Không chịu thua ‘Quỳnh Búp Bê’, Lan ‘cave’ khiến nhiều người bỏng mắt với loạt ảnh diện bikini khoét sâu táo bạo

Chính thức bước vào đường đua khoe dáng, bộ ảnh bikini mới nhất của Lan "cave" đang thu hút nhiều sự chú ý của công chúng.
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Sinh năm 1988, Thanh Hương từng giành giải Á khôi 1 cuộc thi “Hoa khôi Hải Dương 2006”. Tuy nhiên khi đang trên đà phát triển sự nghiệp, người đẹp bất ngờ lên xe hoa ở tuổi 21.
Trở lại nghệ thuật sau 5 năm vắng bóng, cô liên tục ghi dấu ấn với khán giả qua vai diễn Phan Hương trong "Người phán xử" và Lan "cave" trong bộ phim ăn khách “Quỳnh Búp Bê”. Sở hữu vẻ đẹp nổi bật và diễn xuất được đánh giá cao, Phan Hương dần được nhiều người chú ý và trở nên nổi tiếng hơn.
Dù đã bước sang tuổi 31 và là bà mẹ 2 con nhưng Thanh Hương luôn khiến nhiều người ghen tỵ trước vóc dáng thon gọn như gái đôi mươi. Được biết, nữ diễn viên sở hữu số đo 3 vòng 90 - 64 - 94 cực chuẩn. Nhờ lợi thế hình thể, Thanh Hương thường xuyên “chiêu đãi” người hâm mộ những bộ ảnh đầy nóng bỏng.
Mới đây, nữ diễn viên lại tiếp tục "đốt mắt" người hâm mộ với loạt ảnh diện bikini táo bạo trên du thuyền.
Một số hình ảnh nóng bỏng khác của Thanh Hương:
Nhiều người nhận xét nữ diễn viên không chỉ sở hữu thân hình gợi cảm mà còn có thần thái quyến rũ của người phụ nữ từng trải.