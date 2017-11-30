Vợ cũ MC Thành Trung đồng cảm với Thu Thủy: ‘Đàn ông mà đi suốt ngày đêm, tắt máy và nói dối là có bồ nhí bên ngoài’

Hậu trường 30/11/2017 16:03

Động viên Thu Thủy trước nỗi buồn ly hôn, vợ cũ MC Thành Trung cho rằng chỉ có đàn ông ngoại tình mới bỏ bê vợ con như vậy.

Những ngày qua, thông tin ca sĩ Thu Thủy đã ly hôn chồng sau 13 năm yêu, gần 4 năm chung sống khiến các fan của cô nàng vô cùng hoang mang. Mới đây, giọng ca Sao em vẫn yêu đã chính thức livestream, chia sẻ về cuộc sống hôn nhân nhiều cay đắng khiến ai cũng cảm thấy xót lòng.

Theo Thu Thủy, cô yêu chồng bằng tình yêu chân thành, không toan tính và hi sinh rất nhiều trong suốt hơn 3 năm qua nhưng không cảm hóa được anh. Dù từng có nhiều năm tìm hiểu trước khi đi đến đám cưới nhưng sau này ông xã bỗng thay đổi tính nết, nhiều lần làm nữ ca sĩ đau lòng.

Vợ cũ MC Thành Trung đồng cảm với Thu Thủy: ‘Đàn ông mà đi suốt ngày đêm, tắt máy và nói dối là có bồ nhí bên ngoài’ - Ảnh 1
Thu Thủy khiến nhiều người xót xa khi kể về cuộc hôn nhân đầy cay đắng với người chồng bằng tuổi - Ảnh: aFamily

Khi nhắc đến người đàn ông đã đồng hành cùng mình suốt 17 năm thanh xuân, Thu Thủy không ngừng rơi nước mắt. Ký ức của cô về cuộc sống hôn nhân chỉ toàn những tủi hờn khi phải một mình chăm con, chồng đi sớm về khuya, chưa bao giờ biết chia sẻ gánh nặng chăm sóc gia đình cùng vợ.

"Khi không vui thì anh đi thâu đêm suốt sáng. Có lúc, anh đi nhiều tháng liền mà không có lấy 1 tin nhắn hỏi thăm con”, Thu Thủy nghẹn giọng.

Vợ cũ MC Thành Trung đồng cảm với Thu Thủy: ‘Đàn ông mà đi suốt ngày đêm, tắt máy và nói dối là có bồ nhí bên ngoài’ - Ảnh 2
Thu Thủy dành cả tuổi thanh xuân bên chồng nhưng vẫn không có được hạnh phúc như mong đợi - Ảnh: Internet

Sau khi nghe bà mẹ một con trải lòng về người chồng vô tâm, nhiều người nổi tiếng đã lên tiếng động viên. Trong đó vợ cũ MC Thành Trung gây chú ý khi chia sẻ nỗi đồng cảm dưới góc độ là người từng trải qua tình huống tương tự.

Trong bài viết dài trên trang cá nhân, Thu Phượng phản ứng khá gay gắt khi biết Thu Thủy vẫn thương chồng dù anh bỏ bê con cái. Cô khẳng định một người đàn ông dù có bận rộn đến đâu thì cũng sẽ biết cân bằng thời gian cho gia đình, trừ trường hợp đã có mối quan tâm khác bên ngoài.

Vợ cũ MC Thành Trung đồng cảm với Thu Thủy: ‘Đàn ông mà đi suốt ngày đêm, tắt máy và nói dối là có bồ nhí bên ngoài’ - Ảnh 3
Vợ cũ Thành Trung cho rằng mình cũng từng trải qua cảm giác giống hệt như Thu Thủy bây giờ - Ảnh: Internet 

"Đàn ông khi có gia đình mà đi cả ngày, cả đêm tắt máy và nói dối. Thủy à, đó là có 'bồ nhí' bên ngoài hết. Chứ không có anh em, bạn bè hay công việc gì mà đi hoài như vậy đâu. Tuy nhiên, chúng ta không nhắc đến, thậm chí không cần đi tìm để bắt quả tang (dù ta biết rõ 100%) bởi chúng ta có giá trị riêng và không nên tự làm tổn thương chính mình. Không nhìn thấy sẽ không đau bằng tận mắt chứng kiến là vậy!", Thu Phượng viết.

Vợ cũ Thành Trung cũng bày tỏ sự xót xa khi Thu Thủy đã hi sinh cả tuổi thanh xuân cho một người đàn ông không đáng. Cô kể câu chuyện của chính mình để động viên giọng ca Sao em vẫn yêu mạnh mẽ bước qua nỗi buồn bị phụ bạc.

"Ông trời có mắt, sẽ không phụ những người phụ nữ đơn thân và dám nghĩ, dám làm, dám quyết định cho chính số phận của mình chứ không chịu đựng để níu kéo thứ không thuộc về mình. Sau này con lớn hơn, Thủy sẽ thấy nhẹ lòng và Thủy biết không, khi con lớn và bắt đầu biết nhiều thứ hơn... Bố của con sẽ thích hơn lúc con còn nhỏ, lúc con chưa biết gì. Lúc đó Thuỷ cứ mở lòng cho bố con gặp nhau." - Thu Phượng khuyên Thu Thủy mạnh mẽ vượt qua giai đoạn khó khăn.

Vợ cũ MC Thành Trung đồng cảm với Thu Thủy: ‘Đàn ông mà đi suốt ngày đêm, tắt máy và nói dối là có bồ nhí bên ngoài’ - Ảnh 4

Vợ cũ MC Thành Trung đồng cảm với Thu Thủy: ‘Đàn ông mà đi suốt ngày đêm, tắt máy và nói dối là có bồ nhí bên ngoài’ - Ảnh 5
Nguyễn văn bài chia sẻ của vợ cũ MC Thành Trung - Ảnh: FBNV

Loạt sao Việt gửi lời động viên đến Thu Thủy, bức xúc về chồng cũ vô tâm của cô

Loạt sao Việt gửi lời động viên đến Thu Thủy, bức xúc về chồng cũ vô tâm của cô

Rất nhiều sao Việt từng tiếp xúc với nữ ca sĩ Thu Thủy đã lên tiếng động viên cô vượt qua giai đoạn khó khăn sau khi ly hôn chồng.

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