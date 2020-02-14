Con trai mới hơn 2 tháng tuổi, vợ chồng Lan Khuê đã cho bé thừa kế tài sản đầu tiên

Hậu trường 14/02/2020 15:06

Người hâm mộ thích thú với món đồ đầu tiên vợ chồng Hoa khôi Lan Khuê cho con trai cưng thừa kế khi cậu nhóc chỉ mới vài tháng tuổi.

Sau khi lên chức mẹ, Hoa khôi Lan Khuê tạm ngưng hoạt động trong showbiz Việt. Cô dành nhiều thời gian chăm sóc quý tử và tập luyện để lấy lại sắc vóc. Thời gian rảnh, bà mẹ bỉm sữa thường xuyên chia sẻ cuộc sống đời thường bên "hoàng tử bé" và nhận được sự quan tâm của mọi người.

con trai hoa khoi lan khue
Lan Khuê khoe ảnh bên con trai cưng nhưng vẫn cố tình che đi diện mạo cậu nhóc - Ảnh: FB
con trai hoa khoi lan khue 1
Nữ siêu mẫu được ngợi khen bởi nhan sắc rạng ngời, thân hình thon gọn sau ít tháng vượt cạn - Ảnh: FB

Mới đây, Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014 trở thành tâm điểm chú ý khi đăng tải lên trang cá nhân hình ảnh con trai cưng đang ngủ say bên cạnh thú nhồi bông đáng yêu. Chân dài này còn tiết lộ, đây là món đồ đầu tiên con trai được thừa kế từ vợ chồng cô.

Lan Khuê viết: "Mình: Ủa chồng, em 28 tuổi rồi mà còn chơi với Meow Béo, nhìn có kỳ không chồng?

Chồng: Đâu gì đâu, never lose the child in you (đừng bao giờ đánh mất đứa trẻ trong em).

Mình: Okeee.

Béo là người bạn mami cưng lắm, của hồi môn mami được Béo. Sau này Béo là của thừa kế của baby".

con trai hoa khoi lan khue 2
Meow Béo là tên gọi của thú nhồi bông màu tím cạnh cậu nhóc - Ảnh: FB
con trai hoa khoi lan khue 3
Đó là của hồi môn và là 'bạn thân' của Lan Khuê rất nhiều năm - Ảnh: FB
Con trai mới hơn 2 tháng tuổi, vợ chồng Lan Khuê đã cho bé thừa kế tài sản đầu tiên - Ảnh 5
Món đồ này thường xuyên xuất hiện bên cạnh chân dài 9x từ trước và sau khi lấy chồng - Ảnh: FB

Lan Khuê lên xe hoa với doanh nhân John Tuấn Nguyễn vào cuối năm 2018. Chồng cô được biết đến là doanh nhân giàu có và từng du học nhiều năm tại nước ngoài. Hiện John Tuấn Nguyễn là chủ một resort lớn và giữ vai trò quan trọng tại công ty gia đình.

Hậu sinh quý tử cho chồng đại gia, Lan Khuê tiết lộ sự thật ‘cay đắng’ đằng sau những bức ảnh ‘sống ảo’ sang chảnh

Hậu sinh quý tử cho chồng đại gia, Lan Khuê tiết lộ sự thật ‘cay đắng’ đằng sau những bức ảnh ‘sống ảo’ sang chảnh

Trên trang cá nhân, siêu mẫu Lan Khuê khiến nhiều người thích thú khi tiết lộ thường xuyên tận dụng góc “sống ảo” ngay tại nhà vì bận làm mẹ bỉm sữa.

Xem thêm
Từ khóa:   Lan Khuê con trai Lan Khuê John Tuấn Nguyễn

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 1 giờ 48 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 3 giờ 18 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 18 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 8 giờ 33 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 8 giờ 48 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 30 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 18 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 10 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026