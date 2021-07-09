Hồ Ngọc Hà phản pháo khi bị tố dùng app chỉnh ảnh lố cho 2 con cưng

Lisa - Leon là cặp song sinh nổi tiếng bởi vẻ ngoài và biểu cảm hết sức đáng yêu. Có thể thấy, hai bé thừa hưởng được nét đẹp của cả bố Kim Lý và mẹ Hồ Ngọc Hà. Những khoảnh khắc đời thường của hai nhóc tỳ thường xuyên đạt mức tương tác khủng: khoảng 50 ngàn đến 100 ngàn lượt thích. Tài khoản mạng xã hội của Leon - Lisa hiện đã có hơn 400 ngàn lượt theo dõi.

Hồ Ngọc Hà - Kim Lý rất thoải mái trong việc chia sẻ hình ảnh của con cái với công chúng.

Mới đây, một số hình ảnh của Lisa - Leon lại gặp phải nhiều ý kiến trái chiều. Cư dân mạng cho rằng hai bé có vẻ ngoài xinh xắn nhưng mẹ lại thích dùng app chỉnh lố khiến Lisa - Leon trông khác lạ và kém xinh.

Hình ảnh bị cho là dùng app quá đà của Lisa - Leon.

Tuy nhiên, Hồ Ngọc Hà đã ngay lập tức phản pháo. Cô cho biết: "Hà không bao giờ dùng app chỉnh ảnh cho các bé nhé. Tối quá nhấn chỉnh sáng ngày tại màn hình thì nó đổi tí màu rồi trở lại bình thường. Thế thôi."

Hồ Ngọc Hà khẳng định mình không dùng app cho các con.

Trước đây, Hồ Ngọc Hà cũng từng vướng tranh cãi lạm dụng photoshop. Trong một bức hình, gương mặt của Hồ Ngọc Hà bị lộ sự hốc hác giống hình tam giác ngược. Ở một số hình ảnh khác cây son trong video của nữ ca sĩ bỗng bị cong vẹo khi đưa tới gần mặt khiến nhiều người cho rằng cô đã dùng app bóp mặt.

Hình dáng cây son...

... bị biến dạng khi đưa tới gần Hồ Ngọc Hà.