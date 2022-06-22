Làm "vợ người ta" được vài hôm nhưng Minh Hằng vẫn thấy chưa quen với điều này!

Có lẽ không chỉ Minh Hằng mà các nàng dâu mới đều cảm thấy chưa quen với việc này.

Ngày 18/6 vừa qua, lễ cưới của ca sĩ Minh Hằng cùng ông xã doanh nhân đã chính thức diễn ra sau bao ngày chờ đợi. Được biết, đám cưới của cặp đôi được tổ chức lãng mạn tại bãi biển Vũng Tàu với không gian ngập tràn trong cỏ lau.

Đám cưới của Minh Hằng góp mặt đông đảo nghệ sĩ, bạn bè, người thân đến chung vui - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, sau vài ngày làm "vợ người ta", Minh Hằng bất ngờ có động thái mới gây chú ý trên mạng xã hội. Cụ thể, nữ ca sĩ hài hước cho biết: "Đã mấy ngày trôi qua mà vẫn chưa quen là mình phải đeo nhẫn". Kèm theo dòng trạng thái, Minh Hằng cũng không quên khoe luôn chiếc nhẫn cưới siêu khủng. Có lẽ không chỉ Minh Hằng và tâm lý chung của hội chị em khi mới lấy chồng đều có vẻ khá bỡ ngỡ, chưa thích nghi được việc chiếc nhẫn cưới lúc nào cũng nằm trên tay.

Minh Hằng hài hước cho biết vẫn chưa quen việc phải đeo nhẫn - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, sau vài ngày tận hưởng hạnh phúc hôn nhân, hiện Minh Hằng đã bắt đầu quay lại công việc cùng với một lịch trình làm việc khá dày đặc. Mỹ nhân sinh năm 1987 cho biết, cô vẫn chưa kịp lấy lại sức mà phải tiếp tục bấm máy quay phim mới khiến người hâm mộ không khỏi xót xa. Sắp tới đây, nữ ca sĩ sẽ tập trung vào diễn xuất cùng bộ phim điện ảnh mới và đồng thời cũng sẽ tập trung chăm lo cho cuộc sống hôn nhân bước đầu ổn định.

Chi phí Minh Hằng đã đầu tư cho đám cưới khủng bên bờ biển, tính sơ sơ cũng vài tỷ đồng Địa điểm tổ chức hôn lễ là khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất, chi phí mà Minh Hằng lẫn ông xã đã đầu tư cho đám cưới khủng này là con số không hề nhỏ.

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