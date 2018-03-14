Kim Lý từ chối cởi đồ với cô gái nóng bỏng vì sợ Hà Hồ 'nổi cơn ghen'

Nhắc đến Kim Lý, khán giả sẽ nhớ ngay đến một chàng trai sở hữu vẻ đẹp nam thần, body 6 múi "bốc lửa" và luôn biết nâng niu phái đẹp. Anh không ít lần khiến các fan nữ đứng tim khi đăng tải các khoảnh khắc khoe ngực trần hấp dẫn, rắn chắc trên bãi biển hay sàn tập.

Nhờ chăm chỉ khổ luyện trên sàn tập, Kim Lý sở hữu body vô cùng hấp dẫn - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, kể từ khi công khai tình yêu với Hồ Ngọc Hà, dường như Kim Lý đang cố gắng trở người "đàn ông ngoan" của showbiz. Có thể thấy, thời gian gần đây, nam diễn viên Hương Ga không hề tham gia các bộ phim có cảnh nóng. Anh cũng hiếm khi chụp ảnh thân mật với phái nữ, đồng thời hạn chế chia sẻ ảnh bán khỏa thân lên mạng xã hội.