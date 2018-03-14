Kim Lý từ chối cởi đồ với cô gái nóng bỏng vì sợ Hà Hồ 'nổi cơn ghen'

Là mỹ nam sở hữu body "bốc lửa" nhưng Kim Lý quyết không cởi áo khi chụp ảnh cùng người mẫu Minh Triệu khiến nhiều người rất bất ngờ.
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Nhắc đến Kim Lý, khán giả sẽ nhớ ngay đến một chàng trai sở hữu vẻ đẹp nam thần, body 6 múi "bốc lửa" và luôn biết nâng niu phái đẹp. Anh không ít lần khiến các fan nữ đứng tim khi đăng tải các khoảnh khắc khoe ngực trần hấp dẫn, rắn chắc trên bãi biển hay sàn tập.
Tuy nhiên, kể từ khi công khai tình yêu với Hồ Ngọc Hà, dường như Kim Lý đang cố gắng trở người "đàn ông ngoan" của showbiz. Có thể thấy, thời gian gần đây, nam diễn viên Hương Ga không hề tham gia các bộ phim có cảnh nóng. Anh cũng hiếm khi chụp ảnh thân mật với phái nữ, đồng thời hạn chế chia sẻ ảnh bán khỏa thân lên mạng xã hội.
Sau thời gian dài không có hoạt động gì nổi bật, mới đây Kim Lý đã nhận lời chụp một bộ ảnh quảng cáo, bắt cặp cùng người mẫu Minh Triệu. Tuy nhiên, vì lo sợ bạn gái sẽ giận nên nam diễn viên đã từ chối cởi áo.
Theo đó, khi được một nhân viên yêu cầu cởi áo để tăng độ sexy cho bộ ảnh, Kim Lý liền đáp trả một câu rất dễ thương: "Xin lỗi, tôi đã có bạn gái". Câu nói của bạn trai Hà Hồ khiến tất cả những người có mặt trong êkip đều bật cười vì quá đáng yêu.
Mặc dù bị đồng nghiệp từ chối phối hợp những kiểu chụp thân mật nhưng người mẫu Minh Triệu không giận Kim Lý. Ngược lại, cô rất ngưỡng mộ tính cách thẳng thắn và chung thủy của nam thần phim Hương Ga.