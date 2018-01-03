Kỷ niệm 4 năm bên nhau, MC Thành Trung khiến bà xã khóc nghẹn vì hành động này

Dù không thể bên cạnh bà xã trong ngày kỉ niệm 4 năm bên nhau, nhưng Thành Trung vẫn khiến Ngọc Hương ấm lòng vì hành động ngọt ngào này.
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Ngọc Hương từng tiết lộ, ban đầu cô nhận lời mời đi chơi với MC Thành Trung chỉ vì muốn giữ mối quan hệ tốt để dễ xin cặp vé xem Táo Quân cuối năm. Song sau lần gặp đó, cặp đôi đã nảy sinh tình cảm vì sự đồng điệu, hợp ý trong cuộc sống và công việc.
4 năm bên nhau, cả hai đã trải qua rất nhiều sóng gió và biến cố nhưng đã cùng nhau vượt qua và xây dựng cuộc sống hạnh phúc, vẹn tròn.
Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, MC Thành Trung gây xúc động khi gửi đến bà xã bức tâm thư dài nói về kỉ niệm 4 năm yêu và cưới của cả hai. Anh viết: “1-1-2014 và 1-1-2018. Một quãng đường chưa phải quá dài so với hành trình cả cuộc đời mình sẽ bên nhau, nhưng cũng đủ để tình yêu được thử thách và có được kết quả viên mãn... Đến lúc này anh vẫn luôn thấy tự hào và may mắn khi có em bên cạnh… Không kỉ niệm ngày yêu nhau không có nghĩa là anh quên ngày tình yêu bắt đầu vợ nhé. Mãi yêu vợ”.
Viết về hạnh phúc của hiện tại, nam MC tài năng lại nhớ về những kỷ niệm ngày đang yêu: “Những năm trước vào ngày này sẽ có 1 bữa cơm gia đình để nhớ ngày mình chính thức yêu nhau, nhưng cũng như cuộc sống, tình yêu luôn có những bước chuyển quan trọng và ngày này sẽ nhường chỗ cho ngày kỷ niệm cưới... chịu khó chờ đợi chút nhé vợ”.