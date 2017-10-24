Lý Nhã Kỳ diện trang phục xuyên thấu đẹp áp đảo dàn thí sinh Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2017

Ngồi ghế giám khảo trong đêm bán kết "Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2017", Lý Nhã Kỳ "gây thương nhớ" với vẻ đẹp lộng lẫy, thậm chí "vượt mặt" các thí sinh trong cuộc thi.
Tối qua 23/10, với vai trò là giám khảo nước chủ nhà, nữ diễn viên - doanh nhân Lý Nhã Kỳ đã thu hút mọi ánh nhìn khi diện đầm voan đen xẻ cao đầy quyến rũ và sang trọng của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa - Ảnh: Internet
Vừa trở về từ Pháp sau chuyến công tác dài 2 tuần, Lý Nhã Kỳ chưa kịp nghỉ ngơi mà lập tức đáp chuyến bay đến Phú Quốc (Kiên Giang) để ngồi ghế giám khảo vòng thi bán kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2017 - Ảnh: Internet
Chiếc váy có thiết kế xẻ cao giúp người đẹp khoe đôi chân thon dài cũng như tự tin sải bước, tạo dáng khiến người đối diện khó có thể rời mắt - Ảnh: Internet
Cùng với trang phục xuyên thấu tôn lên vẻ gợi cảm của người mặc, nữ diễn viên khéo léo kết hợp với bông tai kim cương của Crivelli Gioielli làm tăng thêm độ sang trọng và hoàn hảo - Ảnh: Internet
Thần thái của Lý Nhã Kỳ được nhiều khán giả cho rằng "ăn đứt" dàn thí sinh Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2017 - Ảnh: Internet
Người đẹp doanh nhân Lý Nhã Kỳ nổi bật giữa hai giám khảo khác của cuộc thi là Hoa hậu Hòa Bình Quốc tế 2016 Ariska Putri Pertiwi (thứ hai từ trái qua) và Hoa hậu Giáng My (thứ hai từ phải qua) - Ảnh: Internet
Nữ doanh nhân chia sẻ cách chấm điểm thí sinh dựa trên dựa trên 5 tiêu chí: vẻ đẹp hình thể, thần thái, khả năng làm chủ sân khấu, gương mặt đẹp và cuối cùng là trang phục ấn tượng - Ảnh: Internet
Ngoài những yếu tố như vòng bán kết ở đêm thi quyết định, Lý Nhã Kỳ sẽ đặc biệt chú trọng vẻ đẹp trí tuệ của các thí sinh để chọn ra người xuất sắc nhất - Ảnh: Internet
Bên cạnh đó, Lý Nhã Kỳ bày tỏ lời động viên đến tất cả các thí sinh tham gia và khéo léo đưa ra các nhận xét để giúp các người đẹp giữ được tinh thần đến đêm chung kết - Ảnh: Internet
Nữ diễn viên sẽ tiếp tục đồng hành với các thí sinh trong đêm thi chung kết diễn ra vào tối 25/10 cũng tại Phú Quốc (Kiên Giang) - Ảnh: Internet