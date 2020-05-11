Không quản nắng nóng, Hồ Ngọc Hà cùng con trai xuống tận miền Tây mang nước sạch đến cho người dân

Mới đây, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà cùng mẹ và con trai Subeo đã có chuyến thiện nguyện đến miền Tây để giúp đỡ người dân vượt qua hạn mặn.

Hậu cách ly xã hội, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã cùng gia đình có chuyến hành trình đến Long An để trao tặng hệ thống máy lọc nước cho chính quyền địa phương, giúp người dân có nước sạch sinh hoạt. Đây là hệ thống máy lọc nước hiện đại, có thể uống trực tiếp tại vòi, mỗi hệ thống trị giá từ 170 triệu đến 340 triệu. Trước đó, giọng ca “Cả một trời thương nhớ” đã kêu gọi bạn bè và đồng nghiệp quyên góp để đủ tiền lắp máy lọc nước cho 9 huyện tại 3 tỉnh: Long An, Bến Tre, Tiền Giang. Được biết, đây là những nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất trong đợt hạn mặn.

Hồ Ngọc Hà rạng rỡ trong chuyến từ thiện xuống miền Tây - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, cô và ekip còn hỗ trợ trao tặng tiền mặt và những phần quà gồm một số nhu yếu phẩm như: gạo, mì gói, dầu ăn, đường… cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn để phần nào giúp họ vượt qua giai đoạn này. Mẹ ruột của Hà Hồ... ...và con trai Subeo đồng hành với nữ ca sĩ - Ảnh: Internet

Hà Hồ mong những món quà nhỏ của mình sẽ giúp bà con vượt qua khó khăn - Ảnh: Internet Trên trang Facebook cá nhân, Hà Hồ không quên gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm: “Hà xin được gửi lời cảm ơn thiết thực nhất đến các Mạnh Thường Quân âm thầm đóng góp tiền qua Hà để Hà cùng ekip mình tìm mua máy lọc nước và tiền mặt, quà đến với bà con miền Tây trong đợt hạn mặn vừa qua”. Cô cũng chia sẻ thêm rằng: “Đến tận nơi mới thấu hiểu hoàn cảnh bà con còn khó khăn quá, đến nước sạch để sinh hoạt còn không có thì cũng chỉ biết cố gắng giúp đỡ và cầu nguyện cho những điều tốt đẹp sẽ sớm đến với mọi người”.

Ở nhà tránh dịch, Hà Hồ 'tan chảy' vì được con trai bày tỏ tình yêu thương mỗi sáng Ca sĩ Hồ Ngọc Hà thích thú khoe khoảnh khắc đời thường bên con trai mỗi sáng. Hai mẹ con thể hiện tình cảm yêu thương dành cho nhau khiến fan 'tan chảy'.

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