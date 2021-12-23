Lần cuối cùng NSƯT Thanh Kim Huệ xuất hiện trên sân khấu: Gầy yếu, xanh xao, ai nhìn cũng xót xa

Hậu trường 23/12/2021 16:43

"Nhưng tôi cũng khá bất ngờ vì tuy sức khỏe chị Thanh Kim Huệ yếu nhưng giọng hát của chị vẫn cao vút như ngày nào, giống như một cô gái mới 20" - Colorman nói.

Mới đây, công chúng lại một lần nữa đón nhận tin buồn khi hay tin nghệ sĩ cải lương Thanh Kim Huệ qua đời ở tuổi 66 tuổi tại nhà riêng sau thời gian chữa bệnh ung thư. Chia sẻ về nỗi đau này trên VnExpress, nghệ sĩ Thanh Điền - chồng nghệ sĩ Thanh Kim Huệ nghẹn ngào:

"Khi tôi đang đi quay phim thì được người nhà báo tin. Cô ấy chờ tôi về đến nhà, gặp mặt lần cuối mới chịu nhắm mắt.Tôi đau lắm khi mất đi người vợ gắn bó, người đồng nghiệp tài hoa của làng cải lương. Tôi đã chuẩn bị tâm lý vì vợ bị ung thư nhiều năm nay, sức khỏe bà suy yếu nhiều năm qua".

 

Lần cuối cùng NSƯT Thanh Kim Huệ xuất hiện trên sân khấu: Gầy yếu, xanh xao, ai nhìn cũng xót xa - Ảnh 1
Thanh Điền cho biết sức khỏe Thanh Kim Huệ suy yêu nhiều năm qua - Ảnh: Internet

Được biết, trong suốt một năm nay, nghệ sĩ Thanh Kim Huệ gần như không xuất hiện trên sân khấu vì dịch bệnh và sức khỏe suy yếu. Lần cuối cùng nữ nghệ sĩ đứng trên sân khấu là vào giữa tháng 5/2021, Thanh Kim Huệ cùng Thanh Điền nhận lời tham gia chương trình Dấu ấn huyền thoại.

Đáng chú ý, trong hậu trường, hình ảnh nghệ sĩ Thanh Kim Huệ gầy rộc, yếu ớt khiến người hâm mộ không khỏi xót xa. Color Man cho biết về tình trạng sức khỏe của nữ nghệ sĩ:

"Tôi được biết, nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ mới mổ ruột được vài tuần, cũng vừa xuất viện và hồi phục. Tôi nhìn chị Thanh Kim Huệ rất gầy và xanh, xót xa lắm. Tôi nhìn chị ốm và yếu lắm nhưng vẫn cố lên sân khấu làm chương trình cùng tôi nên rất thương chị. Chị bảo cả nhà chị ai cũng thương tôi nên cố gắng giúp tôi làm chương trình, quyết tâm làm.

Anh Thanh Điền cũng thuyết phục chị cố gắng làm để làm sao để lại được một dấu ấn huyền thoại với khán giả. Anh Thanh Điền nhìn rất trẻ, khỏe và phong độ nhưng chị Thanh Kim Huệ thì yếu lắm".

Lần cuối cùng NSƯT Thanh Kim Huệ xuất hiện trên sân khấu: Gầy yếu, xanh xao, ai nhìn cũng xót xa - Ảnh 2
Thanh Kim Huệ gầy yếu trong lần xuất hiện cuối cùng trên sân khấu - Ảnh: Cắt từ clip

Ngoài ra, Color Man cũng bày tỏ lòng ngưỡng mộ với tình yêu của đôi vợ chồng nghệ sĩ Thanh Kim Huệ: "Tôi ở ngoài chứng kiến mà thấy tình cảm giữa anh Thanh Điền và chị Thanh Kim Huệ vô cùng đáng ngưỡng mộ, đã gần 50 năm trôi qua rồi mà vẫn tươi mới như ngày mới cưới. Tôi được biết, chị Thanh Kim Huệ lập gia đình khi mới 19 tuổi, đến nay phải 47 năm trôi qua rồi mà anh chị vẫn sống với nhau như vợ chồng son, thương vô cùng.

Nhưng tôi cũng khá bất ngờ vì tuy sức khỏe chị Thanh Kim Huệ yếu nhưng giọng hát của chị vẫn cao vút như ngày nào, giống như một cô gái mới 20. Rõ ràng, chị Thanh Kim Huệ đã là cụ bà U70 rồi mà giọng vẫn như gái 20, nghe dễ thương lắm".

Lần cuối cùng NSƯT Thanh Kim Huệ xuất hiện trên sân khấu: Gầy yếu, xanh xao, ai nhìn cũng xót xa - Ảnh 3
Colorman ngưỡng mộ tình yêu gần 50 năm của đôi vợ chồng Thanh Điền và Thanh Kim Huệ -  Ảnh: Cắt từ clip

Dù rất gầy yếu, mệt mỏi vì vừa trải qua phẫu thuật nhưng trên sân khấu, nghệ sĩ Thanh Kim Huệ vẫn tỏ ra tràn đầy nhựa sống và lòng đam mê với nghề. Giọng hát qua bao thời gian vẫn đầy ngọt ngào, mùi mẫn và da diết khiến khán giả khó quên.

Tuy nhiên, vào thời điểm đó, nghệ sĩ Thanh Kim Huệ vẫn không hề nhắc đến bệnh tình của mình để tránh khiến khán giả lo lắng. Cố nghệ sĩ muốn giữ mãi hình ảnh và giọng ca đẹp nhất trên sân khấu trong lòng người hâm mộ.

Tin buồn: Nghệ sĩ Thanh Kim Huệ qua đời ở tuổi 66, sau 6 tháng phát hiện mắc ung thư

Tin buồn: Nghệ sĩ Thanh Kim Huệ qua đời ở tuổi 66, sau 6 tháng phát hiện mắc ung thư

Nghệ sĩ Thanh Kim Huệ được phát hiện mắc bệnh ung thư cách đây khoảng 6 tháng. Mặc dù gia đình tích cực chạy chữa bằng nhiều loại thuốc, kể cả thuốc do bạn bè từ nước ngoài gửi về nhưng bà vẫn không qua khỏi.

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