Kim Lý không đi chung, Hà Hồ đăng ảnh cùng con trai và tuyên bố 'chỉ cần thế thôi'

Tranh thủ những ngày hè, Hồ Ngọc Hà đưa con trai đến Mỹ vui chơi sau một năm học tập vất vả. Trong suốt những ngày du lịch tại xứ sở cờ hoa, nữ ca sĩ thường xuyên đăng tải hình ảnh hạnh phúc bên cạnh con trai trên trang cá nhân nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ.

Đây là một động thái khá lạ, bởi lâu nay, Kim Lý luôn khiến người hâm mộ phải ganh tỵ với Hà Hồ khi không hề ngần ngại dành những bình luận ngọt ngào cho bạn gái trên trang cá nhân, đặc biệt là mỗi khi cả hai xa nhau.

Trong chuyến đi lần này, nhiều người tỏ ra tò mò khi diễn viên Kim Lý - bạn trai Hà Hồ , không đi cùng hai mẹ con như những lần trước. Đáng nói hơn, nam diễn viên Việt kiều cũng không hề "thả tim" hay để lại bất cứ bình luận nào ở những hình ảnh bạn gái chia sẻ gần đây.

Kim Lý những ngày gần đây không hề tương tác trên trang cá nhân của bạn gái - Ảnh: Internet

Mới đây, Hồ Ngọc Hà lại tiếp tục đăng tải một tấm hình cười tươi bên cạnh con trai kèm theo dòng trạng thái đầy ẩn ý.

Giọng ca Cả một trời thương nhớ viết: "Nắng trong và se lạnh... Cảm giác nhẹ bẫng, dạo chơi, đạp xe quanh biển, ngắm chim bay và yêu thương nhau... Chỉ cần thế thôi... cậu nhỉ...".

Hà Hồ đăng ảnh cùng con trai và khẳng định 'chỉ cần thế thôi' - Ảnh: FBNV

Không chỉ vậy, Hà Hồ còn chia sẻ lại hình ảnh cùng con trai tại đây đúng ngày này 1 năm về trước (11/7) cùng con trai. Kèm theo đó là dòng trạng thái: "1 năm trước và bây giờ... Chúng tôi đang ở đây. San Francisco".

Hồ Ngọc Hà chia sẻ lại kỷ niệm một năm trước nhưng không nhắc đến Kim Lý - Ảnh: FBNV

Một năm trước, "nữ hoàng giải trí" có chuyến lưu diễn Love Songs kéo dài hai tuần tại xứ sở cờ hoa, cùng đi với cô là con trai và bố mẹ. Tuy nhiên, người hâm mộ đã nhanh chóng nhận ra "bóng dáng" của Kim Lý đằng sau những tấm hình hạnh phúc của nữ ca sĩ lúc đó.

Một năm trước, dù không chụp chung nhưng việc check - in cùng một chỗ đã nói lên mối quan hệ của cả hai - Ảnh: FBNV

Chính vì thế, việc Hà Hồ không nhắc đến tên bạn trai Kim Lý trong kỷ niệm một năm trước làm nhiều khán giả không khỏi hoang mang và lo lắng cho mối quan hệ của cả hai.