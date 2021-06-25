Hôn nhân ồn ào của cô Xuyến trước khi bị đấm gãy xương mũi: Chồng từng tố vợ ngoại tình với trai trẻ, ngăn cản không cho gặp con?

Hậu trường 25/06/2021 05:32

Trước khi xảy ra vụ việc bị chồng cũ đấm vào mặt, cuộc hôn nhân của nữ diễn viên Hoàng Yến từng kết thúc trong ồn ào. Cô từng bị tố ngoại tình với trai trẻ, ngăn cấm bố con gặp nhau.

Mới đây, vụ ồn ào giữa diễn viên Hoàng Yến và chồng cũ nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận, sau khi đoạn clip ghi lại cảnh cô bị người đàn ông này đấm vào mặt đến chảy máu mũi. 

Theo như chia sẻ của "cô Xuyến" với Thanh Niên thì người đấm cô chính là người chồng thứ 4 của nữ diễn viên và hiện cô đã báo việc này lên cơ quan công an để xử lý. 

Liên quan đến cuộc hôn nhân của diễn viên Về nhà đi con và người chồng CEO tên Cao Thắng, VietNamNet từng đưa tin, Hoàng Yến kết hôn với người chồng thứ tư từ tháng 10/2016. Anh kém cô 3 tuổi và là 1 CEO. Cặp đôi có 1 con chung tên ở nhà là Mầm. Trước khi đến với Cao Thắng, Hoàng Yến đã trải qua 3 lần đổ vỡ hôn nhân và có 2 người con riêng. Tuy nhiên sau gần 4 năm chung sống, cả 2 quyết định ly hôn. Sau khi "đường ai nấy đi" vào cuối tháng 3/2020, Hoàng Yến không công khai lên MXH. Phải đến ngày 17/2/2021, nữ diễn viên mới chính thức lên tiếng xác nhận thông tin này. 

Hoang Yen 3
Cặp đôi thuở còn mặn nồng - Ảnh: Internet

Tại thời điểm sau khi hôn tan vỡ, Hoàng Yến từng chia sẻ với Vnexpress về lý do chia tay. Cô nói: "Tôi nghĩ đơn giản chúng tôi đã hết duyên, hết yêu, không còn mặn nồng, không thấy hạnh phúc khi ở bên nhau. Tôi nghĩ mọi câu nói, sự hứa hẹn chỉ đúng ở trong thời điểm đó, cảm xúc cũng chỉ là nhất thời. Tôi không ngại chuyện từng khoe hạnh phúc nhưng rồi lại tan vỡ, bởi không ai quy định hạnh phúc ấy phải kéo dài mãi mãi". 

Tuy nhiên, trái với những gì mà nữ diễn viên tâm sự, người chồng cũ liên tục tố cô ngoại tình. Cụ thể, theo thông tin từ VietNamNet, chồng cũ cho rằng Hoàng Yến có mối quan hệ yêu đương với trai trẻ, không cho anh gặp mặt con gái từ trước Tết Nguyên Đán 2021. Anh ức chế cho rằng Hoàng Yến công khai đăng ảnh với tình mới lên MXH và tìm mọi cách ngăn cách tình cha con giữa mình và bé Mầm. 

Hoang Yen 2
Vợ chồng nữ diễn viên Về nhà đi con có 1 con chung - Ảnh: Internet

Cũng liên quan tới việc này, thông tin từ Dân Việt cho biết, vợ chồng nữ diễn viên nảy sinh mâu thuẫn từ khi công việc làm ăn của chồng đổ bể. Khi phát hiện vợ nhắn tin nói nhớ nhung, hẹn hò với người đàn ông khác, Cao Thắng không giữ được bình tĩnh nên đã làm ầm lên và cả hai cãi nhau nhưng sau đó lại tiếp tục chung sống. Vì muốn ruồng rẫy anh nên cô thường xuyên lợi dụng điểm yếu, khiến anh ức chế và cãi nhau và đánh vợ để từ đó lấy cớ chia tay. 

Hoang Yen 1
Thời điểm diễn ra ồn ào tố vợ cũ ngoại tình, CEO từng nhiều lần bóng gió đến 'sai lầm' khiến bố con rất lâu mới được gặp mặt - Ảnh chụp màn hình

Sau đó, nữ diễn viên Về Nhà Đi Con đã lên tiếng phản bác cáo buộc của chồng cũ, tuy nhiên dư luận lúc bấy giờ vẫn không ngừng xôn xao về cuộc hôn nhân "ồn ào" này.

Hiện tại, vụ việc "cô Xuyến" bị chồng cũ hành hung, đấm chảy máu mũi vẫn đang thu hút sự quan tâm, chú ý của CĐM.

Công an vào cuộc điều tra làm rõ vụ nữ diễn viên Hoàng Yến bị chồng cũ đánh

Công an vào cuộc điều tra làm rõ vụ nữ diễn viên Hoàng Yến bị chồng cũ đánh

Mới đây thông tin nữ diễn viên Hoàng Yến bị chồng cũ đấm vào mặt tại quán cà phê khiến dư luận xôn xao. Ngay sau đó, "cô Xuyến" đã trình báo lên cơ quan công an và kiên quyết không giảng hòa.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoàng Yến clip diễn viên Về nhà đi con bị đấm Hoàng Yến ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 1 giờ 0 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 1 giờ 30 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 1 giờ 50 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 2 giờ 0 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 30 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 3 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36