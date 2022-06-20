Hậu đám cưới, Minh Hằng trải lòng về những bước chân đầu tiên trên chặng đường hôn nhân

Hậu trường 20/06/2022 16:09

Trên trang cá nhân mới đây, Minh Hằng đã có những chia sẻ đáng chú ý sau hôn lễ.

Mới đây, Minh Hằng đã có những chia sẻ đáng chú ý sau hôn lễ. Cụ thể giọng ca Một vòng trái đất cho biết bản thân xúc động và dâng trào cảm xúc khi bước những bước đầu tiên trên chặng đường hôn nhân.

Nữ ca sĩ hạnh phúc bày tỏ: "Những bước chân đầu tiên trên chặng đường hôn nhân, xúc động bồi hồi dâng trào trong tim em. Em muốn mình là đóa hoa duy nhất của cuộc đời anh, từ nay và mãi về sau... Cảm ơn tất cả tình yêu thương dành cho cô dâu tháng 6 từ khắp nơi".

Hậu đám cưới, Minh Hằng trải lòng về những bước chân đầu tiên trên chặng đường hôn nhân - Ảnh 1
Nữ ca sĩ đã có những trải lòng về giai đoạn đầu cuộc hôn nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay sau khi bài viết được chia sẻ, cư dân mạng không ngừng dành "cơn mưa" lời khen và lời chúc mừng đến nữ ca sĩ và ông xã doanh nhân. Có thể thấy qua bài viết, nữ ca sĩ vẫn còn lâng lâng cảm xúc trong những ngày đầu tiên trở thành người vợ, người phụ nữ của gia đình.

Bên cạnh đó, Minh Hằng cũng chia sẻ khoảnh khắc bước chân lễ sân khấu hôn lễ trong tiếng vỗ tay chúc mừng của bạn bè, đồng nghiệp càng khiến khán giả thêm phần ghen tị.

Hậu đám cưới, Minh Hằng trải lòng về những bước chân đầu tiên trên chặng đường hôn nhân - Ảnh 2Hậu đám cưới, Minh Hằng trải lòng về những bước chân đầu tiên trên chặng đường hôn nhân - Ảnh 3
Minh Hằng đã trở thành người vợ, người phụ nữ của gia đình - Ảnh: FBNV

Vào tối ngày 18/6 vừa qua, Minh Hằng và chồng doanh nhân Nguyễn Quốc Bảo đã có một đám cưới lãng mạn trên bãi biển tại một resort ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Hôn lễ được diễn ra kín đáo, có khoảng 300 khách mời tham dự, là những bạn bè, người nhà, đồng nghiệp thân thiết của cô dâu, chú rể.

Từ khi công khai tình cảm đến lễ gia tiên hôm 13/6, Minh Hằng đều giấu kín chân dung ông xã vì muốn đảm bảo sự riêng tư. Tuy nhiên, trong đám cưới, hình ảnh doanh nhân Nguyễn Quốc Bảo được các khách mời chụp lại, chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Dẫu mong muốn của Minh Hằng không trọn vẹn nhưng đa số khán giả vẫn dành nhiều lời chúc phúc, gửi lời khen đến chồng nữ ca sĩ khi anh khá điển trai, phong độ ở tuổi U50.

'Vén màn' con người thật của ông xã Minh Hằng qua lời kể bạn bè

'Vén màn' con người thật của ông xã Minh Hằng qua lời kể bạn bè

Mới đây, một người bạn của Minh Hằng bất ngờ đăng đàn tiết lộ tính cách ông xã nữ ca sĩ.

Xem thêm
Từ khóa:   Minh Hằng Minh Hằng đám cưới sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 57 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 52 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 42 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 42 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 12 giờ 7 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 42 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 42 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 42 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 57 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 15 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An