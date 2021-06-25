Chồng cũ 'cô Xuyến' là CEO kiêm diễn giả, chuyên nói đạo lý và học thức 'đầy mình'

Vụ ồn ào xung quanh việc diễn viên Hoàng Yến bị chồng cũ đấm hộc máu đến gãy cả xương mũi đã thu hút sự quan tâm của CĐM. Đáng nói, người chồng này là CEO kiếm diễn giả có tiếng của 1 thương hiệu mỹ phẩm ngoại, sở hữu học thức đáng gờm.

Sáng ngày 24/6, MXH được dịp dậy sóng khi đoạn clip trích xuất từ camera quay cận cảnh diễn viên Hoàng Yến từng góp mặt phim Về Nhà Đi Con bị chồng cũ hành hung tại quán cà phê của 1 người bạn. Theo như clip ghi lại, thì sau 1 hồi to tiếng, xích mích, người đàn ông kia bất ngờ đấm vào mặt nữ diễn viên khiến cô mất đà suýt ngã về phía sau. Ngay sau khi sự việc diễn ra, nữ diễn viên đã nhanh chóng báo lên cơ quan công an để xử lý và khẳng định sẽ không hòa giải. Cô Xuyến sau khi bị chồng cũ đấm vào mặt đã trình báo lên công an - Ảnh: Internet Không chỉ bàng hoàng trước màn "ẩu đả" hung bạo này, CĐM còn ngỡ ngàng hơn khi phát hiện những thông tin có liên quan đến người chồng cũ tên Cao Thắng của "cô Xuyến".

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, Cao Thắng kém vợ cũ 3 tuổi, không hoạt động nghệ thuật mà làm kinh doanh. Chân dung người chồng cũ của diễn viên Hoàng Yến - Ảnh: FB Theo những gì Cao Thắng chia sẻ trên trang cá nhân thì anh là một CEO có tiếng của hãng mỹ phẩm nước ngoài. Bên cạnh đó, người này cũng nhiều lần xuất hiện với vai trò là diễn giả, tham gia các talkshow để chia sẻ về cuộc sống, sắc đẹp.

Cao Thắng được biết đến là 1 diễn giả kiêm CEO - Ảnh: FB Trên trang cá nhân, người chồng cũ của Hoàng Yến cũng nhiều lần đăng tải các bài viết giảng giải đạo lý sống, triết lý về con người. Điều này chứng tỏ, Cao Thắng sở hữu học thức "không phải dạng vừa". Những bài viết về đạo lý sống của chồng cũ cô Xuyến - Ảnh chụp màn hình Thông tin cá nhân được Cao Thắng chia sẻ công khai trên MXH - Ảnh chụp màn hình Sau khi diễn ra vụ việc, người này không có động thái khóa trang cá nhân để tránh dư luận mà vẫn để công khai, thậm chí vẫn chia sẻ trạng thái và tương tác với bạn bè bình thường. Hiện tại, mối quan hệ và cuộc trò chuyện "đẫm máu" của diễn viên Hoàng Yến với chồng cũ vẫn đang thu hút sự quan tâm của CĐM.

Công an vào cuộc điều tra làm rõ vụ nữ diễn viên Hoàng Yến bị chồng cũ đánh Mới đây thông tin nữ diễn viên Hoàng Yến bị chồng cũ đấm vào mặt tại quán cà phê khiến dư luận xôn xao. Ngay sau đó, "cô Xuyến" đã trình báo lên cơ quan công an và kiên quyết không giảng hòa.

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