Kỷ niệm 4 năm bên nhau, MC Thành Trung khiến bà xã khóc nghẹn vì hành động này

Ngọc Hương từng tiết lộ, ban đầu cô nhận lời mời đi chơi với MC Thành Trung chỉ vì muốn giữ mối quan hệ tốt để dễ xin cặp vé xem Táo Quân cuối năm. Song sau lần gặp đó, cặp đôi đã nảy sinh tình cảm vì sự đồng điệu, hợp ý trong cuộc sống và công việc.

4 năm bên nhau, cả hai đã trải qua rất nhiều sóng gió và biến cố nhưng đã cùng nhau vượt qua và xây dựng cuộc sống hạnh phúc, vẹn tròn.