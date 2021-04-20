Chiếc vé con dâu nhà tỷ phú về tay Linh Rin là chuyện sớm muộn, nhìn cách cô nàng bên Phillip Nguyễn là có ngay câu trả lời

Mới đây, trên trang cá nhân của Tăng Thanh Hà và Linh Rin (bạn gái Phillip Nguyễn) đã chia sẻ rầm rộ về lễ cưới của một đôi bạn. Điều khiến mọi người chú ý, chính là động thái của Linh Rin đang ngày càng chứng minh tình cảm chị em dâu tương lai vô cùng thắm thiết với diễn viên Tăng Thanh Hà. Đồng thời, là ứng viên sáng giá cho chức "con dâu tiền nhiệm" của gia đình tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn.

Bức ảnh Linh Rin và bạn trai Phillip Nguyễn chụp chung với cô dâu, chú rể - Ảnh: Instagram

Đám cưới có sự góp mặt của Tăng Thanh Hà - Ảnh: Instagram

Qua bức ảnh được đăng tải trên story, chụp cùng với cô dâu, chú rể, cộng đồng mạng đã "réo" tên Phillip Nguyễn và Linh Rin không ngớt. Nhiều câu hỏi được đặt ra thể hiện rõ sự mong chờ, khi nào "hạnh phúc" cặp bến cặp đôi này đây?