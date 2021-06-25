Là U50, 'cô Xuyến lẳng lơ' vẫn tràn đầy nhựa sống như gái còn son, đây có phải lý do khiến cô bị chồng ghen?

Hậu trường 25/06/2021 14:45

Trước vụ việc bị chồng đánh gây xôn xao dư luận, cái tên Đào Hoàng Yến khiến người dân chú ý bởi sắc vóc chuẩn chỉnh dù đã ở tuổi 45.

Diễn viên Đào Hoàng Yến sinh năm 1976, năm nay đã bước vào tuổi 45. Trước vụ bị chồng cũ thứ tư rượt đuổi, đánh đến gãy xương mũi gây xôn xao dư luận, cô được chú ý trong vai diễn "cô Xuyến" lẳng lơ trong bộ phim Về nhà đi con gây sốt một thời. 

Sau khi ly hôn chồng thứ 4, cô càng khiến người ta chú ý đến nhiều hơn bởi nhan sắc tươi mới, luôn căng tràn nhựa sống dù sắp bước vào hàng "năm". 

Là U50, 'cô Xuyến lẳng lơ' vẫn tràn đầy nhựa sống như gái còn son, đây có phải lý do khiến cô bị chồng ghen? - Ảnh 1
Nhan sắc trên phim của 'Cô Xuyến' 
Là U50, 'cô Xuyến lẳng lơ' vẫn tràn đầy nhựa sống như gái còn son, đây có phải lý do khiến cô bị chồng ghen? - Ảnh 2
Và gu thời trang sexy hết nấc của Hoàng Yến ngoài đời thực
Là U50, 'cô Xuyến lẳng lơ' vẫn tràn đầy nhựa sống như gái còn son, đây có phải lý do khiến cô bị chồng ghen? - Ảnh 3
Cô thường xuyên chia sẽ những khoảnh khắc đời thường cùng các con. Nhiều người nhận ra, dù tuổi 45 nhưng nhan sắc cô như 'gái còn son rỗi'
Là U50, 'cô Xuyến lẳng lơ' vẫn tràn đầy nhựa sống như gái còn son, đây có phải lý do khiến cô bị chồng ghen? - Ảnh 4
Hoàng Yến cũng chia sẻ hình ảnh về những cô con gái xinh đẹp của mình. 'Gene di truyền' là có thật...
Là U50, 'cô Xuyến lẳng lơ' vẫn tràn đầy nhựa sống như gái còn son, đây có phải lý do khiến cô bị chồng ghen? - Ảnh 5
Là U50, 'cô Xuyến lẳng lơ' vẫn tràn đầy nhựa sống như gái còn son, đây có phải lý do khiến cô bị chồng ghen? - Ảnh 6
Cô thường xuyên xuất hiện với gu thời trang đa dạng, từ trẻ trung, tươi mới...
Là U50, 'cô Xuyến lẳng lơ' vẫn tràn đầy nhựa sống như gái còn son, đây có phải lý do khiến cô bị chồng ghen? - Ảnh 7
Là U50, 'cô Xuyến lẳng lơ' vẫn tràn đầy nhựa sống như gái còn son, đây có phải lý do khiến cô bị chồng ghen? - Ảnh 8
Đến 'style' sang chảnh, quý bà đều không làm khó được 'cô Xuyến'
Là U50, 'cô Xuyến lẳng lơ' vẫn tràn đầy nhựa sống như gái còn son, đây có phải lý do khiến cô bị chồng ghen? - Ảnh 9
Hoàng Yến trong một trang phục cắt xẻ táo bạo
Là U50, 'cô Xuyến lẳng lơ' vẫn tràn đầy nhựa sống như gái còn son, đây có phải lý do khiến cô bị chồng ghen? - Ảnh 10
Ngoài ra, cô cũng thường đi chùa và khoe các khoảnh khắc bình yên của mình trên trang cá nhân

Liên quan đến việc bị chồng bạo hành, chiều ngày 24/6, đích thân Hoàng Yến đã chia sẻ nguyên nhân xảy ra sự việc. Theo Pháp luật và Bạn đọc, lý do khiến cô bị chồng cũ đánh chảy máu mũi là người này không chấp nhận chuyện đã ly hôn và có thể 1 phần vì ghen tuông: "Nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là do chồng cũ của tôi không chấp nhận chuyện ly hôn dù chúng tôi đã nhận phán quyết ly dị từ ngày 31/3/2020. Anh ấy từng nói với những người bạn những lời đe dọa rằng sẽ rạch mặt, tạt axit nếu tôi có người mới. Mặc dù anh ta đã có người mới nhưng vẫn đe dọa sẽ dùng cuộc đời còn lại để tấn công tôi".

Ảnh: Sưu tầm, Internet

Chồng cũ 'cô Xuyến' là CEO kiêm diễn giả, chuyên nói đạo lý và học thức 'đầy mình'

Chồng cũ 'cô Xuyến' là CEO kiêm diễn giả, chuyên nói đạo lý và học thức 'đầy mình'

Vụ ồn ào xung quanh việc diễn viên Hoàng Yến bị chồng cũ đấm hộc máu đến gãy cả xương mũi đã thu hút sự quan tâm của CĐM. Đáng nói, người chồng này là CEO kiếm diễn giả có tiếng của 1 thương hiệu mỹ phẩm ngoại, sở hữu học thức đáng gờm.

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