Không chịu thua ‘Quỳnh Búp Bê’, Lan ‘cave’ khiến nhiều người bỏng mắt với loạt ảnh diện bikini khoét sâu táo bạo

Hậu trường 29/05/2019 17:12

Chính thức bước vào đường đua khoe dáng, bộ ảnh bikini mới nhất của Lan "cave" đang thu hút nhiều sự chú ý của công chúng.

Sinh năm 1988, Thanh Hương từng giành giải Á khôi 1 cuộc thi “Hoa khôi Hải Dương 2006”. Tuy nhiên khi đang trên đà phát triển sự nghiệp, người đẹp bất ngờ lên xe hoa ở tuổi 21.

Trở lại nghệ thuật sau 5 năm vắng bóng, cô liên tục ghi dấu ấn với khán giả qua vai diễn Phan Hương trong "Người phán xử" và Lan "cave" trong bộ phim ăn khách “Quỳnh Búp Bê”. Sở hữu vẻ đẹp nổi bật và diễn xuất được đánh giá cao, Phan Hương dần được nhiều người chú ý và trở nên nổi tiếng hơn.

Không chịu thua ‘Quỳnh Búp Bê’, Lan ‘cave’ khiến nhiều người bỏng mắt với loạt ảnh diện bikini khoét sâu táo bạo - Ảnh 1
Thanh Hương trong phim 'Quỳnh Búp Bê' - Ảnh: Internet

Dù đã bước sang tuổi 31 và là bà mẹ 2 con nhưng Thanh Hương luôn khiến nhiều người ghen tỵ trước vóc dáng thon gọn như gái đôi mươi. Được biết, nữ diễn viên sở hữu số đo 3 vòng 90 - 64 - 94 cực chuẩn. Nhờ lợi thế hình thể, Thanh Hương thường xuyên “chiêu đãi” người hâm mộ những bộ ảnh đầy nóng bỏng.

Không chịu thua ‘Quỳnh Búp Bê’, Lan ‘cave’ khiến nhiều người bỏng mắt với loạt ảnh diện bikini khoét sâu táo bạo - Ảnh 2

Người đẹp không ngần ngại khoe dáng với những bộ cánh bikini từ một mảnh...

Không chịu thua ‘Quỳnh Búp Bê’, Lan ‘cave’ khiến nhiều người bỏng mắt với loạt ảnh diện bikini khoét sâu táo bạo - Ảnh 3
... đến 2 mảnh đầy gợi cảm - Ảnh: Internet

Mới đây, nữ diễn viên lại tiếp tục "đốt mắt" người hâm mộ với loạt ảnh diện bikini táo bạo trên du thuyền.

Không chịu thua ‘Quỳnh Búp Bê’, Lan ‘cave’ khiến nhiều người bỏng mắt với loạt ảnh diện bikini khoét sâu táo bạo - Ảnh 4
Thanh Hương thường xuyên chăm chỉ luyện tập thể thao và gym để sở hữu vóc dáng quyến rũ như hiện tại - Ảnh: Internet
Không chịu thua ‘Quỳnh Búp Bê’, Lan ‘cave’ khiến nhiều người bỏng mắt với loạt ảnh diện bikini khoét sâu táo bạo - Ảnh 5
Thân hình đồng hồ cát đáng ngưỡng mộ của bà mẹ 2 con – Ảnh: Internet
Không chịu thua ‘Quỳnh Búp Bê’, Lan ‘cave’ khiến nhiều người bỏng mắt với loạt ảnh diện bikini khoét sâu táo bạo - Ảnh 6

Ngoài vóc dáng chuẩn, Thanh Hương còn sở hữu làn da khỏe khoắn - Ảnh: Internet

Một số hình ảnh nóng bỏng khác của Thanh Hương:

Không chịu thua ‘Quỳnh Búp Bê’, Lan ‘cave’ khiến nhiều người bỏng mắt với loạt ảnh diện bikini khoét sâu táo bạo - Ảnh 7Không chịu thua ‘Quỳnh Búp Bê’, Lan ‘cave’ khiến nhiều người bỏng mắt với loạt ảnh diện bikini khoét sâu táo bạo - Ảnh 8Không chịu thua ‘Quỳnh Búp Bê’, Lan ‘cave’ khiến nhiều người bỏng mắt với loạt ảnh diện bikini khoét sâu táo bạo - Ảnh 9Không chịu thua ‘Quỳnh Búp Bê’, Lan ‘cave’ khiến nhiều người bỏng mắt với loạt ảnh diện bikini khoét sâu táo bạo - Ảnh 10Không chịu thua ‘Quỳnh Búp Bê’, Lan ‘cave’ khiến nhiều người bỏng mắt với loạt ảnh diện bikini khoét sâu táo bạo - Ảnh 11Không chịu thua ‘Quỳnh Búp Bê’, Lan ‘cave’ khiến nhiều người bỏng mắt với loạt ảnh diện bikini khoét sâu táo bạo - Ảnh 12Không chịu thua ‘Quỳnh Búp Bê’, Lan ‘cave’ khiến nhiều người bỏng mắt với loạt ảnh diện bikini khoét sâu táo bạo - Ảnh 13

Nhiều người nhận xét nữ diễn viên không chỉ sở hữu thân hình gợi cảm mà còn có thần thái quyến rũ của người phụ nữ từng trải.

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