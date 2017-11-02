Không còn dát đồ hiệu bạc tỷ trên người, Lý Nhã Kỳ khiến người hâm mộ ngỡ ngàng với hình ảnh khác lạ

Hình ảnh khác lạ khi Lý Nhã Kỳ "tạm biệt" trang phục hàng hiệu lộng lẫy và trang sức bạc tỷ làm nhiều người giật mình không nhận ra.
Mới đây, Lý Nhã Kỳ thực hiện bộ ảnh với trang phục đơn giản là chiếc áo dài trắng khác hẳn với hình ảnh mọi người thường thấy. Dù không khoác trên mình trang phục hàng hiệu đắt tiền, nữ diễn viên vẫn toát vẻ đẹp rạng ngời, duyên dáng thu hút mọi ánh nhìn.
Dù đã bước sang tuổi 35 nhưng Lý Nhã Kỳ luôn được ngưỡng mộ bởi vẻ đẹp không tỳ vết. Làn da trắng hồng, đôi mắt long lanh và thần thái sang trọng giúp người đẹp như thỏi nam châm cuốn hút mọi người - Ảnh: Internet
Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng Lý Nhã Kỳ vẫn luôn trẻ trung và quý phái là nhờ những món đồ hiệu được dát lên người. Thông qua bộ ảnh này, có thể thấy dù không đeo trang sức, diện trang phục đắt tiền, cô vẫn toát lên sự thanh lịch và vẻ đẹp giản dị của người con gái Việt - Ảnh: Internet
Chỉ cần thả tóc tự nhiên, tay cầm cành sen trắng, cô cũng đã đủ sức tôn lên vẻ nền nã, dịu dàng của người con gái Việt khiến mọi người không thể rời mắt - Ảnh: Internet
Bộ áo dài trắng được thiết kế theo phom dáng truyền thống với phần cổ cao, tay áo dài, ôm sát như in vào vóc dáng của người đẹp. Chất liệu voan và lụa mềm góp phần tôn lên số đo ba vòng gợi cảm của Lý Nhã Kỳ - Ảnh: Internet
Thời gian qua, Lý Nhã Kỳ chủ yếu tập trung kinh doanh, không tham gia đóng phim. Thỉnh thoảng, người đẹp dự các sự kiện lớn của làng
giải trí - Ảnh: Internet
Cách đây ít ngày, Lý Nhã Kỳ đảm nhận vai trò giám khảo cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2017 và luôn được chú ý với phong cách thời trang sang trọng, quyến rũ - Ảnh: Internet
Ngồi ghế giám khảo trong đêm bán kết "Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2017", Lý Nhã Kỳ "gây thương nhớ" với vẻ đẹp lộng lẫy, thậm chí "vượt mặt" các thí sinh trong cuộc thi.
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