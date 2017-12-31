Lâm Khánh Chi tiết lộ về đêm tân hôn với chồng trẻ: 'Ông xã rất mệt...'

Hậu trường 31/12/2017 20:26

Sau ngày cưới hoành tráng tại Bà Rịa - Vũng Tàu vừa qua, Lâm Khánh Chi đã có những chia sẻ bất ngờ về đêm tân hôn với chồng trẻ.

Những ngày vừa qua, đám cưới của Lâm Khánh Chi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả. Người hâm mộ vui mừng vì cuối cùng nữ ca sĩ đã tìm được bến đỗ bình yên cho cuộc đời. Mới đây, "Nữ hoàng chuyển giới" cũng đã có những chia sẻ thú vị về đêm tân hôn của mình.

Lâm Khánh Chi tiết lộ về đêm tân hôn với chồng trẻ: 'Ông xã rất mệt...' - Ảnh 1
Lâm Khánh Chi rạng ngời trong ngày cưới - Ảnh: Internet

Người đẹp chia sẻ với Dân Việt: "Đêm tân hôn, ông xã rất mệt nên ngủ sớm để lấy lại sức vì trước đó phải thức trắng nhiều đêm lo đám cưới. Cả hai sau đó đều đổ bệnh luôn. Tuy nhiên, trước tình cảm của hai bên gia đình, bạn bè, khán giả, chúng tôi rất vui và hạnh phúc".

Ngoài ra, đáp lại sự tò mò của người hâm mộ, nữ ca sĩ cũng đã tiết lộ về số của hồi môn khủng mà hai vợ chồng được nhận.

"Quà cưới của nhà chồng tặng cho tôi và ông xã là 20 cây vàng. Tiền mừng cưới của khách tôi vẫn chưa biết, có thể sẽ được gia đình tặng vào ngày nhà gái đãi tiệc ở TP.HCM", Lâm Khánh Chi cho biết.

Lâm Khánh Chi tiết lộ về đêm tân hôn với chồng trẻ: 'Ông xã rất mệt...' - Ảnh 2
Những bộ áo cưới lộng lẫy của người đẹp làm nhiều người phải trầm trồ khen ngợi - Ảnh: Internet

Nói về hôn lễ đêm 11/1/2018 tại TP.HCM sắp đến, "Nữ hoàng chuyển giới" tiết lộ sẽ hát một ca khúc Bolero được viết dựa trên chuyện tình của cô và ông xã để mở màn cho bữa tiệc. Điều đặc biệt là ca khúc này do Trần Phi Hùng - ông xã Lâm Khánh Chi viết lời, nhạc của Nguyễn Minh Anh.

Nữ ca sĩ hào hứng chia sẻ: "Tôi đang phối nhạc, bản thân rất thích ca khúc này. Nội dung kể về chuyện tình của tôi và ông xã. Vì anh hát không được hay nên tôi sẽ chọn song ca cùng một ca sĩ khác".

Lâm Khánh Chi tiết lộ về đêm tân hôn với chồng trẻ: 'Ông xã rất mệt...' - Ảnh 3
"Nữ hoàng chuyển giới" chia sẻ lời bài hát mà cô sẽ trình diễn trong tiệc cưới - Ảnh: Internet

Hôn lễ đêm 11/1/2018 sẽ được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng tại Quận 4 (TP.HCM) với 500 khách mời. Nhiều ngôi sao hạng A của showbiz Việt sẽ góp mặt như Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Trường Giang, Dương Triệu Vũ...

Lâm Khánh Chi gây xúc động với lá thư tay gửi chồng mới cưới: "Dù là ai, chỉ cần thành thật trong tình yêu, rồi sẽ được đền bù'

Lâm Khánh Chi gây xúc động với lá thư tay gửi chồng mới cưới: "Dù là ai, chỉ cần thành thật trong tình yêu, rồi sẽ được đền bù'

"Kết hôn không phải ngày em và anh về chung một nhà mà là giây phút linh hồn hai ta thuộc về nhau, anh nhé!", Lâm Khánh viết trong bức thư gửi cho ông xã mới cưới.

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