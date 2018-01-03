Kỷ niệm 4 năm bên nhau, MC Thành Trung khiến bà xã khóc nghẹn vì hành động này

Hậu trường 03/01/2018 11:52

Dù không thể bên cạnh bà xã trong ngày kỉ niệm 4 năm bên nhau, nhưng Thành Trung vẫn khiến Ngọc Hương ấm lòng vì hành động ngọt ngào này.

Ngọc Hương từng tiết lộ, ban đầu cô nhận lời mời đi chơi với MC Thành Trung chỉ vì muốn giữ mối quan hệ tốt để dễ xin cặp vé xem Táo Quân cuối năm. Song sau lần gặp đó, cặp đôi đã nảy sinh tình cảm vì sự đồng điệu, hợp ý trong cuộc sống và công việc.

4 năm bên nhau, cả hai đã trải qua rất nhiều sóng gió và biến cố nhưng đã cùng nhau vượt qua và xây dựng cuộc sống hạnh phúc, vẹn tròn.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, MC Thành Trung gây xúc động khi gửi đến bà xã bức tâm thư dài nói về kỉ niệm 4 năm yêu và cưới của cả hai. Anh viết: “1-1-2014 và 1-1-2018. Một quãng đường chưa phải quá dài so với hành trình cả cuộc đời mình sẽ bên nhau, nhưng cũng đủ để tình yêu được thử thách và có được kết quả viên mãn... Đến lúc này anh vẫn luôn thấy tự hào và may mắn khi có em bên cạnh… Không kỉ niệm ngày yêu nhau không có nghĩa là anh quên ngày tình yêu bắt đầu vợ nhé. Mãi yêu vợ”.

Kỷ niệm 4 năm bên nhau, MC Thành Trung khiến bà xã khóc nghẹn vì hành động này - Ảnh 1

Dù không được ở cạnh nhau trong ngày đặc biệt này nhưng Thành Trung vẫn biết cách làm vợ hạnh phúc - Ảnh: FBNV

Viết về hạnh phúc của hiện tại, nam MC tài năng lại nhớ về những kỷ niệm ngày đang yêu: “Những năm trước vào ngày này sẽ có 1 bữa cơm gia đình để nhớ ngày mình chính thức yêu nhau, nhưng cũng như cuộc sống, tình yêu luôn có những bước chuyển quan trọng và ngày này sẽ nhường chỗ cho ngày kỷ niệm cưới... chịu khó chờ đợi chút nhé vợ”.

Kỷ niệm 4 năm bên nhau, MC Thành Trung khiến bà xã khóc nghẹn vì hành động này - Ảnh 2

Sau 3 năm yêu nhau, Thành Trung và Ngọc Hương kết hôn đầu năm 2017 trong sự chúc phúc của người thân và bạn bè - Ảnh: FBNV

Kỷ niệm 4 năm bên nhau, MC Thành Trung khiến bà xã khóc nghẹn vì hành động này - Ảnh 3
Trước đó, bà xã MC Thành Trung cũng đăng dòng trạng thái nhân ngày kỷ niệm 4 năm bên nhau - Ảnh: FBNV
Kỷ niệm 4 năm bên nhau, MC Thành Trung khiến bà xã khóc nghẹn vì hành động này - Ảnh 4

Bạn bè của Thành Trung và Ngọc Hương cũng hào hứng để lại bình luận bên dưới bài viết - Ảnh: FBNV

Kỷ niệm 4 năm bên nhau, MC Thành Trung khiến bà xã khóc nghẹn vì hành động này - Ảnh 5

Nghệ sĩ Tự Long nhắn nhủ đến đàn em trong ngày đặc biệt này - Ảnh: FBNV

Vợ cũ MC Thành Trung đồng cảm với Thu Thủy: ‘Đàn ông mà đi suốt ngày đêm, tắt máy và nói dối là có bồ nhí bên ngoài’

Vợ cũ MC Thành Trung đồng cảm với Thu Thủy: ‘Đàn ông mà đi suốt ngày đêm, tắt máy và nói dối là có bồ nhí bên ngoài’

Động viên Thu Thủy trước nỗi buồn ly hôn, vợ cũ MC Thành Trung cho rằng chỉ có đàn ông ngoại tình mới bỏ bê vợ con như vậy.

Xem thêm
Từ khóa:   Thành Trung vợ thành trung thành trung - ngọc hương MC Thành Trung

TIN MỚI NHẤT

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 41 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Sao quốc tế 1 giờ 11 phút trước
Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Video 1 giờ 11 phút trước
Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 1 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 1 giờ 41 phút trước
Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Sao quốc tế 1 giờ 44 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

Sao quốc tế 2 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42