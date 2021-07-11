Kim Lý vướng tin đồn 'tai bay vạ gió', Hồ Ngọc Hà đăng ảnh ôm ấp giấu mặt kèm dòng trạng thái đầy ẩn ý

Mới đây Kim Lý có bài đăng bức xúc khi bất ngờ bị 'réo' tên trong ồn ào 'tiệc thác loạn' 50.000 đô. Giữa bão thị phi, Hồ Ngọc Hà đã có động thái khiến dân tình xôn xao.

Những ngày gần đây, khi CĐM đang xôn xao về drama của Vy Oanh và hoa hậu Thu Hoài thì bất ngờ có thêm "đợt sóng" thị phi liên quan đến Kim Lý và bác sĩ thẩm mỹ Chiêm Quốc Thái. Sốc hơn khi trong đoạn tin nhắn lan truyền trên MXH có ẩn ý về việc ông xã Hà Hồ từng được bác sĩ để ý và ngỏ lời mời tham dự tiệc thác loạn với giá 50.000 đô. Sau khi ồn ào nổ ra, nam diễn viên Việt kiều đã có bài đăng vô cùng bức xúc, thậm chí bày tỏ thái độ gay gắt, sẵn sàng kiện tụng nếu còn có tin đồn nhảm nhí, bịa đặt liên quan đến mình.

Bài đăng của Kim Lý - Ảnh chụp màn hình Trước những thông tin ồn ào ảnh hưởng trực tiếp đến danh dự của ông xã, ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã có bài đăng cùng lời động viên cực ngọt trên Instagram. Theo đó, nữ ca sĩ đăng tải bức ảnh nằm trong vòng tay Kim Lý, kèm là lời an ủi: "Thương, có những ức chế ngậm ngùi nuốt nhịn". Story của Hồ Ngọc Hà - Ảnh chụp màn hình Mặc dù không trực tiếp nhắc đến thị phi của chồng, nhưng những lời ngọt ngào mà nữ hoàng giải trí nhắn gửi khiến CĐM nghĩ ngay đến việc bà mẹ 3 con đang muốn động viên "người bạn đời" của mình vững tâm và vượt qua bão scandal hiện tại.

Về phía những người trong cuộc của drama lần này, bác sĩ Chiêm Quốc Thái cũng đã có thông báo đính chính và khẳng định Thu Hoài đang bịa chuyện và bôi nhọ mình một cách trắng trợn, đồng thời, "bàn tay vàng trong làng phẫu thuật" cũng tuyên bố sẽ khởi kiện nữ doanh nhân vì cảm thấy danh dự của bản thân bị ảnh hưởng nặng nề. Thông báo của bác sĩ Chiêm Quốc Thái - Ảnh chụp màn hình Đến sáng nay, Vy Oanh cũng "nhập cuộc" tuyên bố chính thức khởi kiện hoa hậu doanh nhân vì những phát ngôn vô căn cứ trên livestream, ảnh hưởng trực tiếp đến cô và gia đình. Bài đăng của Vy Oanh - Ảnh chụp màn hình Về phía hoa hậu Thu Hoài đến thời điểm này vẫn chưa có bất kỳ động thái nào đáp trả lại loạt đơn kiện "căng đét" của các "đối thủ" đáng gờm. Nữ doanh nhân vẫn đang tận hưởng những ngày tháng của cặp vợ chồng mới cưới bên chồng doanh nhân Tống Nhật Trí.

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