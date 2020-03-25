Trên trang cá nhân, siêu mẫu Lan Khuê cho biết bên cạnh việc chiến đấu với dịch Covid-19, gia đình cô còn phải tham gia cuộc chiến trị chàm cho con trai.

Mới đây, siêu mẫu Lan Khuê khiến không ít người xót xa khi chia sẻ câu chuyện chữa bệnh cho con trên trang Instagram cá nhân: “Baby bị chàm do gia đình có gen viêm da cơ địa dị ứng. Mấy nay thương lắm, ngứa cứ dụi lấy dụi để mặt vào người mami cho đã ngứa. Ngày trước, tối ngủ là ngủ 1 giấc dài tới sáng, còn bây giờ giữa đêm hay dậy xoay trở miệt mài vì ngứa. Baby dụi miết mà vết chàm nó vỡ ra nước luôn”.

Lan Khuê cho biết quý tử bị bệnh chàm nên ngứa ngáy rất khó chịu - Ảnh: FB

Theo đó, bé Connor - con trai Lan Khuê mắc bệnh chàm vì gia đình có gen viêm da cơ địa dị ứng. Dù chỉ mới 4 tháng tuổi nhưng Connor đã phải chữa trị bằng nhiều phương pháp khác nhau để có thể bình phục hoàn toàn.

Gia đình Lan Khuê vô cùng lo lắng cho con trai - Ảnh: FB

Hiện tại, Lan Khuê cho biết tình trạng bệnh của con trai đã tốt hơn: “Khoảng thời gian này, Thuốc có màu đỏ nên bôi lên mặt và người nhìn baby thảm lắm… Bôi được 2 tuần, nay da baby khô bề mặt, đóng mày hết rồi. Giờ mami không bôi thuốc màu đỏ nữa, chuyển qua bôi kem trị chàm”.

Tình trạng bệnh của con trai Lan Khuê đang dần tốt lên - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, cư dân mạng bày tỏ sự lo lắng cho tình hình sức khỏe của con trai Lan Khuê và mong cậu bé sớm khỏi bệnh: “Tội con quá, chúc con mau hết bệnh”, “Bé nhà mình cũng bị chàm sữa, nếu trị không hết cứ tái đi tái lại miết à”, “Huhu mong baby mau hết ạ”, “Chúc baby mau hết bệnh để còn có hình cho các bác, cô chú xem nhé”, “Thương em quá. Mong em nhanh hết”…

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lan-khue-ke-chuyen-con-trai-4-thang-tuoi-bi-benh-di-truyen-khien-nguoi-ham-mo-xot-xa-354752.html