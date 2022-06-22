Làm "vợ người ta" được vài hôm nhưng Minh Hằng vẫn thấy chưa quen với điều này!

Có lẽ không chỉ Minh Hằng mà các nàng dâu mới đều cảm thấy chưa quen với việc này.
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Ngày 18/6 vừa qua, lễ cưới của ca sĩ Minh Hằng cùng ông xã doanh nhân đã chính thức diễn ra sau bao ngày chờ đợi. Được biết, đám cưới của cặp đôi được tổ chức lãng mạn tại bãi biển Vũng Tàu với không gian ngập tràn trong cỏ lau.
Mới đây nhất, sau vài ngày làm "vợ người ta", Minh Hằng bất ngờ có động thái mới gây chú ý trên mạng xã hội. Cụ thể, nữ ca sĩ hài hước cho biết: "Đã mấy ngày trôi qua mà vẫn chưa quen là mình phải đeo nhẫn". Kèm theo dòng trạng thái, Minh Hằng cũng không quên khoe luôn chiếc nhẫn cưới siêu khủng. Có lẽ không chỉ Minh Hằng và tâm lý chung của hội chị em khi mới lấy chồng đều có vẻ khá bỡ ngỡ, chưa thích nghi được việc chiếc nhẫn cưới lúc nào cũng nằm trên tay.
Được biết, sau vài ngày tận hưởng hạnh phúc hôn nhân, hiện Minh Hằng đã bắt đầu quay lại công việc cùng với một lịch trình làm việc khá dày đặc. Mỹ nhân sinh năm 1987 cho biết, cô vẫn chưa kịp lấy lại sức mà phải tiếp tục bấm máy quay phim mới khiến người hâm mộ không khỏi xót xa. Sắp tới đây, nữ ca sĩ sẽ tập trung vào diễn xuất cùng bộ phim điện ảnh mới và đồng thời cũng sẽ tập trung chăm lo cho cuộc sống hôn nhân bước đầu ổn định.