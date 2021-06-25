Chồng cũ 'cô Xuyến' là CEO kiêm diễn giả, chuyên nói đạo lý và học thức 'đầy mình'

Vụ ồn ào xung quanh việc diễn viên Hoàng Yến bị chồng cũ đấm hộc máu đến gãy cả xương mũi đã thu hút sự quan tâm của CĐM. Đáng nói, người chồng này là CEO kiếm diễn giả có tiếng của 1 thương hiệu mỹ phẩm ngoại, sở hữu học thức đáng gờm.
- Hôn nhân ồn ào của cô Xuyến trước khi bị đấm gãy xương mũi: Chồng từng tố vợ ngoại tình với trai trẻ, ngăn cản không cho gặp con?
- Chồng cũ 'cô Xuyến' đăng đàn bóng gió 'đàn bà mất nết' liền bị chê trách: 'Đàn ông hèn hạ', 'Có đáng mặt đàn ông không'
Sáng ngày 24/6, MXH được dịp dậy sóng khi đoạn clip trích xuất từ camera quay cận cảnh diễn viên Hoàng Yến từng góp mặt phim Về Nhà Đi Con bị chồng cũ hành hung tại quán cà phê của 1 người bạn. Theo như clip ghi lại, thì sau 1 hồi to tiếng, xích mích, người đàn ông kia bất ngờ đấm vào mặt nữ diễn viên khiến cô mất đà suýt ngã về phía sau. Ngay sau khi sự việc diễn ra, nữ diễn viên đã nhanh chóng báo lên cơ quan công an để xử lý và khẳng định sẽ không hòa giải.
Không chỉ bàng hoàng trước màn "ẩu đả" hung bạo này, CĐM còn ngỡ ngàng hơn khi phát hiện những thông tin có liên quan đến người chồng cũ tên Cao Thắng của "cô Xuyến".
Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, Cao Thắng kém vợ cũ 3 tuổi, không hoạt động nghệ thuật mà làm kinh doanh.
Theo những gì Cao Thắng chia sẻ trên trang cá nhân thì anh là một CEO có tiếng của hãng mỹ phẩm nước ngoài. Bên cạnh đó, người này cũng nhiều lần xuất hiện với vai trò là diễn giả, tham gia các talkshow để chia sẻ về cuộc sống, sắc đẹp.
Trên trang cá nhân, người chồng cũ của Hoàng Yến cũng nhiều lần đăng tải các bài viết giảng giải đạo lý sống, triết lý về con người. Điều này chứng tỏ, Cao Thắng sở hữu học thức "không phải dạng vừa".
Sau khi diễn ra vụ việc, người này không có động thái khóa trang cá nhân để tránh dư luận mà vẫn để công khai, thậm chí vẫn chia sẻ trạng thái và tương tác với bạn bè bình thường. Hiện tại, mối quan hệ và cuộc trò chuyện "đẫm máu" của diễn viên Hoàng Yến với chồng cũ vẫn đang thu hút sự quan tâm của CĐM.