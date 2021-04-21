Chỉ cần nhìn qua 1 cử chỉ cũng đủ thấy mối quan hệ 'cha - con' của Subeo và Kim Lý

Mới đây, trên trang cá nhân mình, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà cũng đã cập nhật hình ảnh gia đình nhỏ của mình ngập tràn hạnh phúc. Cô và chồng Kim Lý bế 2 em sanh đôi Lisa và Leon còn anh hai Subeo thì dựa vào vai cha Kim Lý cực tình cảm, nhìn em gái Lisa với ánh mắt đầu trìu mến.

Có thể thấy, chỉ qua 1 cử chỉ nhỏ như thế này cũng đủ biết mối quan hệ giữa Subeo và cha Kim Lý tốt như thế nào. Cu cậu chẳng ngại ngần gục đầu lên vai cha Kim Lý trong vô cùng tình cảm và thân thương. Chi tiết này đã khiến cho fan hâm mộ của nữ hoàng giải trí Hà Hồ thêm hạnh phúc và ghen tị biết mấy.