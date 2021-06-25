Là U50, 'cô Xuyến lẳng lơ' vẫn tràn đầy nhựa sống như gái còn son, đây có phải lý do khiến cô bị chồng ghen?

Trước vụ việc bị chồng đánh gây xôn xao dư luận, cái tên Đào Hoàng Yến khiến người dân chú ý bởi sắc vóc chuẩn chỉnh dù đã ở tuổi 45.
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Diễn viên Đào Hoàng Yến sinh năm 1976, năm nay đã bước vào tuổi 45. Trước vụ bị chồng cũ thứ tư rượt đuổi, đánh đến gãy xương mũi gây xôn xao dư luận, cô được chú ý trong vai diễn "cô Xuyến" lẳng lơ trong bộ phim Về nhà đi con gây sốt một thời.
Sau khi ly hôn chồng thứ 4, cô càng khiến người ta chú ý đến nhiều hơn bởi nhan sắc tươi mới, luôn căng tràn nhựa sống dù sắp bước vào hàng "năm".
Liên quan đến việc bị chồng bạo hành, chiều ngày 24/6, đích thân Hoàng Yến đã chia sẻ nguyên nhân xảy ra sự việc. Theo Pháp luật và Bạn đọc, lý do khiến cô bị chồng cũ đánh chảy máu mũi là người này không chấp nhận chuyện đã ly hôn và có thể 1 phần vì ghen tuông: "Nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là do chồng cũ của tôi không chấp nhận chuyện ly hôn dù chúng tôi đã nhận phán quyết ly dị từ ngày 31/3/2020. Anh ấy từng nói với những người bạn những lời đe dọa rằng sẽ rạch mặt, tạt axit nếu tôi có người mới. Mặc dù anh ta đã có người mới nhưng vẫn đe dọa sẽ dùng cuộc đời còn lại để tấn công tôi".
Ảnh: Sưu tầm, Internet