Con trai mới hơn 2 tháng tuổi, vợ chồng Lan Khuê đã cho bé thừa kế tài sản đầu tiên

Người hâm mộ thích thú với món đồ đầu tiên vợ chồng Hoa khôi Lan Khuê cho con trai cưng thừa kế khi cậu nhóc chỉ mới vài tháng tuổi.

Sau khi lên chức mẹ, Hoa khôi Lan Khuê tạm ngưng hoạt động trong showbiz Việt. Cô dành nhiều thời gian chăm sóc quý tử và tập luyện để lấy lại sắc vóc. Thời gian rảnh, bà mẹ bỉm sữa thường xuyên chia sẻ cuộc sống đời thường bên "hoàng tử bé" và nhận được sự quan tâm của mọi người. Lan Khuê khoe ảnh bên con trai cưng nhưng vẫn cố tình che đi diện mạo cậu nhóc - Ảnh: FB Nữ siêu mẫu được ngợi khen bởi nhan sắc rạng ngời, thân hình thon gọn sau ít tháng vượt cạn - Ảnh: FB Mới đây, Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014 trở thành tâm điểm chú ý khi đăng tải lên trang cá nhân hình ảnh con trai cưng đang ngủ say bên cạnh thú nhồi bông đáng yêu. Chân dài này còn tiết lộ, đây là món đồ đầu tiên con trai được thừa kế từ vợ chồng cô.

Lan Khuê viết: "Mình: Ủa chồng, em 28 tuổi rồi mà còn chơi với Meow Béo, nhìn có kỳ không chồng? Chồng: Đâu gì đâu, never lose the child in you (đừng bao giờ đánh mất đứa trẻ trong em).

Mình: Okeee. Béo là người bạn mami cưng lắm, của hồi môn mami được Béo. Sau này Béo là của thừa kế của baby". Meow Béo là tên gọi của thú nhồi bông màu tím cạnh cậu nhóc - Ảnh: FB Đó là của hồi môn và là 'bạn thân' của Lan Khuê rất nhiều năm - Ảnh: FB

Món đồ này thường xuyên xuất hiện bên cạnh chân dài 9x từ trước và sau khi lấy chồng - Ảnh: FB Lan Khuê lên xe hoa với doanh nhân John Tuấn Nguyễn vào cuối năm 2018. Chồng cô được biết đến là doanh nhân giàu có và từng du học nhiều năm tại nước ngoài. Hiện John Tuấn Nguyễn là chủ một resort lớn và giữ vai trò quan trọng tại công ty gia đình.

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