Hậu đám cưới, Minh Hằng trải lòng về những bước chân đầu tiên trên chặng đường hôn nhân

Trên trang cá nhân mới đây, Minh Hằng đã có những chia sẻ đáng chú ý sau hôn lễ.

Mới đây, Minh Hằng đã có những chia sẻ đáng chú ý sau hôn lễ. Cụ thể giọng ca Một vòng trái đất cho biết bản thân xúc động và dâng trào cảm xúc khi bước những bước đầu tiên trên chặng đường hôn nhân. Nữ ca sĩ hạnh phúc bày tỏ: "Những bước chân đầu tiên trên chặng đường hôn nhân, xúc động bồi hồi dâng trào trong tim em. Em muốn mình là đóa hoa duy nhất của cuộc đời anh, từ nay và mãi về sau... Cảm ơn tất cả tình yêu thương dành cho cô dâu tháng 6 từ khắp nơi".

Nữ ca sĩ đã có những trải lòng về giai đoạn đầu cuộc hôn nhân - Ảnh: Chụp màn hình Ngay sau khi bài viết được chia sẻ, cư dân mạng không ngừng dành "cơn mưa" lời khen và lời chúc mừng đến nữ ca sĩ và ông xã doanh nhân. Có thể thấy qua bài viết, nữ ca sĩ vẫn còn lâng lâng cảm xúc trong những ngày đầu tiên trở thành người vợ, người phụ nữ của gia đình. Bên cạnh đó, Minh Hằng cũng chia sẻ khoảnh khắc bước chân lễ sân khấu hôn lễ trong tiếng vỗ tay chúc mừng của bạn bè, đồng nghiệp càng khiến khán giả thêm phần ghen tị.

Minh Hằng đã trở thành người vợ, người phụ nữ của gia đình - Ảnh: FBNV Vào tối ngày 18/6 vừa qua, Minh Hằng và chồng doanh nhân Nguyễn Quốc Bảo đã có một đám cưới lãng mạn trên bãi biển tại một resort ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Hôn lễ được diễn ra kín đáo, có khoảng 300 khách mời tham dự, là những bạn bè, người nhà, đồng nghiệp thân thiết của cô dâu, chú rể. Từ khi công khai tình cảm đến lễ gia tiên hôm 13/6, Minh Hằng đều giấu kín chân dung ông xã vì muốn đảm bảo sự riêng tư. Tuy nhiên, trong đám cưới, hình ảnh doanh nhân Nguyễn Quốc Bảo được các khách mời chụp lại, chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Dẫu mong muốn của Minh Hằng không trọn vẹn nhưng đa số khán giả vẫn dành nhiều lời chúc phúc, gửi lời khen đến chồng nữ ca sĩ khi anh khá điển trai, phong độ ở tuổi U50.

'Vén màn' con người thật của ông xã Minh Hằng qua lời kể bạn bè Mới đây, một người bạn của Minh Hằng bất ngờ đăng đàn tiết lộ tính cách ông xã nữ ca sĩ.

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