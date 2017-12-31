Lâm Khánh Chi tiết lộ về đêm tân hôn với chồng trẻ: 'Ông xã rất mệt...'

Sau ngày cưới hoành tráng tại Bà Rịa - Vũng Tàu vừa qua, Lâm Khánh Chi đã có những chia sẻ bất ngờ về đêm tân hôn với chồng trẻ.

Những ngày vừa qua, đám cưới của Lâm Khánh Chi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả. Người hâm mộ vui mừng vì cuối cùng nữ ca sĩ đã tìm được bến đỗ bình yên cho cuộc đời. Mới đây, "Nữ hoàng chuyển giới" cũng đã có những chia sẻ thú vị về đêm tân hôn của mình. Lâm Khánh Chi rạng ngời trong ngày cưới - Ảnh: Internet Người đẹp chia sẻ với Dân Việt: "Đêm tân hôn, ông xã rất mệt nên ngủ sớm để lấy lại sức vì trước đó phải thức trắng nhiều đêm lo đám cưới. Cả hai sau đó đều đổ bệnh luôn. Tuy nhiên, trước tình cảm của hai bên gia đình, bạn bè, khán giả, chúng tôi rất vui và hạnh phúc".

Ngoài ra, đáp lại sự tò mò của người hâm mộ, nữ ca sĩ cũng đã tiết lộ về số của hồi môn khủng mà hai vợ chồng được nhận. "Quà cưới của nhà chồng tặng cho tôi và ông xã là 20 cây vàng. Tiền mừng cưới của khách tôi vẫn chưa biết, có thể sẽ được gia đình tặng vào ngày nhà gái đãi tiệc ở TP.HCM", Lâm Khánh Chi cho biết.

Những bộ áo cưới lộng lẫy của người đẹp làm nhiều người phải trầm trồ khen ngợi - Ảnh: Internet Nói về hôn lễ đêm 11/1/2018 tại TP.HCM sắp đến, "Nữ hoàng chuyển giới" tiết lộ sẽ hát một ca khúc Bolero được viết dựa trên chuyện tình của cô và ông xã để mở màn cho bữa tiệc. Điều đặc biệt là ca khúc này do Trần Phi Hùng - ông xã Lâm Khánh Chi viết lời, nhạc của Nguyễn Minh Anh. Nữ ca sĩ hào hứng chia sẻ: "Tôi đang phối nhạc, bản thân rất thích ca khúc này. Nội dung kể về chuyện tình của tôi và ông xã. Vì anh hát không được hay nên tôi sẽ chọn song ca cùng một ca sĩ khác". "Nữ hoàng chuyển giới" chia sẻ lời bài hát mà cô sẽ trình diễn trong tiệc cưới - Ảnh: Internet Hôn lễ đêm 11/1/2018 sẽ được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng tại Quận 4 (TP.HCM) với 500 khách mời. Nhiều ngôi sao hạng A của showbiz Việt sẽ góp mặt như Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Trường Giang, Dương Triệu Vũ...

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