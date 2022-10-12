Kiều Minh Tuấn khiến khán giả "hú hồn" vì visual đậm chất "hải tặc" tại đám cưới Diệu Nhi, hé lộ mức cát-xê được vợ chồng Anh Tú - Diệu Nhi tin tưởng giao vai trò MC.

Vừa qua, Kiều Minh Tuấn nhận được nhiều sự chú ý khi đảm nhận vai trò MC trong đám cưới Diệu Nhi - Anh Tú. Bất ngờ "cầm trịch" tại đám cưới của đàn em nhưng tất cả vẫn chưa gây chú ý bằng ngoại hình của anh. Theo đó, mặc dù diện vest đen chỉn chu, song Kiều Minh Tuấn lại gây hoang mang với mái tóc dài uốn tóc xoăn, trông khá lạ lẫm. Cộng với việc để râu ria xồm xoàm, diện mạo nam diễn viên "dừ" hơn thường thấy. Nam diễn viên trông có phần rườm rà với kiểu tóc này.

Kiều Minh Tuấn làm MC dẫn dắt tại đám cưới Diệu Nhi - Anh Tú. (Ảnh: FB Kiều Minh Tuấn) Kiều Minh Tuấn hớn hở làm host "cầm trịch" tại đám cưới đàn em. (Ảnh: FB Kiều Minh Tuấn) Đây là lần hiếm hoi Kiều Minh Tuấn xuất hiện với vẻ ngoài bụi bặm và xuề xòa như vậy kể từ sau khi chia tay Cát Phượng. Mới đây nhất, Trấn Thành chia sẻ đoạn clip phỏng vấn "nóng" MC đám cưới. Theo đó, nam danh hài Trấn Thành bật cười nói diện mạo Kiều Minh Tuấn giống hệt "cướp biển", càng phù hợp hơn khi không gian phía sau đám cưới là một con tàu lớn.

Kiều Minh Tuấn hoang dã như "cướp biển" tại đám cưới Diệu Nhi - Anh Tú. (Ảnh: Chụp màn hình từ clip) Việc để râu ria xồm xoàm, diện mạo Kiều Minh Tuấn "dừ" hơn thường thấy. (Ảnh: Chụp màn hình clip) Khi Trấn Thành hỏi được đối đãi như thế nào trong 2 ngày đi ăn cưới, Kiều Minh Tuấn hài hước cho biết: "Không được gì luôn, không cho ăn". Chưa dừng lại, bạn trai cũ Cát Phượng cũng hé lộ cát-xê khi dẫn tại đám cưới Diệu Nhi - Anh Tú. Cụ thể, Kiều Minh Tuấn dí dỏm cho biết đã quy tiền mừng cưới vào tiền cát-xê, khấu trừ nên không cần phải có phong bì. Kiều Minh Tuấn chia sẻ về công việc MC đám cưới. (Ảnh: Chụp màn hình từ clip) Cận cảnh kịch bản dẫn cưới tại đám cưới Diệu Nhi - Anh Tú của Kiều Minh Tuấn. (Ảnh: Chụp màn hình từ clip) Nhắc về diện mạo khác lạ của Kiều Minh Tuấn. Được biết, đây là kiểu tóc nối "đi phim" của nam diễn viên, có vẻ nếu tháo ra nối vào sẽ bất tiện, cản trở cho công việc. Thực tế, trước đó vài ngày khi khoe ảnh nhận thiệp mời cưới của Diệu Nhi – Anh Tú, nam diễn viên họ Kiều đã gây chú ý vì ngoại hình, với mái tóc dài, để râu, gai góc cá tính. Tuy nhiên, lúc này Kiều Minh Tuấn vẫn đội mũ nên khán giả chưa thấy rõ diện mạo hiện tại của anh.

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