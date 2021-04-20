Chiếc vé con dâu nhà tỷ phú về tay Linh Rin là chuyện sớm muộn, nhìn cách cô nàng bên Phillip Nguyễn là có ngay câu trả lời

Động thái của Linh Rin đang ngày càng chứng minh tình cảm chị em dâu tương lai vô cùng thắm thiết với diễn viên Tăng Thanh Hà. Điều này cho thấy, chiếc vé con dâu nhà hào môn thuộc về Linh Rin chỉ là chuyện sớm hay muộn.
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Mới đây, trên trang cá nhân của Tăng Thanh Hà và Linh Rin (bạn gái Phillip Nguyễn) đã chia sẻ rầm rộ về lễ cưới của một đôi bạn. Điều khiến mọi người chú ý, chính là động thái của Linh Rin đang ngày càng chứng minh tình cảm chị em dâu tương lai vô cùng thắm thiết với diễn viên Tăng Thanh Hà. Đồng thời, là ứng viên sáng giá cho chức "con dâu tiền nhiệm" của gia đình tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn.
Qua bức ảnh được đăng tải trên story, chụp cùng với cô dâu, chú rể, cộng đồng mạng đã "réo" tên Phillip Nguyễn và Linh Rin không ngớt. Nhiều câu hỏi được đặt ra thể hiện rõ sự mong chờ, khi nào "hạnh phúc" cặp bến cặp đôi này đây?
Mặc dù cả hai chưa có thông báo gì nhưng trong khoảng thời gian vừa qua, đây không phải là lần đầu Linh Rin có mặt trong các sự kiện của nhà trai. Kể từ khi công khai quan hệ yêu đương với con trai nhà tỷ phú, cô nàng thường xuyên xuất hiện ở các buổi gặp gỡ đối tác của Phillip Nguyễn, tham gia các buổi tiệc thân mật bên gia đình 'chồng tương lai' và thường xuyên là khách quý của vợ chồng Hà Tăng.
Có thể thấy, vị thế của Linh Rin đang dần được củng cố, những mối quan hệ giữa mình và người thân thiết bên nhà bạn trai đang ngày càng mở rộng và siết chặt hơn. Điều này khiến nhiều người tin rằng đám cưới hào môn của cô nàng và Phillip Nguyễn chỉ còn là chuyện một sớm một chiều.