Trước khi xảy ra vụ việc bị chồng cũ đấm vào mặt, cuộc hôn nhân của nữ diễn viên Hoàng Yến từng kết thúc trong ồn ào. Cô từng bị tố ngoại tình với trai trẻ, ngăn cấm bố con gặp nhau.

Mới đây, vụ ồn ào giữa diễn viên Hoàng Yến và chồng cũ nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận, sau khi đoạn clip ghi lại cảnh cô bị người đàn ông này đấm vào mặt đến chảy máu mũi. Theo như chia sẻ của "cô Xuyến" với Thanh Niên thì người đấm cô chính là người chồng thứ 4 của nữ diễn viên và hiện cô đã báo việc này lên cơ quan công an để xử lý.

Liên quan đến cuộc hôn nhân của diễn viên Về nhà đi con và người chồng CEO tên Cao Thắng, VietNamNet từng đưa tin, Hoàng Yến kết hôn với người chồng thứ tư từ tháng 10/2016. Anh kém cô 3 tuổi và là 1 CEO. Cặp đôi có 1 con chung tên ở nhà là Mầm. Trước khi đến với Cao Thắng, Hoàng Yến đã trải qua 3 lần đổ vỡ hôn nhân và có 2 người con riêng. Tuy nhiên sau gần 4 năm chung sống, cả 2 quyết định ly hôn. Sau khi "đường ai nấy đi" vào cuối tháng 3/2020, Hoàng Yến không công khai lên MXH. Phải đến ngày 17/2/2021, nữ diễn viên mới chính thức lên tiếng xác nhận thông tin này. Cặp đôi thuở còn mặn nồng - Ảnh: Internet Tại thời điểm sau khi hôn tan vỡ, Hoàng Yến từng chia sẻ với Vnexpress về lý do chia tay. Cô nói: "Tôi nghĩ đơn giản chúng tôi đã hết duyên, hết yêu, không còn mặn nồng, không thấy hạnh phúc khi ở bên nhau. Tôi nghĩ mọi câu nói, sự hứa hẹn chỉ đúng ở trong thời điểm đó, cảm xúc cũng chỉ là nhất thời. Tôi không ngại chuyện từng khoe hạnh phúc nhưng rồi lại tan vỡ, bởi không ai quy định hạnh phúc ấy phải kéo dài mãi mãi".

Tuy nhiên, trái với những gì mà nữ diễn viên tâm sự, người chồng cũ liên tục tố cô ngoại tình. Cụ thể, theo thông tin từ VietNamNet, chồng cũ cho rằng Hoàng Yến có mối quan hệ yêu đương với trai trẻ, không cho anh gặp mặt con gái từ trước Tết Nguyên Đán 2021. Anh ức chế cho rằng Hoàng Yến công khai đăng ảnh với tình mới lên MXH và tìm mọi cách ngăn cách tình cha con giữa mình và bé Mầm. Vợ chồng nữ diễn viên Về nhà đi con có 1 con chung - Ảnh: Internet Cũng liên quan tới việc này, thông tin từ Dân Việt cho biết, vợ chồng nữ diễn viên nảy sinh mâu thuẫn từ khi công việc làm ăn của chồng đổ bể. Khi phát hiện vợ nhắn tin nói nhớ nhung, hẹn hò với người đàn ông khác, Cao Thắng không giữ được bình tĩnh nên đã làm ầm lên và cả hai cãi nhau nhưng sau đó lại tiếp tục chung sống. Vì muốn ruồng rẫy anh nên cô thường xuyên lợi dụng điểm yếu, khiến anh ức chế và cãi nhau và đánh vợ để từ đó lấy cớ chia tay. Thời điểm diễn ra ồn ào tố vợ cũ ngoại tình, CEO từng nhiều lần bóng gió đến 'sai lầm' khiến bố con rất lâu mới được gặp mặt - Ảnh chụp màn hình Sau đó, nữ diễn viên Về Nhà Đi Con đã lên tiếng phản bác cáo buộc của chồng cũ, tuy nhiên dư luận lúc bấy giờ vẫn không ngừng xôn xao về cuộc hôn nhân "ồn ào" này. Hiện tại, vụ việc "cô Xuyến" bị chồng cũ hành hung, đấm chảy máu mũi vẫn đang thu hút sự quan tâm, chú ý của CĐM.

Công an vào cuộc điều tra làm rõ vụ nữ diễn viên Hoàng Yến bị chồng cũ đánh Mới đây thông tin nữ diễn viên Hoàng Yến bị chồng cũ đấm vào mặt tại quán cà phê khiến dư luận xôn xao. Ngay sau đó, "cô Xuyến" đã trình báo lên cơ quan công an và kiên quyết không giảng hòa.

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