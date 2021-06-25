Là U50, 'cô Xuyến lẳng lơ' vẫn tràn đầy nhựa sống như gái còn son, đây có phải lý do khiến cô bị chồng ghen?

Diễn viên Đào Hoàng Yến sinh năm 1976, năm nay đã bước vào tuổi 45. Trước vụ bị chồng cũ thứ tư rượt đuổi, đánh đến gãy xương mũi gây xôn xao dư luận, cô được chú ý trong vai diễn "cô Xuyến" lẳng lơ trong bộ phim Về nhà đi con gây sốt một thời.

Sau khi ly hôn chồng thứ 4, cô càng khiến người ta chú ý đến nhiều hơn bởi nhan sắc tươi mới, luôn căng tràn nhựa sống dù sắp bước vào hàng "năm".