Chỉ cần nhìn qua 1 cử chỉ cũng đủ thấy mối quan hệ 'cha - con' của Subeo và Kim Lý

Hậu trường 21/04/2021 17:27

Mới đây, trên trang cá nhân nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã khoe khoảnh khắc hạnh phúc cùng chồng và 3 nhóc con khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ.

Mới đây, trên trang cá nhân mình, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà cũng đã cập nhật hình ảnh gia đình nhỏ của mình ngập tràn hạnh phúc. Cô và chồng Kim Lý bế 2 em sanh đôi Lisa và Leon còn anh hai Subeo thì dựa vào vai cha Kim Lý cực tình cảm, nhìn em gái Lisa với ánh mắt đầu trìu mến.

Có thể thấy, chỉ qua 1 cử chỉ nhỏ như thế này cũng đủ biết mối quan hệ giữa Subeo và cha Kim Lý tốt như thế nào. Cu cậu chẳng ngại ngần gục đầu lên vai cha Kim Lý trong vô cùng tình cảm và thân thương. Chi tiết này đã khiến cho fan hâm mộ của nữ hoàng giải trí Hà Hồ thêm hạnh phúc và ghen tị biết mấy.

Gia dinh Kim Ly Ho Ngoc Ha
 Nét mặt hạnh phúc, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt của mỗi thành viên - Ảnh: FBNV

Trong ảnh có thể thấy, gia đình Kim Lý - Hồ Ngọc Hà đã lựa chọn điểm đến là khu du lịch khá gần gũi với thiên nhiên. Bao trùm xung quanh là màu xanh của cây cối và những con đường dài thẳng tắp.

Gia dinh Kim Ly Ho Ngoc Ha 1
 Đôi vợ chồng âu yếm khoác tay nhau trong khi Subeo thì chạy nhảy tung tăng - Ảnh: FBNV
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 Bé Lisa vô cùng đáng yêu bên bố Kim Lý - Ảnh: FBNV

Phong cách "lên đồ" của cả gia đình cũng vô cùng giản dị và gần gũi. Dường như mọi người trong nhà thống nhất với nhau chọn màu trắng làm tông màu chủ đạo.

Kim Lý và con trai Subeo mặc áo phông trắng, người có cổ, người thì cổ trơn, Hồ Ngọc Hà diện đầm suông dài kết hợp 2 màu trắng, xanh. Còn lại, 2 thành viên nhỏ nhất nhà được bố mẹ chọn cho bộ khoác áo đôi trông vô cùng ngộ nghĩnh và đáng yêu.

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 Mẹ Hà âu yếm một tay bế con, tay kia đặt trên đùi cậu bé Subeo thể hiện sự yêu thương - Ảnh: FBNV
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Gia đình hạnh phúc nhất Vbiz là đây chứ đâu - Ảnh: FBNV

Bên cạnh khoe ảnh gia đình nhỏ hạnh phúc bên nhau, Hồ Ngọc Hà cũng không quên gửi lời chúc đến tất cả mọi người có 1 ngày nghỉ lễ thật vui vẻ bên gia đình.

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