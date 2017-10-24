Lý Nhã Kỳ diện trang phục xuyên thấu đẹp áp đảo dàn thí sinh Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2017

Ngồi ghế giám khảo trong đêm bán kết "Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2017", Lý Nhã Kỳ "gây thương nhớ" với vẻ đẹp lộng lẫy, thậm chí "vượt mặt" các thí sinh trong cuộc thi.