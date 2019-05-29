Không chịu thua ‘Quỳnh Búp Bê’, Lan ‘cave’ khiến nhiều người bỏng mắt với loạt ảnh diện bikini khoét sâu táo bạo

Sinh năm 1988, Thanh Hương từng giành giải Á khôi 1 cuộc thi “Hoa khôi Hải Dương 2006”. Tuy nhiên khi đang trên đà phát triển sự nghiệp, người đẹp bất ngờ lên xe hoa ở tuổi 21.

Trở lại nghệ thuật sau 5 năm vắng bóng, cô liên tục ghi dấu ấn với khán giả qua vai diễn Phan Hương trong "Người phán xử" và Lan "cave" trong bộ phim ăn khách “Quỳnh Búp Bê”. Sở hữu vẻ đẹp nổi bật và diễn xuất được đánh giá cao, Phan Hương dần được nhiều người chú ý và trở nên nổi tiếng hơn.