khang càng thêm khởi sắc và được biết đến rộng rãi hơn. Tuy nhiên sau thành công của sản phẩm này, Tuấn Khang bắt đầu chững lại để chuyên tâm vào công việc kinh doanh.

Năm 2008, Tuấn Khang bén duyên với phim truyền hình qua hai bộ phim Truy tìm dấu vết, Ám ảnh xanh.

Đến năm 2013, Tuấn Khang trở lại với album Ký ức vô tình gồm những ca khúc ballad nhẹ nhàng, nhưng chưa nhận được nhiều phản hồi tốt, anh thường đi diễn tỉnh và các phòng trà ca nhạc. Cựu thành viên nhóm GMC cũng tham gia vào nhiều phim truyền hình tại các đài phía Nam.

Năm 2016, anh kết hôn với Diane Trần, một Việt Kiều Mỹ kinh doanh tại Hoa kỳ. Đầu tháng 3/2017, Tuấn Khang sang Mỹ định cư cùng vợ con, vừa kinh doanh vừa tham gia các chương trình ca nhạc tại Mỹ.

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Từ khóa:   ca sĩ Tuấn Khang Tuấn Khang nhóm GMC

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